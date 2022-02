Denuncian agresiones e infracciones de kirchneristas durante la marcha a Lago Escondido

Se registraron incidentes y cruces entre vecinos de Lago Escondido (Río Negro) y manifestantes kirchneristas, quienes habían irrumpido en caminos privados para protestar contra el magnate inglés Joe Lewis.

Según informó Clarín, la expedición K al lago fue liderada por la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (Fipca), que ya había recibido el repudio de los pobladores de El Foyel, una localidad ubicada a 45 kilómetros de El Bolsón, en medio de tensiones por la violencia mapuche en el sur de Argentina.

Fipca está encabezada por Julio César Urien, exmilitante de Montoneros. Detrás de la convocatoria también están representantes de ATE y CTA, a través de Alejandro “Vikingo” Meyer.

Reportan incidentes entre militantes kirchneristas y un grupo de lugareños durante una marcha a Lago Escondido (Gentileza)

La excursión de los manifestantes se concretó este fin de semana, pero los vecinos denunciaron que los militantes kirchneristas intentaron utilizar un camino vecinal privado llamado “Domingo Puchy”, entre otras infracciones a un área natural protegida.

“Dicen que tienen una resolución, pero no la tienen. Mienten, como hacen todos los años. Son muy agresivos. Es un camino privado, es vecinal: no hay problema con los vecinos, pero la gente de afuera viene con otras intenciones y no le permitimos el paso”, señaló un lugareño. En la zona toman la protesta K como una provocación.

Polémica por la expedición K en Lago Escondido: lugareños hablan de una "provocación"

Los manifestantes kirchneristas se encontraron este domingo con las agrupaciones de vecinos, amigos de la Comarca y del Valle del Manso, que se reunieron bajo el lema “El Parque Azul se defiende, no se navega y no se acampa”. También impulsaron consignas “Todos somos argentinos”. Sin embargo, los lugareños denunciaron agresiones y destrozos. También cuestionaron, con la difusión de fotografías, la navegación de los militantes en el Lago Soberanía (perteneciente a la cuenca del Escondido) a bordo de cinco kayaks.

El viernes pasado, la Justicia provincial había rechazado un amparo de los manifestantes. En ese recurso pidieron que se removieran “tranqueras, portones, cámaras de seguridad y elementos que obstaculicen o impidan el libre acceso” en el camino Domingo Puchy.

El amparo fue presentado por Facundo Montecino Odarda, legislador rionegrino quien es, además, hijo de Magdalena Odarda, titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

El kirchnerismo habla de la “usurpación ilegal” de Joe Lewis

Desde el kirchnerismo defendieron la excursión en el sur del país como una nueva edición de la “Marcha por la Soberanía a Lago Escondido”, en repudio por las tierras que tiene en propiedad el magnate inglés Joe Lewis.

El comunicado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación sobre lo ocurrido en Lago Escondido

“Malvinas nos Une, el lago Escondido también”, fue el lema de la convocatoria, que ya en años anteriores había generado polémica.

Este domingo, ante las denuncias de organismos locales, los manifestantes dieron su versión de los hechos, que fue sintonizada por la secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

“Hace instantes nos ingresaron denuncias de personas que se encuentran en este momento en el camino de montaña rumbo al Lago Escondido, en tierras de Joe Lewis. Mas de 40 personas de civil llegaron al lugar con armas de fuego para amenazar y que no continúen la travesía”, publicó la secretaría que lidera Horacio Pietragalla.

El kirchnerismo denuncia que Jorge Rachid fue retenido en Lago Escondido

A través de su declaración, el Gobierno nacional cuestionó la versión de los lugareños. “Cabe destacar que ese es un camino autorizado por la Justicia para poder acceder al lago. Ya solicitamos a las autoridades de la provincia de Río Negro que garanticen la seguridad y libre circulación de todos ellos”, señalaron desde la secretaría de Derechos Humanos.

La movilización tomó trascendencia nacional cuando los organizadores denunciaron en redes sociales que el médico, docentes de la Universidad de Lomas de Zamora, integrante del Instituto Patria, y asesor del gobierno de Axel Kicillof, Jorge Rachid, fue “retenido” junto a una veintena de manifestantes por “la guardia privada” del magante inglés. En este marco sumó su apoyo la líder de la Tupac Amarú, Milagro Sala; el referente piquetero, Luis D’Elía; la exlegisladora nacional, Fernanda Vallejos; y el diputado del Frente de Todos, Daniel Gollan.