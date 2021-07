Cierre de listas: Ramón fue por el apoyo del Presidente Fernández para mantener su banca en el Congreso

Luego de que se oficializara días atrás la incorporación al Frente de Todos de Protectora Fuerza Política, su líder, el diputado nacional José Luis Ramón, se reunió con el presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada. Durante el encuentro, el mendocino planteó que su partido quiere continuar teniendo presencia nacional pero no hubo una definición sobre las precandidaturas del espacio. Por otra parte, consiguió el compromiso del mandatario para impulsar un proyecto de ley de protección de consumidores.

El titular del Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo en la Cámara de Diputados arribó minutos después de las 16 a Balcarce 50 a bordo de un monopatín eléctrico. Estuvo reunido durante una hora y cuarto con el Jefe de Estado, tiempo en el que abordaron distintos temas.

“Si de consensos se trata, hoy tuvimos una charla con @alferdez para profundizar la agenda de la alianza en #Mendoza hacia el futuro, con el objetivo de gobernar la provincia y sostener la defensa de usuarios y consumidores a lo largo y ancho del país”, publicó, una vez finalizado el encuentro, en su cuenta de Twitter la flamante incorporación de la coalición oficialista.

El pasado 14 de julio, se confirmó que Protectora se sumaba como aliado al Frente de Todos para competir en las elecciones legislativas 2021, poniendo fin a semanas de especulaciones sobre el futuro electoral de Ramón pero abriendo nuevas incógnitas sobre el lugar que ocupará en las listas de este espacio.

Durante su encuentro de esta tarde, Fernández y Ramón dialogaron sobre el proceso electoral que se avecina. En primer lugar abordaron el escenario que se presenta en la provincia de Buenos Aires, el distrito con mayor cantidad de votos, y luego la conversación se centró en Mendoza.

José Luis Ramón en Casa Rosada Gentileza

“Él me felicitó por haber logrado que Protectora pueda ser parte del Frente de Todos. Me pidió que conserváramos la personalidad que tenemos como partido político y que no la perdamos. Le expliqué que en Mendoza logramos hacer un núcleo de coincidencias en tres puntos: la defensa del trabajo, la industria y la producción nacional; la defensa de los derechos de usuarios y consumidores; y un Estado fuerte e inteligente”, manifestó Ramón en diálogo con Los Andes.

Una vez resuelto el acercamiento definitivo del diputado nacional al frente liderado por el kirchnerismo, ahora resta definir qué lugar tendrá en las listas de precandidatos el líder de Protectora, cuya fecha límite de presentación es el sábado 24 de julio. Las aspiraciones del abogado han repercutido en el armado electoral del peronismo mendocino, que hasta ahora solo tiene un lugar confirmado en la nómina de postulantes al Congreso y se trata de la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, quien buscará la reelección en su banca.

En este sentido, sectores del Partido Justicialista local consideran que un referente del peronismo debe encabezar la lista de Diputados y los nombres que pican en punta son los del senador provincial Adolfo Bermejo o alguno de los hermanos Félix (el diputado nacional Omar o el intendente sanrafaelino Emir). Esto relegaría a Ramón a un posible segundo lugar como aspirante al Senado o un eventual tercer lugar en la nómina de postulantes a la Cámara Baja. Ambas opciones representan hoy pocas chances reales de entrar. Otro posible futuro que se abre es el que el actual legislador nacional termine desembarcando en un cargo nacional designado por el Ejecutivo.

Acerca de este tema, Ramón sostuvo que “le dije al Presidente que nuestro partido quería seguir teniendo la presencia nacional que tenemos al día de hoy para seguir trabajando y me manifestó todo su apoyo. Pudiendo tener participación en la política nacional y en los temas de Argentina yo me siento muy cómodo porque es una manera de poder lograr lo que conseguimos con la Ley de Zonas Frías”.

El diputado afirmó que está en permanente diálogo con la presidenta del PJ local, Anabel Fernández Sagasti, para resolver la cuestión de las precandidaturas y sostuvo que la senadora estaba al tanto del encuentro de esta tarde en la Casa Rosada.

“A mí me serviría en cuanto a proyecto político todo aquello que vaya a fortalecer a Protectora en el FDT. Yo estoy muy lejos de cualquier especulación. Tengo la fortaleza, el compromiso y la posibilidad de que ya sea en la Cámara de Diputados o en un cargo nacional o cualquier lugar, contribuya a impulsar estos tres puntos de coincidencia en que nos hemos puesto de acuerdo, porque lo que salga de acá va a ser la fuerza política que va a gobernar la Provincia de Mendoza”, señaló el fundador de Protectora.

Resaltó que entran en juego intereses de distintos sectores a la hora de la definición de las precandidaturas y afirmó que “adelantar lo que va a ocurrir de acá al día que se presenten las listas sería una irresponsabilidad”.

Código de consumidores

A la reunión con el presidente, Ramón llevó un libro con su proyecto de Ley del Código de Protección de las y los Consumidores y Usuarios de la Nación, iniciativa que impulsa en la Cámara de Diputados.

“Es un proyecto nuestro y está a punto de crearse la Comisión Bicameral que se va a poner a estudiar, discutir y sancionar el nuevo código”, explicó el legislador y afirmó que Fernández “asumió el compromiso de apoyar que se trate este proyecto”.

Explicó que la propuesta consta de 600 artículos y apunta a que el Estado tenga un rol protagónico en la protección de los derechos de consumidores en el sistema económico de libre mercado. “El objetivo es reunir toda la legislación dispersa que existe en relación a usuarios y consumidores en un solo cuerpo normativo que sea autónomo e independiente de las leyes civiles y comerciales”, detalló.

Autonomía en la Legislatura

Tras el ingreso de Protectora al Frente de Todos restaba conocer si el único legislador que tiene esa fuerza en la Legislatura provincial pasaría a formar parte de la principal bancada opositora. No obstante, el diputado Pablo Cairo confirmó a Los Andes que continuará conformando un monobloque de Protectora.

“Todavía no lo hemos charlado, porque nosotros entramos al Frente de Todos como Protectora y vamos a seguir representando en la Cámara de Diputados así. No lo descarto, pero no es una cosa que hoy en día estoy pensando. Nosotros hemos firmado una alianza electoral que esperamos que a futuro continúe como una alianza para poder gobernar”, sostuvo.