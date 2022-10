Cornejo viajó a España: con quiénes se reunirá

Alfredo Cornejo se encuentra en España con una nutrida agenda de actividades. El senador nacional y jefe del Interbloque de Juntos por el Cambio, disertará sobre política latinoamericana el próximo 20 de octubre en el Foro de la Fundación Internacional para la Libertad. De este encuentro serán parte el presidente uruguayo Lacalle Pou y el ex mandatario español, José María Aznar; además del escritor Mario Vargas Llosa, entre otros.

El ex gobernador está desde hoy en Madrid participando de algunas actividades previo a la disertación en el foro. Durante esta jornada se reunió con las autoridades del Estudio de abogados Cremades & Calvo – Sotelo, expertos en telecomunicaciones. Luego, visitó el Palacio de las Cortes, edificio que alberga el Congreso de los Diputados y finalmente compartió un almuerzo con el consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty y Blanc.

Para mañana, está previsto un encuentro con las autoridades de Invest in Madrid, una agencia que se encarga de buscar inversiones extrajeras para la comunidad madrileña. Tras esta reunión, Cornejo almorzará con economista Jefe de Tressis Banca Privada y planificación financiera, Daniel Lacalle. De la mesa también será parte el presidente de la consultora Freemarket Corporate Intelligence, quien fuera Director de Estudios Económicos del Círculo de Empresarios de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, Lorenzo Bernaldo de Quiroz.

El senador nacional Alfredo Cornejo está en España para participar de un foro, pero además tiene agenda de reuniones con empresarios y funcionarios.

El miércoles está previsto un desayuno con empresarios miembros de la Fundación Internacional para la Libertad. Más tarde, recorrerá el Proyecto Urbanístico Madrid Nuevo Norte, la iniciativa urbanística más grande de España. En la tarde, se verá con el Embajador Argentino en España, Ricardo Alfonsín.

Ya para el jueves 20, la agenda de Alfredo Cornejo se compone con un desayuno con el ex presidente del partido Ciudadanos y ex Diputado, Albert Rivera. Y luego, disertará en el Foro Internacional “20 años de la Fundación Internacional para la Libertad: Democracia y Libertad”, en Auditorio de la sede Comunidad Madrid de España.

Su participación será en el panel “Retos y oportunidades de América Latina”, donde compartirá visiones con el ex secretario general de Sebastián Piñera, Cristian Larroulet; el ex diputado peruano, Enrique Ghersi; el presidente del Business Forum de México, Roberto Salinas León. Esta disertación será moderada por la periodista española, Maite Rico.

En este encuentro también tendrán lugar los foros “Presente y futuro de Iberoamérica. Nuevos desafíos”, que contará con las exposiciones del ex presidente de España, José María Aznar; los ex presidentes de México, Ernesto Zedillo y Felipe Calderón; el ex ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro. Los presidentes de Ecuador y Uruguay, Guillermo Lasso y Luis Lacalle Pou, expondrán en el panel titulado “El futuro de Sudamérica”. El cierre estará a cargo de Mario Vargas Llosa, presidente de la Fundación Internacional para la Libertad.

La Fundación Internacional para la Libertad (FIL), presidida por el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, nace en octubre de 2002 y tiene como principal objetivo la defensa de aquellos principios cuya instauración constituyen las bases de la democracia, la libertad y la prosperidad. Su constitución ha sido una iniciativa de un grupo de intelectuales y referentes de think tanks de ambos lados del Atlántico (Estados Unidos, Iberoamérica y Europa).