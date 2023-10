Crece la tensión entre Massa y Milei por la corrida del dólar: “Prendería fuego la casa por un voto”

En medio del fuerte aumento del dólar blue en Argentina, donde cerró en una jornada a $945, el candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, responsabilizó a Javier Milei, líder de La Libertad Avanza, de fomentar y agitar una corrida en las que dijo que “no vale ni excremento” y de marcar que “esas basuras no sirven ni para abono”.

“No les importa la gente, sólo les importa una frase atractiva para generar un título en los medios. Estamos ante una manga de irresponsables que no piensan en la Argentina sino que se miran a ellos mismos para ver cómo se ven en un título de diario sin pensar en el mañana”, arremetió el candidato oficialista contra Milei, al participar de la presentación de un libro de Daniel Scioli, “La nueva era de la diplomacia”, en el Teatro Avenida, en el centro porteño.

Todo ocurrió luego que, durante la mañana de este lunes, Milei diera fuertes declaraciones contra el peso. “No vale ni excremento, esas basuras no sirven ni para abono”, mencionó Milei, al indicar que no recomendaría un plazo fijo en pesos.

Ante esto, y la escalada del dólar blue, Massa expresó, “Agitar, decirle a la gente ‘saquen los depósitos’ de manera irresponsable... Cuando veo candidatos que por un voto son capaces de prender fuego una casa, la verdad es que me preocupo. Esa irresponsabilidad no me hace daño a mí, no le hace daño al gobierno le hace daño a millones de argentinos”.

Y añadió: “No vale todo por un voto”, se quejó. “Poner en riesgo los ahorros de la gente por un voto no vale. Hay gente que le costó toda la vida. Poner en riesgo el sistema financiero de la Argentina... Argentina ya vivió el 2001″.

En cambio, el postulante de Unión por la Patria (UxP) reiteró sus intenciones de “construir un gobierno de unidad nacional” a partir del 10 de diciembre y le pidió a Scioli que lo “ayude” para realizar esa tarea.Sobre la política exterior, reflexionó que la “mejor forma de construir un proyecto de Nación es poniendo en cada góndola del mundo trabajo argentino, como hizo Daniel”.

Y exhortó a los diplomáticos de la Nación a que “vendan trabajo argentino en el mundo y no embajadores que se dediquen a brindar en los cócteles”.Para Massa, el 22 de octubre se plantean “dos escenarios para Argentina” y al dirigirse a trabajadores de la industria automotriz, frutícola, láctea y langostinera, preguntó: “¿A quién le van a vender su trabajo si rompemos el mecanismo de intercambio con Brasil y cerramos ese mercado?”.

Sobre el comercio con Brasil, bregó: “Tenemos que avanzar hacia el comercio bilateral en reales, tenemos que avanzar hacia la posibilidad de que las empresas argentinas puedan tener en el sistema financiero argentino sus cuentas en reales dentro de las multiplataformas de moneda, en la moneda digital, para mejorar los términos de intercambio”.