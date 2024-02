Aseguran que a mitad de año se finalizará la megaobra eléctrica Cruz de Piedra

El Gobierno provincial promete finalizar la esperada obra de la Línea de Alta Tensión Cruz de Piedra a mediados de este año. Se busca duplicar la potencia total que tiene el sistema eléctrico actualmente en nuestra provincia y del mismo modo, evitar apagones como el ocurrido el pasado 30 de enero.

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, visitó los avances de la obra que están en un 92% y puso en valor que “brindará seguridad a Mendoza y a las provincias vecinas” ante la demanda creciente del servicio eléctrico. Desde su cartera afirmaron a Los Andes, que entre mayo y junio será inaugurada.

Se trata de un proyecto que data desde hace 40 años y durante el gobierno de Rodolfo Suárez fue retomado por la Empresa Mendocina de Energía (Emesa). En marzo del 2022 fue adjudicada a la empresa Distrocuyo SA (único oferente) y se puso en marcha durante agosto de ese año. Demanda una inversión de U$S20 millones y obtuvo el financiamiento del Fondo Fiduciario del Plan de Infraestructura Eléctrica de Alta Tensión de Zonas Aisladas y en Desarrollo (FOPIATZAD).

Hasta ahora, el sistema eléctrico provincial tenía instalados 1.500 megavatios de potencia total y esta línea casi duplicará la capacidad, lo que dará mejor respuesta y operatividad frente a picos de demanda, fallas del sistema de generación en Mendoza y en provincias vecinas, aseguran desde el Ejecutivo.

“Esto significa evitar los cortes que hemos tenido anteriormente por falta de flexibilidad y capacidad de despacho del sistema de transporte”, explicó la ministra Latorre durante el recorrido por la obra.

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, supervisó los avances de la obra Cruz de Piedra. Foto: Prensa Mendoza

A esto le sumó que “la Provincia ha puesto recursos para que esta línea de transporte pueda brindar seguridad, no solo a Mendoza, sino también a vecinas como San Juan. La obra está al 92% y en los próximos meses vamos a tener conexión total, lo que va a permitir evacuar también la generación que viene de hidroeléctricas del Sur, como Agua del Toro, a través de 22 kilómetros de línea de alta tensión”.

Latorre explicó que “la incorporación de la obra LAT 220 kV Doble Terna entre la ET Cruz de Piedra (Maipú) con la ET Gran Mendoza (Junín) permite mejorar la confiabilidad de la red”.

Además de distribuir energía limpia con generación cero de CO2, sostienen que cubrirá la demanda creciente durante los picos de verano e invierno e incrementará la seguridad, calidad y confiabilidad de un sistema que se encuentra en riesgo de colapso desde hace tiempo.

Permitirá más instalaciones

La Línea de Alta Tensión Cruz de Piedra-Gran Mendoza comenzó a planificarse hace 40 años, cuando todavía existía Agua y Energía SE. La Empresa Mendocina de Energía (Emesa), a pedido del Gobierno de Mendoza, reflotó el proyecto para mejorar la distribución ante la creciente demanda.

Cabe recordar que las provincias de Mendoza y San Juan se vinculan eléctricamente con el Sistema Nacional en tres puntos: ET Gran Mendoza, ET Nueva San Juan y ET Río Diamante. En el primer punto, trascendental para esta obra, la conexión eléctrica se realiza a través de una doble terna de 132 KV, entre Gran Mendoza y Cruz de Piedra.

“En caso de no contar con la generación local, ya sea por restricciones en el suministro de gas o cualquier otra causa que implique indisponibilidad de la misma, se iban a producir restricciones en el abastecimiento eléctrico del área”, explicó Latorre. Esto se traduciría en un colapso total del sistema para la provincia de Mendoza, que se evita con esta obra para cubrir los picos de demanda en verano y en invierno.

Además, la concreción de Cruz de Piedra permitirá instalar en un futuro dos nuevas ET en Mendoza Norte y Capiz, aportando al área mayor potencia desde el sistema de 500 kV a un costo bajo.

Desde el Ejecutivo señalan que esta obra se construyó con los más altos estándares, con torres de acero cuya altura oscila entre los 40 y 45 m de alto y sistema de doble cadena en “v”, lo que baja la afectación a los propietarios de los terrenos por donde pasa la línea y reduce el ancho de la franja de afectación (Servidumbre).

Números

• USD 20,67 millones de monto de obra adjudicada.

• 617 MVA de capacidad instalada de línea.

• 142.500 metros de conductor ACSR 435/55 mm²

• 25.700 metros de conductor OPGW (Cable de Guardia FO).

• 55 estructuras metálicas reticuladas con alturas que oscilan entre 40 y 45 metros.

• 52 m ancho de franja de Servidumbre Administrativa de Electroducto.