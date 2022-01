Cornejo y la interna de JxC: “No han sido buenas las experiencias de porteños presidiendo el país”

El senador nacional por Mendoza Alfredo Cornejo (Juntos por el Cambio) se refirió a la interna de la coalición opositora de cara a las elecciones presidenciales de 2023, reafirmó que JxC debe construir un “programa de gobierno muy sólido” y también lanzó severos cuestionamientos al oficialismo: “El Gobierno no tiene ningún interés de negociar con la oposición unida, quiere dividirla todo el tiempo”.

Sobre el rol de Gerardo Morales, su sucesor al frente de la Unión Cívica Radical, en el diálogo reciente por la negociación con el FMI, el exgobernador de Mendoza dijo que el objetivo del Gobierno nacional “es negociar con algunos de la oposición”.

“Ellos tienen predisposición a hablar con algunos de nosotros, no quiero dar precisiones. El Gobierno quiere imponer su relato, quiere imponer su mirada del país, su lectura histórica, y eso es un problema para el diálogo democrático. Por eso les interesa conversar con algunos y no con la oposición unida”, aseguró en una entrevista con Clarín publicada este domingo.

Cornejo consideró que Argentina “es un país en la formalidad federal, en la práctica unitario, y en general los gobernadores peronistas han sido muy débiles con el Gobierno”.

“El Gobierno ha creado seis nuevos impuestos y ninguno de los seis coparticipables, es la prueba de la debilidad de los gobernadores”, advirtió.

Alfredo Cornejo, senador nacional de JxC y exgobernador de Mendoza - Ignacio Blanco / Los Andes

Al ser consultado sobre su actuación si siguiera como titular de la UCR, Cornejo evitó polemizar: “No lo sé, no lo tengo claro. Hay que poner todo en contexto, no puedo decir cómo hubiese actuado. Es una desgracia ser gobernador de la oposición con el kirchnerismo en el gobierno, y más con un Presidente tan insolvente en la palabra y en los hechos como Alberto Fernández”.

Respecto a la interna de Juntos por el Cambio de cara a las elecciones presidenciales del 2023, el senador nacional afirmó que “la oposición se reconstruyó muy bien y muy rápido en los dos años que han transcurrido, pero ahora ha entrado en una zona de zozobra en los últimos 20, 30 días. Creo que podemos recomponernos rápidamente si establecemos en la mesa de Juntos por el Cambio criterios de orden y un liderazgo consensuado y no personal”.

“Yo creo que la Argentina necesita la unidad de la oposición para mantener el equilibrio de poder, sino el kirchnerismo va a gobernar por otra década, y todos tenemos que contribuir -halcones, palomas, Morales y Cornejo- a que la oposición sea unida, y ser prudentes”, ratificó, sin definirse si es “paloma” o “halcón”.

“Estos 20 días han sido muy malos para Juntos por el Cambio, pero tenemos muchas chances de recomponernos como nos recompusimos después de la derrota del 2019 para terminar en un triunfo en el 2021″, reflexionó.

En cuanto a los posibles postulantes, Cornejo destacó que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, “es un buen administrador de la Ciudad que está haciendo buena gestión, y es legítimo que quiera ser presidente”, pero “que no son buenas las experiencias de porteños presidiendo el país”.

Rodríguez Larreta, Macri, Morales y Cornejo en una foto de archivo (Presidencia)

“No lo tomo como un condicionante negativo per sé, pero lamentablemente todas las últimas experiencias no han sido buenas. Pero eso no quiere decir que sea por el hecho de ser porteño”, aclaró el exmandatario mendocino.

Además, Cornejo excluyó a Mauricio Macri de la grilla de presidenciales de la oposición: “Hoy no lo incluyo. Yo creo que él está contribuyendo a la unidad, y creo que sus posiciones en general en la mesa de Juntos por el Cambio han contribuido, no se ha puesto por encima de todos”.

Por último, en cuanto al fallido debate legislativo del Presupuesto 2022, Cornejo esgrimió que “no tiene presupuesto el Estado argentino porque el Gobierno no concedió nada de las cosas que les pedía la oposición. No lo tienen por culpa de Alberto Fernández, de (Sergio) Massa y de Máximo Kirchner”.