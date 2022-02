Clases 2022: la Ciudad Buenos Aires elimina todos los protocolos de Covid-19

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, anunció hoy la eliminación de los protocolos sanitarios contra el Covid-19 tal como se conocieron en 2020 y 2021 y afirmó que aquello no podía “ser para siempre”.

El 21 de febrero comenzará el ciclo lectivo para los chicos de las escuelas primarias y el 2 de marzo volverán a las aulas los alumnos de las escuelas y los colegios secundarios.

“Durante estos dos años nos fuimos adaptando a los desafíos que nos daba la pandemia. La escuela, tal como la conocíamos antes, cambió: todo, la organización, la dinámica. Se ha modificado todo. Y el impacto fue muy grande, sobre todo en lo emocional”, dijo el jefe de Gobierno porteño.

“Lo dicen las investigaciones, lo ven las familias, lo vemos nosotros, lo ven los docentes: los chicos están con ansiedad, angustia, duermen menos. Está demostrado que están haciendo menos actividad física”, dijo Rodríguez Larreta.

Ahora, según Rodríguez Larreta, “hay que dar un paso más”. “Necesitamos que las escuelas vayan volviendo a la normalidad, a lo que era antes de la pandemia”.

“Hace dos años los chicos conviven con marcas en los pasillos que dicen cómo tienen que circular, que no comparten el recreo con otros compañeros que no sean de su propia burbuja. Es cierto que los chicos se reponen y son resilientes. Pero esto no puede ser para siempre. Necesitan volver a la normalidad. Necesitan tener rutinas estables, claras y previsibles. Pero sobre todo, tener un contacto normal”, añadió el jefe de Gobierno.

Tras ello, la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, dijo: “A partir de ahora no hay más protocolos. Esto nos va a permitir continuidad de aprendizaje. Hasta tercer grado desaconsejamos el uso del tapabocas, es una barrera para aprender. De 4to en adelante, lo van a seguir usando en espacios cerrados”.

Cómo será la vuelta a clases

-Primero: ninguna escuela va a exigir el pase sanitario. Se amplían los centros de vacunación para que cada familia, junto a su médico pediatra, decida con libertad en qué momento vacunar a sus hijos.

-Segundo: se elimina el sistema de burbujas. Hasta diciembre, cada aula funcionaba como una burbuja que no tenía contacto con las demás. Ahora eso vuelve a la normalidad y todos los espacios de interacción de los chicos van a ser libres.

-Tercero: al eliminar las burbujas, también se elimina el aislamiento por contacto estrecho. Antes, frente a un caso positivo, toda la burbuja quedaba sin ir a la escuela.

Ahora, frente a un caso positivo, se tiene que aislar el chico o el adulto que dio positivo y dar aviso a las familias para que, junto con el personal de la escuela, puedan estar atentos a si alguno de los otros chicos presenta síntomas, pero nadie va a perder días de clases.

-Cuarto: algunas medidas del protocolo general de las escuelas se van a transformar en recomendaciones y otras directamente se eliminan, como la demarcación del sentido de circulación, el ingreso escalonado o los turnos en el comedor.