Festejos del PJ en Maipú: afirman que aventajan por más de 20 puntos al radicalismo

El municipio de Maipú completó una jornada tranquila de votación y debut de la Boleta Única, casi sin sorpresas en términos generales, pero sí en las propias internas de la oposición. Como era de esperarse, luego del cierre de la elección, mesas testigo indican que Matías Stevanato, actual intendente, supera ampliamente al resto de los precandidatos; mientras que en el radicalismo se aguarda un “palo a palo” entre Néstor Majul y Mauricio Pinti.

Lo cierto es que en el búnker de Stevanato reina la tranquilidad. Según aseguran a partir de datos de mesas testigo, superan entre un 50 y 55% de los votos en promedio, contra un Frente Cambia Mendoza que está más pendiente de su propia interna, que en la posibilidad de lograr un batacazo contra el oficialismo.

“Nos llegan datos que en algunas escuelas de Ciudad de Maipú ganamos en todas las mesas. Esto no suele ocurrir”, comentaron desde el espacio peronista a Los Andes. De hecho, marcan que Ciudad y Luzuriaga son distritos “complejos” para el oficialismo, más allá que desde 1983 ha ganado de forma ininterrumpida el peronismo en elecciones ejecutivas municipales.

Siguiendo datos preliminares no oficiales, Cambia Mendoza lucha por llegar al 25% de los votos. Algunos aseguran que Pinti tendría un 14% de los votos, y que Majul llegaría a un 10%.

Previa caliente

La previa de la elección primaria se dio con bastante polémica y denuncias cruzadas de prácticas electorales desleales; tanto desde el oficialismo como también desde la oposición.

Este domingo por la mañana, el precandidato a intendente, Néstor Majul, denunció que desde el peronismo “marcaban” los afiches de información al electorado en las escuelas en el casillero del intendente Matías Stevanato.

“¡Las mismas picardías de siempre, ahora con Boleta Única! Marcan la boleta de muestra en el casillero de Matias Stevanato y su lista. Algunos de los capacitadores de la Junta que participan en este acto antidemocrático son municipales”, declaró en redes sociales.

En tanto, desde el oficialismo no sólo negaron que haya existido este tipo de prácticas en las escuelas, sino que contragolpearon y expresaron que “la gente de Majul estuvo entregando bolsones de comida en zonas departamentales a cambio del voto”. Esto fue también negado desde el espacio del funcionario del ministerio de Seguridad radical.

“Fuego amigo” radical

No fue la única ocasión en la que Majul fue apuntado, sino que también recibió una fuerte denuncia, incluso radicada en la Justicia, por parte de un precandidato a intendente también dentro del frente Cambia Mendoza: Mauricio Pinti Clop, actual presidente del Concejo Deliberante maipucino.

La campaña ya venía caliente entre los radicales Pinti Clop denunció que le destruyeron cartelería desde el radicalismo, sumado a un supuesto “robo de carteles tipo columneros que utilizaban en esquinas barriales”.

De hecho, tomó trascendencia provincial la situación cuando los legisladores nacionales Jimena Latorre y Julio Cobos lanzaron tiros por elevación al espacio de Majul por estos hechos.

No obstante, agregaron que quedó grabada una destrucción de una gigantografía de Pinti, y se radicó la denuncia ante la Justicia.

“El episodio quedo grabado por una cámara de seguridad en la que se ve la organización que incluye una camioneta Toyota Hilux” y marcaron que es propiedad de empresarios “que le proveyó a Majul una movilidad para su campaña a Majul”.

Pinti dijo, en su momento, que “no se trata de romper carteles, de robarlos o los actos de vandalismo. Se trata de intentar imponer viejas prácticas de la política para que no podamos con libertad dar a conocer mi propuesta para los maipucinos. Estamos hartos, y en particular estoy cansado de las persecuciones que he sufrido las últimas semanas”, comentó. Este episodio también fue negado desde el espacio de Majul.