Alberto Fernández pidió perdón por la fiesta en Olivos durante la cuarentena: “Me equivoqué”

A días de dejar el poder, el presidente Alberto Fernández destina parte de su tiempo en brindar entrevistas a la prensa para realizar un balance sobre su gestión como mandatario. La última fue la que dio a la radio porteña Urbana Play y en la que mencionó distintos conceptos que recorrieron la política, la economía y el estado del país.

Una de las delcaraciónes que más eco tuvo fue la crítica que deslizó hacia Daniel Scioli, ya que el actual embajador de Argentina en Brasil seguiría ocupando el cargo durante la gestión de Javier Milei.

Otro de los pasajes con más repercusión fue la parte económica, en la cual el mandatario justificó la aguda crisis que atraviesa el país en hechos externos como la pandemia, la guerra en Ucrania, la deuda externa y la sequía.

Pero uno de los momentos que generó mayor repercusión fue cuando habló de la cuarentena y de la gestión durante la pandemia por el coronavirus. Consultado por si se le “había ido la mano” con el aislamiento estricto, Fernández respondió primero que “no” y luego afirmó que “creo que no…. qué sé yo”.

“No fue ni por casualidad la cuarentena más prolongada en el mundo”, afrimó sobre el aislamiento en nuestro país. “Todas las decisiones que tomé siguieron la lógica de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de las recomendaciones de quienes me asesoraban”, enfatizó.

Sobre la fiesta en la quinta de Olivos, que se desarrolló durante la cuarentena estricta, el Presidente dijo que “Lamento enormemente lo que ocurrió ese día. Ese día deben haber entrado no menos de 70 personas a Olivos porque era la Casa Rosada porque la Argentina necesitaba seguir siendo administrada. Hice reuniones con un montón de gente que me planteó problemas y cuando llegó la noche Fabiola me dijo que iban a hacer un brindis y nunca reparé que eso no se podía hacer”.

“Me equivoqué. Trato de explicarme por qué hice semejante pavada. Asumo mi responsabilidad”, agregó.

“La pandemia alteró psicológicamente a todas las sociedades del mundo. Prácticamente, todos los que gobernamos en pandemia perdimos las elecciones. Quedó una mirada irritante, un desánimo muy grande, la gente debe haber buscado un culpable y era el que gobernaba en ese momento”, agregó en un análisis sobre el resultado electoral y los efectos del aislamiento por el Covid 19.

