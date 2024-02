Denuncia contra Alberto Fernández: la irónica publicación de Marcos Galperín contra el expresidente

La investigación contra el expresidente Alberto Fernández por manejos dudosos de fondos a partir de la empresa estatal Nación Seguros ha generado polémica y suspicacia tanto en el mundo de la política, como fuera de él. Es que el exjefe de Estado a la denuncia contra Fernández que realizó la abogada Silvia Martínez, ahora se sumaron una serie de provocadores posteo del SEO de Mercado Libre, Marcos Galperín.

El empresario, radicado en Uruguay, acudió a la red social X (ex Twitter) para dejar mensajes filosos contra el exmandatario y contra el kirchnerismo. “Entiendo que Fabiola era la que se encargaba de los seguros en casa”, expresó.

El posteo hacía alusión a la fiesta de cumpleaños que la exprimera dama realizó en la residencia de Olivos junto a Fernández y amigos durante el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) establecido por el propio Alberto Fernández debido al covid.

La publicación de Galperín activó a los usuarios de la red, quienes rápidamente entedieron la ironía y respondieron en alusión a la violación de la norma dictada por el propio Fernández y a la escena posterior, cuando el entonces Presidente culpó a su mujer por organizar un encuentro clandestino.

“Otra vez, su querida Fabiola!”, detalló un comentario mientras que otro aseguró “Mi querida Fabiola convocó a un asegurador que no debió haber venido”. En tanto, otro posteo agregó: “‘QUERIDA’ Fabiola.... No te olvides Marcos!!!”

Por qué denunciaron a Alberto Fernández

La abogada Silvia Martínez realizó una denuncia contra Alberto Fernández y contra Alberto Pagliano, extitular de Nación Seguros. La misma señala la existenica de irregularidades que fueron observadas por el extitular de la Anses, el exfuncionario cordobés Osvaldo Giordano, quien pidió que fueran investigadas las razones de un contrato con Nación Seguros para asegurar los créditos a los jubilados cuando asumió su cargo.

Según lo detalló La Nación, a fines de 2021 Fernández ordenó que todos los seguros estatales debían ser canalizados a través de Nación Seguros, empresa que contrataba, a su vez, a un broker y a empresas privadas. Con un negocio de $20.000 millones anuales y $300 millones mensuales, aparece como intermediario Pablo Torres García, un empresario y broker financiero que habría cobrado una comisión varias veces mayor a la del mercado y que estaría vinculado a Sergio Massa; y otro broker, Héctor Martínez Sosa, casado con una secretaria del expresidente, María Cantero.

Por su parte, Alberto Fernández se despegó de la denuncia y declaró al mismo medio: “Dudo que ella [María Cantero] haga una cosa así; si lo hizo, no lo avalo; ninguno te va a decir que pedí por alguien; yo lo dudo, pero no puedo garantizar que ella no haya hecho una cosa así; si fue así, se extralimitó”.explicó que el decreto 823 de 2021 que firmó -que dictaba la obligatoriedad de los entes públicos de contratar a Nación Seguros- tuvo la intención de terminar con la intermediación, ya que indicaba que la contratación debía hacerse de manera directa. De esta forma, terminaban con el sistema que se implementó durante el gobierno de Mauricio Macri, el cual, a su entender, “dio lugar a muchos negocios”.