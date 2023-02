Desde Maipú afirman que los radicales avanzaron sobre el Concejo sabiendo la situación personal de Stevanato

Desde la Municipalidad de Maipú consideraron pertinente explicar algunas circunstancias respecto al tema de la elección del presidente del Concejo Deliberante y el accidente que tuvo la hija del intendente Matías Stevanato.

En primer lugar, dirigentes radicales que participaron de la sesión en la que se eligió al presidente del cuerpo legislativo, indican que no se enteraron del accidente de Valentina Stevanato hasta varias horas después del ocurrido el lamentable hecho.

Sobre este punto, informaron que una de las primeras personas que fue testigo del accidente de la menor es Sergio Dragoni, vecino de la familia Stevanato, médico, y concejal del bloque de la Unión Cívica Radical en el Concejo Deliberante de Maipú.

El radical preside ahora el Concejo Deliberante de Maipú.

Además, antes que dos ambulancias llegaran al lugar del accidente, ocurrido en el domicilio del intendente Stevanato, se hizo presente un móvil policial del Ministerio de Seguridad de la Provincia. Los efectivos a cargo de esa movilidad, antes de intentar socorrer a la menor accidentada, le quisieron tomar declaración al intendente Stevanato, priorizando un trámite a salvaguardar la vida de Valentina Stevanato.

Por último, estos efectivos policiales reportaron el accidente a las autoridades del Ministerio de Seguridad. Si tenemos en cuenta que la segunda autoridad de este ministerio es Néstor Majul, dirigente radical maipucino, quien participó presencialmente en la sesión antes mencionada, es de dudosa credibilidad la versión los concejales radicales de Maipú de que no tenían conocimiento del accidente de la hija de Stevanato, como lo han manifestado en declaraciones a la prensa.

Hay costumbres arraigadas que merecen respeto.

El Presidente del Concejo Deliberante es línea sucesoria del Intendente y reemplazo frente a ausencias transitorias.

No me gusta lo que pasó en Maipú ayer. Eso no se hace. El camino nunca es la prepotencia del número. Nunca. — Omar De Marchi (@omardemarchi) February 24, 2023

El diputado nacional del Pro, Omar De Marchi, criticó el accionar del radicalismo por Twitter, señalando que “Hay costumbres arraigadas que merecen respeto. El Presidente del Concejo Deliberante es línea sucesoria del Intendente y reemplazo frente a ausencias transitorias. No me gusta lo que pasó en Maipú ayer. Eso no se hace. El camino nunca es la prepotencia del número. Nunca. Tanto Matías Stevanato como Mauricio Pinti son buenas personas. No ayuda el arrebato de apropiarse de un lugar sin acuerdos. Romper puentes entre Intendencia y HCD no le sirve al maipucino Se instala en Mendoza una tendencia extraña al respeto institucional y las buenas formas”