Suárez comparó a Orozco con Paco Pérez: “Produce temor lo que pueda ocurrir después”

Con la campaña electoral oficialmente en marcha, el gobernador Rodolfo Suárez abrió su semana con dos actividades compartidas con el precandidato a sucederlo, Alfredo Cornejo (Cambia Mendoza). Primero entregaron 49 viviendas en el Barrio Viñas de San Alberto II de Guaymallén y posteriormente se dirigieron juntos al Polo TIC de Godoy Cruz para inaugurar las oficinas de Transformación Digital del Ministerio de Salud.

Tras encabezar el segundo acto, el mandatario provincial habló con la prensa y se manifestó por el polémico aumento salarial de más del 100% acordado por el intendente de Las Heras, Daniel Orozco, a días de las elecciones provinciales.

“Cuando veo estos aumentos, que evidentemente tienen un fin electoral, a mí me producen algún tipo de temor por lo que puede ocurrir después”, lanzó Suárez.

Y se animó a comparar al precandidato a vice de Omar De Marchi con el exgobernador Francisco “Paco” Pérez. “Recordemos lo que ocurrió con Paco Pérez, si ustedes ven los aumentos que dio fuera de cualquier previsibilidad y sostenibilidad en el tiempo, después eso determinó que no se pueda pagar los sueldos cuando se fue”, criticó.

Y le dijo a su anterior aliado que “hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy prudente con eso y nunca hay que llevar políticas que tengan un fin electoral en tan poco tiempo”.

“Por supuesto que las políticas públicas tienen que ver con lo electoral, para eso hacemos cosas bien, para que la gente nos siga apoyando. Pero hay que ser muy cuidadoso con lo que respecta a aumentos”, confió Suárez.

Por su parte, Cornejo coincidió con el gobernador y criticó con dureza a Orozco: “Muchos creen que dando un aumento salarial van a ganar las elecciones. Ese aumento se da con plata de todo el resto de la gente, no es con plata del funcionario político que lo hace. Distribuye la pobreza del resto del sector privado haciendo estas cosas”.

Además consideró que “no se ve para nada virtuoso, ni siquiera para los propios empleados que lo reciben. Es un recurso de la vieja política congraciarse con algunos”. Sin mencionarlo directamente, Cornejo pareció referirse a la denuncia del precandidato a intendente Francisco Lo Presti (Cambia Mendoza), que acusó al jefe comunal lasherino de favorecer a sus 180 funcionarios en desmedro del resto de los trabajadores municipales con la paritaria acordada.

Cuestionamientos al ítem aula

Son varios los precandidatos opositores que se han manifestado en contra del Ítem aula durante estas semanas y desde el oficialismo cuestionaron que son “frases hechas” sin planteos concretos para modificarlo.

El gobernador le bajó el precio a declaraciones realizadas tanto por los precandidatos Omar Parisi, Guillermo Carmona y el mencionado Orozco, que lo rebatió en una entrevista con Los Andes el pasado 7 de mayo.

“Se está hablando del ítem aula pero sin decir nada, que es una gran diferencia. Se dice ´vamos a revisar´ pero para que el debate público sea beneficioso para la gente, hay que decir precisamente ´vamos a modificar tal cosa´ de manera que uno pueda responder y debatir”, afirmó Suárez.

Y descartó con fuerza: “A las frases hechas, dichas sin ningún tipo de contenido, realmente no le encuentro sentido”.

Cornejo, quién impulsó la creación del ítem docente durante su gobierno, aseguró que “está super discutido y profundizado. Es un incentivo aprobado por ley y avalado en instancias judiciales, a pesar de sus críticas”.

“Siempre uno tiene que estar abierto a revisar lo que se ha hecho, ahora; hay que dar fundamentos concretos de qué se revisaría y demás”, agregó a tono con lo dicho por Suárez.

“Yo he escuchado que lo meten en el debate sin decir lo que revisarían. Dicen frases hechas como ´humanizarlo´, que suena bien, pero para que le sea útil la deliberación pública a los ciudadanos, el sistema educativo y los docentes, deberían decir exactamente qué le modificarían y qué no. Incluso podríamos estar de acuerdo o no, de eso se trata”, reflexionó Cornejo.

Y arremetió: “En campaña aparecen soluciones mágicas, ¿por qué no las trajeron antes? Las traen a 20 días de las elecciones y no suena muy lógico”.

Respuesta a La Pampa

El gobernador sostuvo que el Ejecutivo provincial no ha recibido formalmente ninguna denuncia de parte de La Pampa por la realización del proyecto hidroeléctrico El Baqueano, emplazado en el Río Diamante de San Rafael, y aseguró estar “muy confiado” en caso de afrontar una instancia judicial.

“No tenemos que dar ninguna respuesta judicial porque no hemos sido notificados absolutamente de nada, pero estamos en el pleno convencimiento de que El Baqueano es una obra fundamental para la Argentina porque le dará energía a todo el país”, afirmó Suárez.

Y añadió que “es una obra que está entre dos represas, por lo cual no se va a alterar nada en el curso del río. Nosotros estamos muy confiados en caso de que tengamos que llegar a la Justicia”.