Anibal Fernández dijo que si la intención de un sector del kirchnerismo es “bajar” al Presidente, “termina todo como el carajo”

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, habló anoche sobre la fuerte interna que sacude al Frente de Todos, y si bien sostuvo que desconoce si hay algún sector cercano a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que tenga la intención de que termine de forma “anticipada”, afirmó que si eso ocurre “termina todo como el carajo”.

“Yo no sé si la intención es bajar al Presidente, ojalá que no, porque si no termina todo como el carajo. Si fuera así, esta Argentina entraría en un callejón en el cual no quisiera verla nunca más”, comentó a C5N el ministro de Seguridad en referencia a las fuertes críticas del dirigente de La Cámpora Andrés Larroque; y también un tiro por elevación que había recibido de parte de la Vicepresidenta.

También dijo que más que “inventar un discursito y lanzar un improperio contra el Presidente” es más importante concentrarse en temas “un poco más profundos”.

“Lo que uno tiene que ver es cómo se defienden los intereses de los que menos tienen, que son los que pagan las vueltas en bote de estas situaciones”, lanzó.

Además añadió que si bien puede haber un buen número de dirigentes que no comparten las políticas de Alberto Fernández, eso no los habilita a “faltar el respeto”.

Para Aníbal Fernández, la situación de críticas, que cada vez son más elevadas de tono, deberían atenuarse, y por eso mismo consideró “imperioso” que comiencen a bajar esas críticas subidas de tono.

“Alguien tiene que salir a ponerle banca a la situación, que no es la de llevarse mal con el Presidente, porque en definitiva estamos jugando con lo que le pertenece a todos los argentinos”, subrayó.

Recordemos que el secretario general de La Cámpora y ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, denunció públicamente este martes al presidente Alberto Fernández por hacerle “operaciones de desgaste” a la vicepresidenta Cristina Kirchner y pidió que el Gobierno eche a los ministros Martín Guzmán, Matías Kulfas y Claudio Moroni.

¿Ustedes están diciendo que el que traiciona el contrato electoral es Alberto Fernández?, le consultó la periodista María O’Donelli en la radio Urbana Play a Larroque, quien respondió: “Sí, sí, desde ya, por supuesto. Sin ningún tipo de dudas. Y el que fuerza la ruptura permanente con operaciones de desgaste sobre la figura de Cristina y sobre el sector que ella representa es Alberto. Sin ningún tipo de duda. Sin ningún tipo de duda”.

Larroque aseguró que el Presidente “cree que está acertando y la verdad es que venimos de una derrota”. Y agregó: “Si vos a alguien te propone para ser Presidente y después hay una mutación del carácter y la lógica de Alberto, lo que tenés que hacer es construir un proyecto autónomo”.