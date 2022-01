Cornejo criticó la negociación de la Nación con el FMI y Sagasti le recriminó: “Nunca se hace cargo de nada”

La reunión entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y los gobernadores por la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) provocó chispazos en todo el arco político, y Mendoza no estuvo afuera. Alfredo Cornejo, jefe del Interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado, criticó duramente la exposición y apuntó contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner; y quien salió a responder fue la senadora Anabel Fernández Sagasti.

Precisamente Cornejo adujo que “nadie” apoya al plan económico y de negociación que está llevando a cabo esta gestión. “Una hora de relato del ministro Guzmán. Más que mostrar la propuesta de su gobierno, dejó al descubierto que nadie apoya su plan. Que lo apoye la comunidad internacional, que lo apoye el Congreso, que lo apoyen los acreedores. Pero nunca dijo si lo apoya Cristina Fernández de Kirchner”, comentó.

Recordemos que los mandatarios radicales iban a pegar un faltazo a la reunión, pero luego de una intervención del presidente de la UCR, Gerardo Morales, hubo un cambio de timón, y el gobernador Rodolfo Suárez decidió enviar al ministro de Economía, Enrique Vaquié, al mitín en Buenos Aires. Esto provocó problemas internos en Juntos por el Cambio, porque el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, no fue ni mandó a ningún emisario.

Volviendo a Cornejo, agregó que el problema de la deuda “tiene su origen en el déficit recurrente del Estado que no solucionaron varios gobiernos y las sucesivas malas administraciones. Intentar explicar los problemas del país como lo hizo el ministro Guzmán no nos llevará a ninguna solución. El mal diagnóstico no puede resultar en un buen tratamiento. No pueden pretender que todos formemos parte de su mentira”.

Y embistió: “Se insiste con el mismo relato K, que la deuda se originó en el gobierno de Cambiemos y que todos los males del país fueron producto de los únicos cuatro años de los últimos 18 años que no gobernaron”.

Ante esto, Fernández Sagasti respondió a Cornejo luego de sus declaraciones: “Cuéntele a Mendoza cuáles fueron los beneficios que usted junto al FMI le trajeron a la sociedad. O cómo su jefe Macri pensaba pagarle. Acaso no era ud el presidente de la UCR? Nunca se hace cargo de nada”, remató.

Además, avaló las palabras de Guzmán, quien dijo que “la diferencia entre lo que plantea el FMI y lo que plantea el gobierno argentino es que uno es un programa de ajuste del gasto real y el otro es un programa que le da continuidad a la recuperación que está viviendo la economía”.