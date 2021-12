Cornejo: “Quedamos de acuerdo en aplicar la Boleta Única en la próxima elección”

Alfredo Cornejo acaba de ser ungido como presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado, que lo acaba de recibir también como integrante.

En entrevista con Los Andes, el ex gobernador reflexiona sobre la interna de la UCR por los cargos y también da una definición clave para el oficialismo en Mendoza: apoyará el proyecto de Boleta Única de Rodolfo Suárez.

-¿Cómo imagina el Senado que se configuró días atrás?

-En un país sensato se requerirían negociaciones permanentes y acuerdos para cosas imprescindibles como designación de jueces, un ministro de la Corte, el acuerdo económico con el FMI o con quien sea. No la veo a Cristina en la posición de buscar esos acuerdos, sino cooptando. Ella no es una persona de acuerdos, tiene desprecio por la República.

-¿Apoyarán un acuerdo con el FMI?

-Sólo si tiene el acuerdo de Cristina Fernández sino de ninguna manera. Imaginemos sino un audio de Fernanda Vallejo diciendo que ellos están en contra y le largan el fardo a Alberto Fernández con el acuerdo.

-¿El kirchnerismo va a estar incómodo?

-Sí, y no lo veo bien en ese lugar. Espero que generen un debate interno del Frente de Todos. Se ve una dirigencia del peronismo muy cobarde frente a la figura de Cristina, que los lleva a la derrota y ellos la siguen.

Cornejo, actual presidente de la UCR Nacional habló de la interna del partido. Foto: Ignacio Blanco.

-¿Qué va a proponer Juntos por el Cambio?

-La mayoría de los resortes los tiene el Ejecutivo en materia económica y muchas cosas no tienen por qué pasar por el Congreso. Sí estamos en condiciones de influir en esa orientación, que sea de menos impuestos, un equilibrio en materia de gastos e ingresos y una política exterior más abierta al mundo y al interior de incremento a la productividad. Hay cosas que tienen que cambiar ellos como la carga impositiva, manejo del gasto, aranceles externos, control sobre el tipo de cambio.

-¿Qué dejó el conflicto radical?

-El error es mirar el ombligo, para adentro. No permite proyectar para afuera. Eso de mirarse y decir “cuántos apoyos tengo dentro del radicalismo y eso me da la vara de si soy líder o no soy líder”, no permite proyectar hacia afuera una imagen que se nos demanda, que es la de unidad. Y la fuente de legitimidad democrática está en cuánto me apoya la ciudadanía. Si no apuntamos a empatizar con el electorado simpatizante nuestro, de Juntos por el Cambio en general y del radicalismo en particular, el trabajo al interior de la UCR queda rengo.

-¿Afectó adentro de la UCR?

-Esto empañó todo un proceso de dos años de construcción de unidad adentro del radicalismo y en Juntos por el Cambio que permitió los éxitos electorales. La mayoría de hombres y mujeres del radicalismo no están enrolados en esos grupos, están escuchando el reclamo popular que no quiere peleas internas por posicionamientos. Quiere unidad. En el Senado estamos unidos.

-¿Fue una negociación con Gerardo Morales presidir el interbloque o a qué se debió? ¿Se habló también de las elecciones partidarias?

-No y vamos a procurar el 17 de diciembre hacer una lista de unidad. Es imprescindible que sea así. Lo del interbloque se debe a que se respeta nuestro trabajo en el Comité Nacional y en la mesa de Juntos por el Cambio por parte del Pro, y se respeta a nuestra trayectoria en Mendoza.

El café y el celular, dos inseparables de Alfredo Cornejo. Foto: Ignacio Blanco.

-¿Es difícil trabajar en la unidad cuando pareciera quedar poco para las elecciones del 2023?

-Sí, razón más para que la UCR se mantenga unida si quiere competir con el Pro que ya tiene dos precandidatos muy afinados. No obstante eso, mirarse el ombligo (el radicalismo y Juntos por el Cambio) puede ser un problema para empatizar con la demanda ciudadana. El 2022 es para afinar nuestro proyecto político.

-En Mendoza también se habla del 2023…

-Hay que estar muy concentrado en la problemática de administración de Mendoza y no en futuras candidaturas, lo mismo que a nivel nacional. Nosotros ganamos porque somos un equipo compacto, y la imagen que hay que priorizar es esa.

-Suárez anunció la Boleta Única, ¿qué opinión tiene?

-Lo hemos hablado con él y con el ministro de Gobierno (NdR: Víctor Ibáñez), que está a cargo de la redacción, que es dejarlo explícito, porque la actual legislación la incorpora. Igual debemos ir a la Boleta Electrónica e incluso votar desde el teléfono como hacen otras democracias. Nuestro atraso en infraestructura informática, el tipo de cambio, no nos permiten ir tan rápido. Hicimos una prueba muy exitosa en Santa Rosa en 2017.

-¿Está de acuerdo?

-Sí, lo hablamos entre la PASO y la General y quedamos de acuerdo. El que diga otra cosa está literalmente mintiendo y quedamos de acuerdo en que hay que hacerlo para las próximas elecciones. Los trazos finos los estamos conversando, con los intendentes, y con todos.

-¿Es una prioridad?

-No, pero podría ser un momento en un año no electoral como es el 2022 y tampoco el régimen electoral en sí mismo es clave en nuestro desarrollo ni en los problemas económicos.

-¿Por qué no implementó en su momento la Boleta Única?

-Fui por la Boleta Electrónica. Resisto ese archivo porque dije que podía hacerse con estabilidad económica. Eso es un problema de nuestra estabilidad porque no hay múltiples empresas a precios accesibles. Si tenés competencias, lo podés hacer todo el tiempo. Después los que critican el costo de la boleta papel iban a criticar el costo del sistema de boleta electrónica.

-¿Dónde se ve en el 2023?

-Me veo contribuyendo por el país para que arranque de una buena vez, con una macroeconomía sana, influyendo sobre eso. Estoy para no ser candidato a nada como para ser candidato a algo. Si no soy candidato nada, estoy perfecto.

“Con Suárez nos necesitamos”

-¿Cómo está la relación con Rodolfo Suárez?

-En materia de gobierno, sin duda alguna, es el líder natural. No tengo ningún tipo de injerencia. No puede decir ni él ni nadie que he influido en las decisiones que ha tomado. Me pueden haber gustado más o menos, la opinión la transmito con él y las decisiones son de él. Hay decisiones que trascienden su gobierno en los que me interesa mucho opinar, como temas fiscales, reformas, etcétera. pero es una muy buena relación, nos conocemos hace muchos años y valoro que me considera en muchos aspectos. Es una muy buena relación y nos necesitamos mutuamente para ese equipo sólido.

-¿Cómo ve la gestión y su vínculo con la oposición?

-Es buena con los atenuantes de la pandemia y un Gobierno nacional muy malo que le juega en contra. El peronismo está conducido por La Cámpora y no tiene ningún interés en acuerdos ni en conceder nada. Escucho en Buenos Aires que la culpa de sus derrotas es porque los mendocinos son gorilas, no hacen ni la mínima autocrítica.