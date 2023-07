De Marchi cruzó al Gobierno por Los Penitentes: “Todo era mentira”

El sitio de esquí Los Penitentes aún no funciona en su plenitud, luego de un permiso provisorio que se otorgó por parte del Gobierno en 2019. La medida tomada por el Poder Ejecutivo de no renovar la concesión a quienes explotaban la zona en 2018 y posterior expropiación de terrenos, dio luz verde para llamar a una fuerte licitación para el desarrollo de un parque de montaña que funcione los 365 días. Sin embargo, aún este paso no está cerrado.

Lo cierto es que, según informó Los Andes en su edición de este lunes, Los Penitentes no funciona en su plenitud ya que no tiene pistas de esquí y sólo ofrece algunas actividades: algunos departamentos en alquiler; unos pocos comercios, foodtrucks, baños químicos y el personal que agregaron en las últimas semanas para aprovechar las vacaciones, junto a un escenario en el que se presentan números artísticos.

La noticia tuvo ribetes políticos, ya que desde La Unión Mendocina, el candidato a gobernador, Omar De Marchi, apuntó y disparó contra el Gobierno, al sostener que “todo era mentira”.

“INDIGNACIÓN Y BRONCA. Por inoperancia e irresponsabilidad han destruido el turismo de alta montaña. Lo que debería ser un atractivo obligado para turistas, es hoy un abandono que lastima el orgullo y castiga la economía mendocina. Esto no puede ser”, mencionó en redes sociales.

El diputado nacional expresó que Los Penitentes “funcionó hasta 2016. En mayo del 2017 el Gobernador decidió no renovar la concesión y desde entonces lo único que avanza es el abandono y la desidia. Repetían como loros que tenían un Plan Estratégico de Montaña para influir en la expropiación. Todo era mentira”.

Los empleos que se creaban en cada temporada desaparecieron. Los servicios cayeron en toda la zona junto a pequeños comercios que cerraron sus puertas fundidos.

Y marcó: “Los empleos que se creaban en cada temporada desaparecieron. Los servicios cayeron en toda la zona junto a pequeños comercios que cerraron sus puertas fundidos. En lugar de creatividad para resolver las cosas, impusieron soberbia e ignorancia. Los resultados a la vista”.

Por último, prometió que desde La Unión Mendocina “vamos a resolver esta pesadilla rápidamente. Trabajando juntos, convocando a todos, escuchando, respetando la opinión de los que invierten su dinero y arriesgan. Encontraremos el camino para reactivar el turismo en Alta Montaña. Es nuestro compromiso”.

