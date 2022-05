Aníbal Fernández contra Cristina: “Se corrió de la gestión”

Aníbal Fernández salió a confrontar con la vicepresidenta Cristina Kirchner, de quien dijo que se “corrió de la gestión” en declaraciones a la prensa antes de ingresar a la Casa Rosada para una reunión de gabinete que conducirá el jefe de gabinete, Juan Manzur.

“Se corrió de la gestión, la gestión la formamos todos y la llevamos todos con el mismo objetivo. No tiene ningún sentido que quienes llegamos con un objetivo puesto de manifiesto lo corramos para no seguir avanzando sobre este tema”, expresó el ministro de Seguridad, en defensa del presidente Alberto Fernández.

También criticó el discurso de la vicepresidenta en Chaco. “No mencionó al Presidente, no habló del acuerdo con el Fondo que es un trabajo fenomenal, porque si no resolvés esa mora te saca del país, no podés pedir un peso a nadie, omitió hablar de la desocupación del 7%, que era muy difícil llevarlo a ese punto”, explicó.

“Insisto en que el método no puede ser la interna, el método es lo que pasó, una hora y media hablando de la interna. No hablamos en ese método de las cosas más fuertes que nos pueden interesar, que tiene que ser el aporte de acciones concretas y constructivas que nos tuvieron”, sentenció.

Fernández también reprochó que Cristina no apuntara contra la oposición. “Tenemos una visión más de interna que otra cosa y hay que tratar de superarla”, expresó.

El ministro de Seguridad de la Nación también criticó a su par de provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, quien había cuestionado al Gobierno. “Lo que dice de la pobreza no es verdad, hay que ir al Indec y mirarlo. No generamos los cuatro años de catástrofe macrista, no generamos la pandemia, no generamos la guerra en Ucrania, no generamos un montón de otras cosas, es muy fácil ponerse cómodo y decir semejante cosa”, expresó.

También advirtió a quienes disienten con la gestión del Ejecutivo: “El que no esté de acuerdo se tiene que ir”.