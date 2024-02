El pedido y la crítica que hizo Stevanato a Javier Milei para los municipios

Intendentes de todo el país, entre los que se encuentran varios jefes comunales del peronismo mendocino, enviaron días atrás un durísimo comunicado contra el presidente Javier Milei, sobre quien consideraron que ha tomado un “camino antifederal y extorsivo” en su gestión; y solicitaron que no se restrinja el envío de recursos a las comunas, sobre todo los que se refieren a programas sociales para asistencias a merenderos y comedores; así como también lo relacionado a las obras públicas “de continuidad”, que en su mayoría están paralizadas; y otras sólo avanzan con recursos municipales.

Este jueves, el intendente maipucino, Matías Stevanato, participará de una reunión de la Federación Argentina de Municipios (FAM) en Buenos Aires, en su rol de miembro del consejo directivo de la organización fundamentalmente peronista que engloba a más de 500 jefes comunales del país, entre los que se encuentran además todos los intendentes peronistas.

El motivo del mismo será dialogar respecto a las medidas de Milei, que son resistidos por el arco de Unión por la Patria (UP) y por ende, los intendentes peronistas mendocinos.

De hecho, además del maipucino, Fernando Ubieta (La Paz) es también integrante del consejo directivo; Flor Destéfanis (Santa Rosa), es miembro suplente; mientras que Omar Félix (San Rafael), Celso Jaque (Malargüe), Edgardo González (Lavalle) y Emir Andraos (Tunuyán), son solo miembros.

Los intendentes Emir Andraos (Tunuyán), Flor Destéfanis (Santa Rosa), Edgardo González (Lavalle), Matías Stevanato (Maipú) y Fernando Ubieta (La Paz). Foto: @MatiasStevanato

La cita se da luego del fortísimo comunicado en el cual sostienen los intendentes que Argentina vive una “dramática situación socioeconómica que día a día se agrava por las medidas que lleva adelante el presidente de la Nación y su ministro plenipotenciario de Economía”, Luis Caputo. Además, se suman los recortes a programas importantes con los que Mendoza recibía fondos, tales como el Fondo de Sustentabilidad del Transporte Público; y el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), que representan más de $3.000 millones entre los dos.

De hecho, en la previa Destéfanis habló de tomar medidas urgentes por parte de la Nación para “frenar la catástrofe que se avecina” ante el panorama “inminente de mayor pobreza y altísima inflación”.

Malestar peronista

Lo cierto es que, según fuentes del peronismo local, expresaron que “todos los intendentes” están preocupados sobre cómo impacta la falta de recursos en los municipios, pero también en los vecinos, sobre todo “por programas de alimentación que se han cortado, tales como comidas en merenderos”; así como además las obras públicas que hoy están “paralizadas”.

“En Mendoza en particular, y más allá de la FAM, hay un espíritu generalizado en la que se pide que se tengan en cuenta las necesidades de los municipios. Son los intendentes los que están poniendo la cara a todos los vecinos que tienen necesidades. Hemos visto cambios en las reglas de juego y los sectores más afectados son municipios”, justificaron.

De esta forma, indicaron que los planes y programas de recursos que se han visto afectados son “todos los relacionados con ancianidad, niñez, adolescencia, infancia y discapacidad. Ni hablar del Fonid ni Transporte, que también afectará a la gente”, sostuvieron.

Por otro lado, y dentro de lo partidario, acotaron que, puertas adentro, se ha “fortalecido” el esquema de los intendentes como los “grandes coordinadores” del espacio peronista, y que mantienen el respeto sobre todo de los legisladores, quienes “se han puesto a sus órdenes porque saben que son quienes tienen que maniobrar la crisis”.

Por otro lado, respecto a la situación provincial y la relación con el gobierno de Alfredo Cornejo, marcaron que hoy por hoy “hay diálogo” y que “no hay ánimo para confrontar en cuestiones políticas y de gestión. Todo el énfasis está puesto en salir de la crisis”.

Quien habló sobre este tema fue Stevanato, quien mencionó que “la situación es complicada” y que “el planteo como intendentes que le hacemos al gobierno nacional tiene que ver con que somos la primera trinchera donde el vecino se acerca a plantear todos los problemas que tiene. Necesitamos que nos acompañen desde Nación”, aclaró a radio Mitre Mendoza.

En este sentido, mencionó que “se dijo que la obra pública que ya estaba iniciada iba a continuar; pero hoy está paralizada y los intendentes son los que están haciendo un esfuerzo enorme para continuar con esas mismas obras, porque son las que generan empleo”.

“Si me preguntan mi postura individual, es apostar a que a la Argentina le vaya mejor y obviamente que colaboremos entre todos. Los argentinos eligieron a Milei como presidente; en Mendoza se eligió a Cornejo como gobernador y a mí me eligieron como intendente, tenemos que trabajar todos en equipo y apostar al diálogo para poder limar las diferencias que puedan surgir”, aseguró.

No obstante, planteó algunos problemas que no se han resuelto a nivel nacional. Uno de ellos es la ayuda a merenderos, sobre los cuales indicó que “se ha incrementado muchísimo la cantidad de gente que está yendo a comer y obviamente que necesitamos la presencia del Estado”.

Ante eso, dijo que “en su momento llegaba ayuda de nación, pero actualmente no están llegando y me parece importante que el Ministerio de Desarrollo Social acompañe a los argentinos que la pasan mal. Necesitamos que esa ayuda se empiece a concretar”, mencionó.

