Alejandro Bermejo: “no es difícil hacer algo distinto a este modo siesta”

El senador provincial por el Frente de Todos tiene un apellido que tienta a la conducción partidaria. Junto a su hermano Adolfo tienen la “marca Bermejo” que, para los conocedores del armado peronista, aporta competitividad. El “Pulga” da certezas de participar en la construcción de la propuesta sin asegurar que será precandidato a la Gobernación.

Entrevistado por Los Andes, el ex intendente de Maipú, critica las gestiones de Alfredo Cornejo y de Rodolfo Suárez y vaticina una reelección de Matías Stevanato al frente de la comuna cuyo Honorable Concejo Deliberante es presidido por el radical Mauricio Pinti.

-Las elecciones en Maipú serán dentro de dos meses, ¿cree que impactará la estrategia radical en el Concejo Deliberante de cara a la campaña?

-No, porque hay una muy buena gestión en el departamento de Maipú porque los números de algunas encuestas así lo indican. Matías está haciendo una muy buena gestión, solamente con caminar o transitar distintos distritos del departamento se ve cómo crece, cómo se proyecta. Hasta financiamiento municipal hay para la construcción de una escuela modelo que va a estar en la calle Maza del departamento que le correspondería la a la provincia. La provincia sigue en esto de construir un relato demonizando al peronismo y durmiendo la siesta en este modo Mendoza que quieren mostrar, y que es nada porque hay mucha ineficiencia.

-Hay un nuevo año electoral, la gente le viene dando la espalda al peronismo, ¿cómo lo afrontan?

-En vistas a lo provincial yo soy optimista. Creo que este quiebre que ha tenido Cambia Mendoza, que se fue Unidad Popular con Jorge Difonso, las manifestaciones de Omar De Marchi y que está más con un pie afuera que con un pie adentro...Creo que nos pone al peronismo en un en un escenario optimista. Más allá de eso, creo en lo que estamos haciendo con los intendentes, con el Consejo Provincial, en los departamentos, visualizando y discutiendo esta Mendoza a largo plazo que no solamente dependa, por sus ineficiencias, del Gobierno nacional. Es visible.

-¿Se puede ganar la Provincia cuando los seis departamentos peronistas adelantaron?

-Son escenarios distintos, lo ideal hubiera sido ir sin los departamentos desdoblados pero uno entiende la posición de los intendentes, en el escenario actual en el que estamos y es respetable. Hay que colaborar y ayudar para retenerlos. Pero creo que inclusive, se puede. Estamos haciendo el intento de reconstruirnos, de seguir desde la autocrítica permanente, de ver cuál es la mejor opción para presentarle a los mendocinos en las elecciones provinciales. Y creo que se va a llegar a un buen acuerdo, más allá de que haya PASO o que haya unidad. Tenemos la obligación y la capacidad suficiente de poder ordenarnos y ser una opción para todos los mendocinos.

-¿Los intendentes no le ponen fichas a la elección provincial y quieren cuidar su pago chico, ¿cómo lo interpreta?

-Dada la situación nacional, provincial. La provincia también desdobló y por algún motivo o razón similar también desdobló. No veo por qué tiene que ser objeto de crítica el desdoblamiento de los intendentes peronistas y no el de la provincia. Hay muchas cosas en juego y en esto hay que entender los distintos escenarios que se barajaban. No me parece malo, es interesante discutir las problemáticas de los departamentos que desdoblan, y en lo provincial ver cómo defienden la ineficacia e ineptitud del Gobierno.

Alejandro Bermejo, Senador Provincial por el partido Justicialista (PJ) Foto: Mariana Villa / Los Andes

-Varios ven a uno de los Bermejo en la boleta, ¿te sentís observado?

-Con Adolfo hemos tenido una impronta que ha sido significativa no sólo en Maipú sino que también hemos sido parte, en mayor o menor medida, de las construcciones del peronismo provincial. Uno está para esto, está para para ir cumpliendo el rol que tiene que cumplir, en el lugar que lo tiene que cumplir, en el momento que lo tiene que cumplir. Y las expectativas hacia adelante pueden estar. Yo sí quiero ser parte de la construcción de un peronismo que gane la provincia en este 2023 para imaginarnos una Mendoza distinta. Sí me van a encontrar siendo parte de esta construcción, obviamente que las candidaturas hay que seguir charlándolas, discutiéndolas, pero creo que es el momento de no dudar. Creo que es el momento de no esconderse, de poner la cara, de dar las explicaciones que haya que dar y de construir volumen, además de un programa político y económico que que tenga que ver con los intereses de todos los mendocinos.

-¿Le gustaría ser candidato a Gobernador?

