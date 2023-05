Cornejo reunió a Pinti Clop y Majul para poner en marcha la campaña en Maipú

El radicalismo busca hacerse fuerte en terruños que les son adversos a nivel municipal y con ese objetivo el precandidato a gobernador Alfredo Cornejo llegó hasta Maipú este lunes. Allí reunió a los equipos del candidato a intendente, Mauricio Pinti Clop, y del titular del comité departamental, Néstor Majul, para comenzar a delinear los ejes de trabajo de cara a las próximas elecciones provinciales.

En el encuentro estuvieron presentes los concejales que ambos llevaron en sus listas en las PASO y participaron también la diputada nacional, Jimena Latorre, y las legisladoras provinciales Mercedes Rus y Fernanda Sabadín.

Cornejo destacó que se trata de “un buen equipo para desafiar el poder político de Maipú. Ahora debemos enfocarnos en cómo llevamos una mejor propuesta y oferta para todos los vecinos en el plano municipal. Eso también significa que hagamos un muy buen trabajo en las elecciones provinciales donde hemos obtenido triunfos en este departamento”.

El precandidato a gobernador Alfredo Cornejo encabezó un encuentro de dirigentes en Maipú. Foto: Gentileza

A pesar de la derrota categórica ante Matías Stevanato (PJ) en las PASO departamentales, Cornejo contrastó que en las elecciones a gobernador de 2019 y las legislativas de 2017 y 2021, el arrastre de candidatos provinciales jugó a favor a Cambia Mendoza. “Hemos demostrado que podemos ser una opción válida para los vecinos. Si no nos han dado la posibilidad de gobernar el municipio aún debo decir que cada vez estamos más cerca”, confió.

Asimismo, comparó los resultados de todas las PASO anteriores con esta elección en particular y dijo que “también es de un porcentaje muy interesante para Cambia Mendoza. Estamos creciendo y en la senda correcta, pero eso no significa que no debamos corregir errores. Los votos no están en los bolsillos de los dirigentes. Hay que volverlos a conquistar y mostrar el trabajo que hacemos como equipo en Maipú”.

El precandidato a gobernador Alfredo Cornejo con los equipos de Maipú. Foto: Gentileza

Por su parte, Pinti Clop detalló que “la elección del 11 de junio es clave para darle continuidad a un buen gobierno y también es el trampolín para el 3 de septiembre. Nos tiene que encontrar a todos aunando esfuerzos, difundiendo claramente cuál es nuestra propuesta para que tengamos una buena elección”.

A su turno, Néstor Majul dejó en claro que el objetivo de este encuentro es “empezar todos juntos a trabajar en la campaña. Somos parte del mismo equipo, el de Cambia Mendoza”.