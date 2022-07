Críticas a una publicación de Gabriela Cerruti por decir que hay “preguntas que no se deberían hacer”

La portavoz del gobierno, Gabriela Cerruti, fue blanco de críticas después de que ayer publicara en sus redes sociales que hay “preguntas que no se deberían hacer”. El posteo de la vocera presidencial estaba acompañado con un video en el que se escucha a una periodista en la conferencia de prensa del jueves en la que le hacía una consulta sobre los rumores de renuncias dentro de la coalición de Gobierno.

“Preguntas que no deberían hacerse” y “respuestas que no deberíamos dar” decía el posteo que estaba acompañado con el video donde la periodista Silvia Mercado consulta por los rumores de cambios en el Gobierno y Cerruti descalifica la consulta antes de responderle.

La historia de Instagram de la portavoz generó un fuerte rechazo en redes sociales donde cuestionaron que la funcionaria quisiera digitar qué es lo que se puede consultar.

Consultada por La Nación, Mercado reflexionó: “No me lo tomo en forma personal, ni me sentí agredida por la portavoz. Ella cree que así defiende al Presidente y yo creo que se equivoca, que así lo hunde más. Mi trabajo es preguntar y si le molesto a Cerruti, es evidente que era eso lo que había que preguntar”.

La publicación de Cerruti. Foto: Web

“Maltratar es el pasa o no pasa del kirchnerismo paladar negro. Son así, les gusta hacerse los malos. A mí me parecen un poco ridículos. No en el caso de Gabriela, a quien conozco muy bien, porque nos conocemos de otros tiempos, y le tengo aprecio. Incluso la valoro. Creo que ordenó mucho la comunicación del Presidente. Pero el problema que tiene el Gobierno no es de comunicación, sino político interno. Y grave, por cierto” señaló la periodista.

Ante las críticas, Cerruti respondió en redes sociales: “Son los periodistas de la Sala quienes eligen qué y quiénes preguntan. Entiendo que sortean entre ellos. Llego a la conferencia a responder a agenda abierta. A todos y sobre todo. Y puedo decir si una pregunta me parece incorrecta. Y la contesto igual. Como ayer”.

Adepa rechaza la actitud de la portavoz de la Presidencia de la Nación, Gabriela Cerruti, quien a través de un posteo en su cuenta en Instagram cuestionó una pregunta realizada por la periodista Silvia Mercado en la conferencia de prensa realizada ayer en Casa Rosada. (Sigue) — ADEPA (@Adepargentina) July 8, 2022

Sobre la duda de si, a raíz de las críticas que recibió, la portavoz se comunicó con ella, Mercado dijo: “Por supuesto que no. Ni espero que lo haga. Mi expectativa es que siga dando conferencias de prensa y dejándonos preguntar con libertad. Con eso me conformo. Algunos dirán que es poco. Pero yo quiero recordar que Cristina solo dio una conferencia de prensa en dos mandatos. Y los periodistas no podíamos hablar con los funcionarios. Incluso tuve miedo de que el periodismo perdiera su fuego, porque los chicos y chicas K que se dedicaban al periodismo escribían notas que eran gacetillas. Pero el periodismo sobrevivió, no será tan bueno como nos gustaría, pero está vivo. Y el fuego no se perdió”.

Por su parte, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), rechazó los dichos de la portavoz y mostró su solidaridad con Mercado. “Adepa rechaza la actitud de la portavoz de la Presidencia de la Nación, Gabriela Cerruti, quien a través de un posteo en su cuenta en Instagram cuestionó una pregunta realizada por la periodista Silvia Mercado en la conferencia de prensa realizada ayer en Casa Rosada”, señaló la entidad.