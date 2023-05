Cuáles son los 3 problemas que encontró el Gobierno con el debut de la Boleta Única

La Junta Electoral de la Provincia se reunirá este martes a las 17 para evaluar eventuales modificaciones y cambios en la estructura de la Boleta Única Papel, con el objetivo de bajar el porcentaje de votos nulos que hubo en las primarias municipales del 30 de abril, de los cuales se especula que una buena parte fueron producto más del desconocimiento de cómo votar, que de una voluntad del elector de anular su sufragio.

Desde el Gobierno Provincial en primer lugar valoraron el sistema de votación de la Boleta Única Papel. De hecho, marcaron que “el 90% de los electores votó bien” y que sólo se plantearán algunos cambios mínimos en la estructura para que sea más legible, siempre y cuando esté dentro de los parámetros que permite la ley votada el año pasado en la Legislatura provincial.

Los 3 problemas del debut de la Boleta Única para el Gobierno

Para el Poder Ejecutivo, en los comicios desdoblados de los 7 departamentos gogbernados por la oposición, se encontraron 3 principales “problemas” en lo que fue el voto de una buena porción de electores.

Por un lado, se notaron muchas boletas con “círculos” o “tildes” alrededor de la foto del precandidato a intendente, pero no la cruz dentro del casillero. “Ese tema lo vamos a plantear, porque hay que determinar si se trata de un voto nulo, como se marcó, o quizás puede ser una ‘intención de voto’ del elector. ¿Es válido o no alquien que no marca en el casillero pero sí lo hace en el costado y señalando al precandidato?” se preguntaron.

Otro de los problemas que encontraron fue que hubo “muchos votos de personas que marcaron al precandidato a intendente, pero luego no lo hicieron con los concejales”.

De hecho, en el análisis de los datos, sorprendió la cantidad de votos en blanco en la categoría de concejales, bastante más alta que en elecciones anteriores, según detalló Los Andes en la edición del 8 de mayo.

Por último, otro de los “inconvenientes” que notó el Gobierno a la hora de lo que fue el recuento definitivo, fue que varios de los electores “marcaron a todas las listas del mismo frente, lo que ocasionó lógicamente un voto nulo para las categorías de concejales e intendente”.

En este sentido, expresaron, sólo por dar un ejemplo, que hubo votos que iban a la lista de Cambia Mendoza de Maipú, pero se votaba “al frente completo y no se elegía a la lista: marcaban a Mauricio Pinti Clop, pero también a Néstor Majul y Gabriel Careddu”. “Lo mismo pasaba también con Matías Stevanato y Cristian Trentacosta, sólo por hablar de Maipú”, acotaron.

SUÁREZ PIDIÓ CAMBIOS EN LA BOLETA ÚNICA DESDE GENERAL ALVEAR

La reunión de la Junta Electoral se dan luego de las declaraciones del gobernador, Rodolfo Suárez, quien destacó que “el 90% de los votantes fue a sufragar adecuadamente y entendieron el sistema”. Sin embargo, un 10% implicó la sumatoria de nulos y blancos.

Es por este motivo que señaló que intentarán modificar en la Junta Electoral la ubicación del casillero para votar al precandidato para las elecciones del 11 de junio. En vez de estar debajo de la figura del precandidato, se ubicará arriba (según el planteo del Gobierno), lo que implicaría, según el Poder Ejecutivo, una “mejora” en la legibilidad de la boleta única.

“Estamos estudiando cuál fue la casuística de estos votos. Las personas tenían los votos de boleta completa abajo y la gente está acostumbrada a verlo arriba. A mi entender la columna de los votos hay que subirla de modo que la línea horizontal esté arriba. Es por esto que creo que hubo confusión. En Tunuyán se vieron muchos votos en blanco para concejales. Hubo muchos votos nulos por eso”, explicó.

Al mismo tiempo, agregó: “Hubo muchas cruces fuera del casillero y en la foto. Vamos a hacer mucha más docencia en la campaña televisiva y cambiaremos de abajo para arriba los casilleros”.

La Suprema Corte evidenció el problema

Recordemos en primer lugar que fue Dalmiro Garay, el presidente de la Suprema Corte y también quien lidera el organismo de la Junta Electoral (conformado por los 7 ministros del máximo tribunal de Justicia; más el presidente de la Cámara de Diputados y el Vicegobernador), quien admitió el 1 de mayo que el número de votos nulos “fue alto” y que advierten que más allá del famoso “voto bronca” es probable que haya habido desconocimiento a la hora de votar, y que el ciudadano se haya equivocado sin saberlo.

Según los datos del escrutinio provisorio, en algunas comunas el voto nulo llegó al 8% (San Rafael y Maipú); mientras que en otros promedió el 4% (Santa Rosa, San Carlos, Tunuyán y Lavalle). En tanto, expresó Garay que los índices “normales” del voto nulo ha sido en Mendoza de un 2%, promedio. De hecho, en las elecciones desdobladas del 2019, el voto nulo fue del 1,34%; mientras que en las PASO legislativas provinciales del 2021, el mismo fue del 3,4%.

“No cierro la puerta poder ver una un cambio en la estructura de la boleta para poder para quizás hacer más visible cosas que el elector necesita que estén más visibles”, mencionó este lunes a Los Andes en la Legislatura, luego de finalizar la apertura de sesiones ordinarias del Gobernador.

VOTO NULO SEGÚN CADA DEPARTAMENTO

Lavalle : 4,85% (1.153 votos)

Maipú : 8,61% (8.260 votos)

Tunuyán : 4,55% (1.354 votos)

San Carlos : 5,04% (1.054 votos)

Santa Rosa : 4,76% (485 votos)

La Paz : 2,82% (207 votos)

San Rafael: 8,12% (7.667 votos)

Comparando estos datos con la última elección en 2019 (provinciales generales), el voto nulo representó el 1,34% (14.844 votos en un universo de 1,1 millón de electores) en toda la provincia. En tanto, en las elecciones PASO legislativas provinciales del 2021, el voto nulo fue del 3,4% (34.883 votos).