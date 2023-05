Campaña habitacional: Parisi insiste en su “revolución de la vivienda” y un plan para regularizar títulos de propiedad

En paralelo a la entrega de 49 viviendas en el Barrio Viñas de San Alberto II de Guaymallén por parte del gobernador Rodolfo Suárez este lunes, desde el peronismo siguen con la idea de establecer una “revolución de la vivienda” como eje de campaña para las elecciones 2023.

Fue el precandidato a gobernador Omar Parisi, quien lanzó este lunes una serie de propuestas con el objetivo de que cerca de 200.000 mendocinos “puedan regularizar la situación dominial de sus hogares” y aseguró que trabajará, en caso de ganar los comicios, en conjunto con los municipios para llevar tranquilidad a las personas que, teniendo casa, no pueden disponer legalmente de ella.

“No hablo solo de barrios populares, no hablo solo de casas entregadas por el Estado, no hablo solo de zonas rurales, esto pasa en barrios que forman parte de los grandes centros urbanos en el gran Mendoza, en el Este, en el valle de uco y en nuestro Sur provincial. Hablo de barrios completos desarrollados también por empresas privadas, barrios construidos por sistema de ayuda mutua, condominios privados que no están regularizados”, destacó Parisi.

También marcó que “todas estas viviendas y lotes están bajo un riesgo de seguridad jurídica. Este tema está incluido en lo que he denominado la Revolución de la Vivienda y mí compromiso será que todas las áreas de gobierno en conjunto con los municipios avanzaremos convocando también a los desarrolladores privados, colegios profesionales y cámaras inmobiliarias pera solucionar este problema para que nunca más una familia mendocina que hizo el esfuerzo de comprar su lote o construir su casa viva la angustia de la incertidumbre sobre el futuro”.

“Vamos a poner en marcha un Plan de Regularización Dominial. Este plan estará a cargo de un organismo interinstitucional (donde sumaremos a organismos públicos provinciales y municipales, con invitación a los colegios profesionales) que llevará a cabo la coordinación para resolver de manera simplificada la realización de obras de urbanización, acceso a los servicios básicos, mensuras y escrituración de tierras y viviendas que hoy se encuentran sin protección legal. Desde este organismo convocaremos a todas las personas y organizaciones de la sociedad civil con necesidad de regularizar la titularidad de sus propiedades”, describió Parisi.

“A los que dicen que no se puede los invito a debatir con cifras, con datos y, sobre todo, con ganas de trabajar, que es lo que muchos no tienen”, concluyó.

Este plan de regularización dominial de Parisi se presentó en el marco de la “revolución de la vivienda” que el peronismo planea para los próximos 4 años, donde buscará ser la gestión “que más casas construya en la historia de la provincia”.