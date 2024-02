Se confirmó que Milei recortará los fondos para sueldos docentes en las provincias

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó este miércoles que la Nación no girará a las provincias los fondos para sostener salarios y programas educativos.

“En principio la Nación no lo va a transferir porque es un fondo que no tiene existencia hoy, no existe”, aseguró Adorni en su habitual conferencia de prensa.

Entre los recursos abarcados por este anuncio, aparece el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), que funciona como un monto que va directo al sueldo de los maestros de Mendoza para mejorarlo.

Ante la novedad, dos ministros del Poder Ejecutivo provincial salieron a señalar que los sueldos de los docentes están garantizados por la paritaria en función de la antigüedad. Por un lado, el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, aclaró que “no es la Provincia la que deja de recibir ese dinero, son los docentes. La Provincia es un mero intermediario de esos fondos nacionales”

Y agregó: “Igualmente en Mendoza los docentes tienen su salario de bolsillo garantizado por paritarias en función de la antigüedad. Es decir, con o sin Fonid, una docente inicial con dos cargos ganará 500.000 pesos en febrero y en marzo 580.000 pesos. Con un cargo, la mitad”.

En tanto, Tadeo García Zalazar, ministro de Educación, Cultura e Infancias de la provincia, sostuvo también que en febrero y marzo los sueldos docentes están “garantizados” por la paritaria provincial. “Luego se evaluará en abril cómo seguir”, expresó el funcionario, quien aclaró que el Fonid suprimido por Milei no era en este caso parte del cálculo para la paritaria provincial.

El aporte nacional del Fonid representa entre el 6% y el 9% del salario de cada docente. Los montos varían entre $22.000 a los $28.000 por persona y constituye una partida de 1.700 millones de pesos mensuales.

Desde la DGE indicaron este miércoles que el Fonid se liquidaba en forma trimestral y que la Nación acumula desde febrero una deuda superior a los 5.000 millones de pesos por el último trimestre de 2023. “No ha llegado todavía” afirmaron y hablaron de “incertidumbre”. “Si se venció la normativa porque había que renovarla por ley, lo que nos deberían mandar es lo que deben mientras estuvo vigente”, indicaron desde el Gobierno Escolar.

El pedido formal al que hizo referencia el gobierno mendocino surgió de una reunión del Consejo Nacional de Educación, que agrupa a los ministros del área de todas las provincias. Con presencia del ministro de Educación, Cultura e Infancias de la provincia, Tadeo García Zalazar, este organismo se reunión la semana pasada y emitió un documento que marcaba la posición de las provincias respecto del Fonid y elevaba un planteo al secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell.

En este texto se hablaba de “la falta de remisión de los fondos contemplados en el marco de la legislación vigente: Leyes N° 26.075 y N° 25.053; particularmente lo referido al Fondo de Compensación Salarial Docente, Fondo Nacional de Incentivo Docente, Conectividad y Material Didáctico, Programas Educativos Nacionales y Fondo de Infraestructura”.

Pero hoy finalmente, a pesar de las expresiones políticas y el marco legal señalado, Adorni ratificó que el dinero para sueldos docentes no va a llegar.

No obstante, también adelantaron desde el Poder Ejecutivo que, con o sin Fonid, el Gobierno garantizará el pago de salarios docentes y cumplirá con la propuesta de aumento salarial realizada en paritarias, que consta de un 15% para febrero, otro 15% para marzo; más un bono no remunerativo ni bonificable de $90.000. El SUTE bajó esta oferta a los docentes a definirá entre jueves y viernes si la acepta o no.

REACCIÓN DEL SUTE

El anuncio de que la Nación dejará de girar los fondos del Fonid a las provincias provocó también la reacción del gremio que agrupa a los docentes. “Desde la semana pasada venimos exigiendo que envíen los fondos a las provincias, no sólo del Fonid, sino también de las meriendas escolares y para transporte, todo eso impacta en el salario de los trabajadores y las condiciones de los estudiantes dentro de las escuelas”, señaló al respecto Carina Sedano, titular del gremio.

La sindicalista recalcó que sólo algunos ítems del salario dependen de la Provincia y habló de la paritaria nacional, que tampoco existe ya, según las expresiones del vocero Adorni. “El incentivo depende de la paritaria nacional, no todo depende de las provincias. La cláusula de garantía y el fondo compensador dependen de la Nación, parece que no saben analizar los bonos de los trabajadores de la educación”, precisó.

En sus declaraciones, Sedano elevó el impacto del Fonid a unos 50 mil pesos por cargo para cada docente, sin contar otros aportes nacionales.

Desde el SUTE advirtieron además que no aceptarán ser una “variable de ajuste”. “No vamos a permitir que se nos quite la lucha de la carpa docente, que fue de 1003 días, y que logró el incentivo docente”, dijo Sedano, en diálogo con Radio Mitre.

La noticia de la quita del Fonid nacional se produjo en medio de la paritaria salarial, que en principio es estrictamente provincial. Si bien el gremio dice que los ofrecimientos oficiales han sido “miserables”, una de propuestas fue bajada a las bases.

“Los 90 mil pesos son un paliativo pero necesitamos un aumento y una mesa paritaria para marzo”, opinó Sedano, quien está recorriendo los colegios para relevar las consideraciones de los docentes.