-Yo estoy a disposición del peronismo. Si sirve la figura de Adolfo o la mía para sumar, para construir, para ser parte de una opción de donde sea, desde donde uno pueda llegar a estar, ya sea acompañando o haciendo lo que hay que hacer, vamos a estar. Por ahí uno ve esto, algunas actitudes que en función de las posibilidades o algunas mediciones no es momento de mostrarse y yo creo que es momento de poner el pecho. Para revalidar esto tenemos que ser capaces de proponer una provincia que sea distinta y que el radicalismo no lo está haciendo. Uno los observa, los escucha, esta simpleza de Cornejo que va a trabajar en dos ejes y la propuesta de gobierno de generar 5000 empresas. Han pasado siete años y medio manejando niveles de financiamiento importante con un endeudamiento de 590 millones de dólares más el que le dimos el año pasado y la verdad que no se ve absolutamente nada.

-¿Por qué cree que la gente no los elige mayormente en legislativas ni en ejecutivas de 2011?

-Creo que tuvimos un final de ciclo por el 2015 que no fue el mejor, con distintos conflictos e intereses entre lo provincial y lo nacional. No nos podemos quedar añorando esa época, sino que eso nos sirva de elección para aprender a construir algo distinto y que no es difícil hacerlo porque hacer algo distinto a este modo siesta, insensible que tiene el Gobierno provincial. Eso es lo que nos entusiasma y por eso vemos un futuro con optimismo para todo el peronismo.

-Referentes del kirchnerismo han tenido protagonismo en las elecciones, ¿cree que eso tuvo que ver en las últimas derrotas?

-Depende los momentos, en el 2011 fue muy oportuno y muy propicio el acompañamiento de Cristina como presidenta. Después van cambiando y van mutando las percepciones de la gente con los dirigentes provinciales y nacionales. Soy de los que entiende que el peronismo es todo. Con tantas visiones dispersas que tenemos, tenemos que tener la capacidad de busca definiciones claras para la provincia y para los mendocinos.

-Si surge de un consenso y le piden que sea candidato, ¿sería?

-Uno no quiere presumir de absolutamente nada, pero llevo muchos años en la política, fui intendente de Maipú 10 años. Entonces uno se siente con la obligación del momento donde hay dificultades de la construcción de un proceso político para la definición de candidatura, de no mirar para otro lado, de no andar escondiéndose. Sí quiero ser parte de la construcción de una fórmula y de un peronismo que sea opción para los mendocinos.

-¿Los Bermejo se siente prenda de unidad dentro del peronismo?

-Yo tengo muy buena relación con los con los intendentes pero también tengo excelente relación con Lucas Ilardo, como un referente claramente definido el kirchnerismo y trabajamos cosas en conjunto y discutimos y no nos diferencia absolutamente nada. Nos une la posibilidad de pensar en proyectos que tengan que ver con el interés de la gente, creo que esto es lo que hay que poner sobre la mesa más allá de de las distintas adhesiones o diferencias.

-Algunos dicen que si va un Bermejo en la fórmula se lograría esa unidad...

-Yo no tengo grandes diferencias, no tengo diferencia ni con uno ni con otro. Y hemos sido con Adolfo siempre, de trabajar. Es interpretar la política y cómo se construye, que se construye a partir de las discusiones, de los consensos. Por eso yo lo veo este 2023 como como una bisagra frente a un Gobierno provincial que tiene el interés de Cornejo de sumar poder con el avance desmesurado sobre sobre la justicia y el atropello institucional legislativo, que uno lo observa en cada una de las sesiones.

-Además de Martín Hinojosa, ¿saldrá otro precandidato?

-Es muy probable, a medida que vayan pasado los días y superando instancias. Veo muchas voluntades de construir.

-¿Por qué están más cerca los Bermejo del kirchnerismo, mientras que el resto de los intendentes no lo están de la misma manera?

-Me tocó hacer la colimba con la dictadura, fue muy movilizante y desde que iniciamos trabajando con Juan Carlos Mazzón y con “Loco” Bordín, el único intendente del PJ en el ‘83 fuimos construyendo esta manera de hacer política que es tratar de interpretar todos los intereses y en función de esto ir viendo cómo podemos llegar a acuerdos.

-¿El PJ extraña a una figura como la de Juan Carlos Mazzón?

-Seguramente. Para nosotros, del sector de los azules, fue un tipo que leía muy bien y lo que venía hacia adelante. Tenía prácticas políticas muy naturales y coherentes, eso lo hizo un operador político a nivel nacional.

-Hubo ruido por declaraciones y fotos de peronistas con De Marchi, ¿qué lectura hace?

-No sería parte de ese tipo de relación para la construcción de un proyecto de alguien que ha sido y que hoy se está yendo y fuertemente crítico de la gestión del Gobierno provincial. Ha sido parte de este proceso de Gobierno de estos últimos siete años que el único interés que ha tenido es la suma del poder público. Y estamos en las antípodas de lo que creemos, pensamos modelos de país distintos. Se llama rescate cuando hay apoyo económico gubernamental a los banqueros y al poder económico y se llama populismo cuando la ayuda del Gobierno Nacional es para los sectores más desposeídos y desprotegidos. Es una dicotomía. No voy a estar cerca de esa posibilidad.