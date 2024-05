Alberto Fernández volvió a hablar de la fiesta de Olivos y se defendió con una insólita excusa

Alberto Fernández volvió a hablar de la fiesta en Olivos durante la pandemia de coronavirus y reconoció que fue uno de los errores más graves de su administración.

Fue durante una entrevista para el programa Industria Nacional del canal Gelatina. En una charla con Pedro Rosemblat, el ex mandatario se volvió a referir al polémico festejo de cumpleaños de Fabiola Yañez.

Fernández habló de su gestión y reconoció que durante su administración hubo “errores graves” que no deberían haber ocurrido.

“Cuando me preguntan por la cena en Olivos, el brindis en Olivos, claro que no debería haber existido, claro que fue un error, claro que me arrepiento”, sostuvo el ex mandatario.

El ex mandatario dijo que en ese momento no se dio cuenta del peligro al que se estaba exponiendo, ya que por día entraba y salía mucha gente a su sede de Gobierno.

“También es cierto que no lo percibí en el momento, ese día a Olivos entraron más de 100 personas, todo funcionaba ahí”, reconoció Fernández. En la misma entrevista, el ex mandatario habló del crecimiento de la extrema derecha en países europeos.

El ex presidente lo describió como un fenómeno que inició después de la pandemia que llevó a países como España, Italia e incluso Países Bajos a virar en lo que a ideas políticas refiere.

En este contexto, Fernández puso como ejemplo a la ciudad de Ámsterdam. “¿Conoces un país con más libertades que los Países Bajos? No hay. En los Países Bajos vos vas y la prostitución se ejerce en las vidrieras. Vos compras, no me gusta llamarlo así, pero podés ir y negociar directamente con las prostitutas en la vidriera. ¿Querés comprar drogas? te lo venden”, ejemplificó.