En tanto, sobre la obra pública, comentó que actualmente se está realizando la obra de cloacas de Rodeo del Medio, Beltrán y San Roque, pero todo “por parte del municipio. Esa obra por ahora no se ha paralizado, la estamos llevando adelante nosotros pero necesitamos que el gobierno nacional cumpla con esa obra que viene de hace un año y medio”.

Comunicado incendiario

“Hoy las jurisdicciones provinciales y municipales están siendo atacadas de forma inescrupulosa generando un impacto sin precedentes en la vida de cada ciudadano argentino”, dice parte del comunicado.

Los jefes comunales aseguraron que el gobierno nacional “no está enviando alimentos a los comedores comunitarios desde que asumió la presidencia Milei”; y que la demanda allí se aumentó un 30%. También pusieron sobre la mesa que se cortaron tanto los subsidios al transporte como también a la educación, lo que genera problemas en ambos sectores.

Pero además, alertaron que con las modificaciones en el sistema de las prepagas del ámbito de la Salud y el incremento de los medicamentos, están generando que miles de argentinos se vuelquen a la salud pública que “no puede absorber la demanda”; y que hay, en el ámbito de la construcción, “más de 2.400 obras públicas paralizadas”.

“El corrimiento del Estado nacional respecto de sus responsabilidades sólo genera, para nuestra gente, mayores penurias. Por todo lo expuesto, llamamos a la reflexión al gobierno nacional y le pedimos una reuniónurgente con los intendentes de todo el país”, finalizaron.

El documento completo de la FAM

Desde la Federación Argentina de Municipios expresamos con alarma y extrema preocupaciónel camino anti federal y extorsivo que ha tomado el gobierno nacional. Argentina vive una dramática situación socioeconómica que día a día se agrava por las medidas que lleva adelante el presidente de la Nación y su ministro plenipotenciario de Economía.

Ante el panorama inminente de mayor pobreza y altísima inflación, nos vemos en la obligación de alertar y exigir a las autoridades nacionales que tomen medidas urgentes para frenar la catástrofe que se avecina. Ante todo se deben respetar la Constitución Nacional, la división depoderes y el federalismo. Hoy las jurisdicciones provinciales y municipales están siendoatacadas de forma inescrupulosa generando un impacto sin precedentes en la vida de cadaciudadano argentino. Hay 5 ejes prioritarios y urgentes que debemos resolver:

1 – ALIMENTOS: el gobierno nacional no envía alimentos a los comedores comunitarios desdeque asumió la presidencia Milei. En este período la demanda en comedores y merenderosaumento en un 30%, como consecuencia del aumento en el precio de la comida y la caída enlos ingresos de la clase media y los sectores populares. Somos los municipios quienes estamosabasteciendo esta REAL necesidad y urgencia.

2- TRANSPORTE: el gobierno nacional ha cortado todas las transferencias a las provincias. Esta medida es contra los millones de trabajadores, estudiantes y jubilados que utilizandiariamente el transporte público para movilizarse y perjudica y destroza el tejido social y productivo del país; además de mutilar los servicios de transporte municipales quedesaparecerán.

3- EDUCACIÓN: con la quita de subsidios a la educación han tomado a las familias como rehenes, ya que no podrán afrontar los nuevos gastos en la educación privada y tendrán quemigrar a la educación pública, donde no existen disponibilidad de vacantes suficientes.Alertamos que la educación no debe convertirse en un privilegio y mucho menos en un”mercado” más del cual sean prisioneros los estudiantes, sus familias, los docentes y elpersonal educativo. Las escuelas cumplen una función social esencial y hoy nuestros chicospodrían correr el riesgo de perder el año.

4- SALUD: liberar “las fuerzas del mercado” no es la salida más conveniente para la salud comunitaria de la población. No están privatizando, más bien están decididos a estatizar losservicios sanitarios, ya que la gente que se “cae” de las prepagas van directo al sistema desalud pública. En los últimos meses los medicamentos incrementaron su precio en un 140%. Las prepagas, por su parte, escalaron sus cuotas con subas que llegan hasta el 150%, ¿cuántotiempo más esta clase media podrá sostener la medicina privada?. Y, ¿cómo haremos paraabsorber en el sistema público está creciente demanda?

5- OBRA PÚBLICA: El presidente de la nación afirmó en varias oportunidades, públicamente,que iba a terminar las obras públicas que están en ejecución y son más de 2400 en todo elpaís. Sin embargo, desde que asumió todas las obras están paralizadas, lo que implicó miles dedespidos, y las pequeñas y medianas empresas están quebrando.

En los municipios de todo el país lo vemos a diario: nuestro Pueblo hoy sólo vive más dolor, sufrimiento y violencia. Somos los gobiernos locales el primer mostrador de la democracia enla Argentina. Conocemos cada realidad mejor que nadie, sabemos del sufrimiento y estamos dispuestos siempre a encontrar las herramientas para dar respuestas. Peor hoy nos intentanquitar esas pocas facultades, creyendo que castigan a los dirigentes, cuando sólo estáncastigando a los ciudadanos que entregan su vida al crecimiento de nuestra nación. El corrimiento del Estado nacional respecto de sus responsabilidades sólo genera, para nuestragente, mayores penurias.

Este cuadro de situación ya se empieza a sentir en nuestros territorios, no sólo en el sector formal sino también en el trabajo informal, lo que implica y agrava aún más la situación social, empujando exponencialmente la demanda de asistencia.

Por todo lo expuesto, llamamos a la reflexión al gobierno nacional y le pedimos una reunión urgente con los intendentes de todo el país.