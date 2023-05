Aprobaron el dictamen contra el juez Bento, quien quedó al borde de la suspensión

La comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó el dictamen acusatorio contra el juez mendocino Walter Bento.

En consecuencia, el plenario del organismo, que tiene 19 integrantes, resolverá ahora si debe ser suspendido de sus funciones el titular del Juzgado Federal Número 1 de Mendoza y juez electoral de la provincia. La reunión está convocada para el 31 de este mes.

El dictamen de comisión contra Bento fue aprobado por cuatro votos afirmativos y tres abstenciones. Los votos positivos (que fueron pronunciados nominalmente) los aportaron Miguel Piedecasas (presidente), Eduardo Vischi, Roxana Reyes y Álvaro González, quienes responden a la UCR y al PRO. En cambio, quienes se abstuvieron fueron Rodolfo Tailhade, Vanesa Siley y Héctor Recalde. Se trata de los consejeros que constituyen el bloque kirchnerista en la comisión.

El dictamen en cuestión había sido emitido por el ex consejero Pablo Tonelli a fines del año pasado y solicitaba la suspensión y apertura de un juicio de destitución contra Bento por sus “conductas enderezadas” a recibir dinero a cambio de beneficios judiciales .

También lo acusaba de haber experimentado un “enriquecimiento patrimonial apreciable e injustificado” y de desplegar maniobras destinadas a dar apariencia de lícitos a fondos de origen ilícito”.

CRUCES EN EL DEBATE

Los consejeros de la comisión de Acusación, a quienes les tocaba hoy definir si consideraban que Bento había cometido un mal desempeño de sus funciones, debatieron por primera vez en forma abierta sobre las acusaciones contra Bento. En la discusión se hicieron notorios el abroquelamiento opositor para avalar el dictamen contra el juez y el del kirchnerismo para por lo menos dilatar el proceso.

En el comienzo, no obstante, sí hubo acuerdo en algo entre los dos sectores. Se rechazó un recurso extraordinario federal que habían planteado los abogados defensores del juez. “Esta comisión no es el órgano para tratar un recurso extraordinario federal, es improcedente e inadmisible. Los dictámenes son propuestas al plenario, y es el plenario el que puede acusar y ordenar la suspensión respectiva”, señaló el abogado radical Piedecasas. Nadie se opuso a este rechazo y todos pasaron a tratar el caso, que espera una resolución del Consejo de la Magistratura desde 2021.

Quien tomó la palabra entonces fue el nuevo consejero informante de la causa, el senador radical Vischi. “Se pudo comprobar que (Bento) ejerció abuso de poder, adulteró declaraciones juradas, desobedeció a la autoridad y falseó datos”, arrancó el correntino.

Y agregó que hubo un “comportamiento reprochable de este magistrado”. “Hay que valorar y honrar a los jueces probos, que son la mayoría, hay razones suficientes para enviar al plenario el dictamen”, remató.

El bloque kirchnerista, por su lado, se abstuvo de votar el dictamen emitido por el diputado del PRO al considerar que “no tiene consistencia” y señaló que no había sido analizado correctamente el descargo del magistrado.

“No tiene consistencia el dictamen, que va a generar la suspensión de Bento como mínimo”, opuso el diputado kirchnerista Tailhade, quien habló en nombre también de los consejeros Siley y Recalde.

Tailhade ya había bombardeado el dictamen que Tonelli hace 15 días y ahora profundizó su postura, aunque nunca mostró abiertamente su apoyo al juez cuestionado. Afirmó entre otras cosas que no se había analizado bien el descargo de Bento. Por ejemplo, “los 3.600 dólares que tenía en su casa y que se olvidó declarar, o los 1.500 dólares que dejaba en las agencias de turismo como seña. Si se hubiesen tratado con mayor detenimiento y respeto al derecho de defensa, hubiéramos arribado a un dictamen más completo”, señaló.

Y agregó: “Los párrafos dedicados en el dictamen a 9 horas de descargo no me parecen razonables. Si queremos limpiar la Justicia de este tipo de personajes, debemos decir una por una las cosas en que nos está mintiendo el juez. No hay un tratamiento adecuado”.

Tailhade se quejó también de la presión del “sistema de medios” para que se resolviera la causa y consideró que el Consejo de la Magistratura debía esperar que la Justicia se expresara sobre las acusaciones contra Bento. “Si la conducta de Bento es tan reprochable, no se concreta en el dictamen. El desarrollo del dictamen demuestra que estamos supeditados a la causa penal”, insistió, a lo que agregó que no había sido tomado en cuenta el resultado de una pericia contable realizada al juez.

Las expresiones del diputado kirchnerista provocaron la reacción de Reyes y Piedecasas. La diputada radical Reyes avaló el dictamen acusatorio y afirmó que “de no mediar la inmunidad, se hubiera hecho efectiva la prisión preventiva” contra Bento.

Destacó además que el juez mendocino se encuentra en funciones solo porque el Consejo de la Magistratura no ha resuelto la “suspensión preventiva” y advirtió sobre “la vergüenza y la incomodidad de quienes están expuestos”.

Remató la discusión Piedecasas, quien de antemano había firmado el dictamen de Tonelli junto a dos consejeros. “Este proceso tiene dos años y el juez tiene 8 procesamientos firmes”, destacó. Señaló también que Bento está acusado de “delitos gravísimos para los estándares de un funcionario público” y concluyó: “Existen los elementos suficientes para sostener esta propuesta de dictamen por parte de la comisión de acusación”.

Una intervención misteriosa

La comisión de Acusación también resolvió este miércoles quiénes van a sostener la acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento si Bento finalmente es suspendido. Se trata de Piedecasas, Reyes y Vischi.

Antes de la votación, un consejero ajeno a la comisión de Acusación tomó la palabra. Se trata del juez Alberto Lugones, quien fue presidente del Consejo de la Magistratura y a quien se señala como alguien que tiene una amistad con Bento.

“Escuché argumentos y explicaciones, pero muy pocos hechos”, se limitó a decir Lugones, quien evitó decir algo más porque le tocará votar en la próxima etapa del proceso.

Ampliaremos.