Alberto Fernández anunció que el personal de salud cobrará un bono de $6.500 por tres meses

Después de sus polémicas declaraciones sobre que “el sistema sanitario se ha relajado” , el presidente Alberto Fernández anunció este mediodía que se otorgará un bono de $6.500 al personal de salud, durante tres meses. Además, el jefe de Estado cuestionó a Horacio Rodríguez Larreta por defender las clases presenciales en CABA.

“Si hacemos política con eso estamos condenando a los argentinos”, le advirtió el Jefe de Estado al mandatario porteño y referente de la coalición opositora Juntos por el Cambio.

Incluso, Fernández relativizó la preocupación de Rodríguez Larreta respecto a la educación porque, advirtió, su jurisdicción es la “anteúltima” en la lista sobre los avances en la vacunación del personal docente.

“Miraba recién con atención un dato interesante. A la hora de educar a nuestra gente, es muy importante que los maestros estén vacunados. Tres de las provincias que estuvieron presentes en este encuentro, Santa Fe, San Juan y Buenos Aires, encabezan la lista de haber vacunado a más personal de la educación. La Ciudad de Buenos Aires, el anteúltimo y solamente vacunó al 14 por ciento del personal de educación”, diferenció.

Y le advirtió a Rodríguez Larreta, aunque sin mencionarlo, que “a veces cuando nos preocupamos por educar a nuestra gente y a nuestros chicos, tenemos que preservar la salud de los educadores que son muy importantes”. Son datos, también evidencia científica”, remarcó el Presidente.

Fernández volvió a cuestionar así la decisión de la Ciudad de Buenos Aires de recurrir a la Justicia y desestimar la suspensión de las clases presenciales que el gobierno nacional dispuso para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), hasta fines de abril, para tratar de reducir el salto de los contagios de coronavirus.

“Por favor, cuidémonos, cuidemos al otro, entendamos que estamos en riesgo, que el virus no conoce la General Paz, que contagia a cualquiera, al que trabaja y al Presidente, al último argentino olvidado y al que conduce los destinos del país”, insistió.

Fernández volvió a defender las nuevas restricciones que se aplicaron en el AMBA al señalar que se diseñaron en base a la experiencia que el país acumuló con el golpe de la primera ola de coronavirus y que demostró que “el virus va primero a la Ciudad de Buenos Aires, se expande al AMBA y a partir de allí comienza a irradiarse al interior del país”.

“Ninguna decisión ha sido improvisada, todas nuestras decisiones son el resultado de ver lo que está pasado y lo que está pasando es que los contagios crecen a un ritmo más acelerado, fundamentalmente en el AMBA”, apuntó.

El Jefe de Estado rechazó las especulaciones en torno a su decisión de ampliar las restricciones, y remarcó que su “única preocupación es cuidar la salud de los argentinos”.

“Es lo único que me preocupa y lo único que me impulsa en las decisiones, escuchando a los científicos, no a los políticos, ni leyendo encuestas”. aclaró.

Luego, reconoció que las medidas “a veces son antipáticas”, pero subrayó que “son medidas con las que se evitan contagios, se preserva la vida de argentinos”.

“Y nadie me va a cambiar la idea que tengo en la cabeza”, advirtió cuando se espera el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia sobre el pedido que elevó Rodríguez Larreta para rechazar el DNU presidencial con el que se suspendieron las clases presenciales.

Bono de $6.500 para los médicos

Durante el acto que encabezó en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, Alberto Fernández también anunció que el personal de la salud recibirá tres pagos de 6.500 pesos “como un reconocimiento” y para que “los ayude a sobrellevar un mayor esfuerzo”.

“Ustedes saben muy bien lo agradecido que estoy, porque valoro la salud pública, en serio, no lo aprendí en la pandemia, lo supe desde siempre soy peronista y desde (Ramón) Carrillo en adelante respetamos mucho la salud pública”, resaltó el Presidente quien en los últimos días recibió críticas por afirmar que “el sector de la salud se relajó” en la lucha contra el Covid-19.

Para tratar nuevamente de aclarar sus planteos, el Jefe de Estado volvió a mostrarse agradecido “por el enorme esfuerzo que han hecho y hacen”. “Por eso en reconocimiento, en los próximos tres meses vamos a sumarle a sus ingresos la suma de 6500 pesos mensuales, un bono que los ayude a sobrellevar un mayor esfuerzo”, detalló.

Incluso precisó que se sumaron 100.000 personas más a la lista de profesionales de la salud que se creó el año pasado y que ahora el total de beneficiarios ascenderá a 740.000.

Algunos de los gobernadores que participaron del acto también se sumaron a las críticas contra el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. El más contundente fue, nuevamente, el bonaerense Axel Kicillof, quien llegó a vincular los reclamos judiciales de la ciudad con el denominado “lawfare”, que según el kirchnerismo fue el proceso con el que durante el gobierno de Mauricio Macri se persiguió judicial y mediáticamente a referentes de la oposición.

“El lawfare no afecta solamente a funcionarios, no es un tema de perseguir funcionarios y solamente de andar buscando a dirigentes de la oposición. Afecta también, y principalmente, a nuestra sociedad y a nuestra gente porque se usa, como en este caso, para impedir que un decreto nacional cuide a quienes se tienen que cuidar”, comparó.

Y agregó: “Me parece repugnante que, de nuevo y no sólo de manera injusta e inadecuada, sino también fuera de derecho, se use a la Justicia para perjudicar a los que tienen que ser cuidados”.

Kicillof luego alertó: “La segunda ola empieza en el epicentro, la ciudad de Buenos Aires, sigue hacia el primer cordón, el segundo y el tercero del AMBA y luego llega al interior de la provincia y del país”.

En sintonía se pronunciaron sus pares Alicia Kirchner (Santa Cruz), Omar Perotti (Santa Fe) y Omar Gutiérrez (Neuquén).

“Es necesario que no se judicialicen las medidas que adopta el gobierno nacional para proteger la salud colectiva. Hay que salir del epicentrismo de algún lugar en particular. Nos llama la atención que algún tema de esta índole, que se consensua y se trabaja, se resuelva judicialmente con fallos a medidas de autoridades locales incompetentes”, agregó Gutiérrez.

Durante el acto, Fernández anunció una inversión de 10.155 millones de pesos para ampliar la Red de Emergencia Sanitaria Federal con 134 nuevas obras e intervenciones que permitirán incorporar 1.415 nuevas camas ante la segunda ola de COVID-19.

La ausencia del gobernador Rodolfo Suárez

En la provincia de Mendoza se inauguró un Centro Modular Sanitario para la ciudad de San Rafael, que demandó una inversión de 160 millones de pesos y que tendrá 11 camas, una ambulancia y un laboratorio.

Fuentes gubernamentales indicaron a este medio que la Casa Rosada invitó al gobernador Suárez a participar de manera virtual de la ceremonia, aunque el mandatario provincial rechazó esas versiones.

Por lo pronto, el que se sumó al acto fue el intendente de San Rafael, Emir Félix, quien, además de agradecer por la obra, se mostró comprometido para trabajar “codo a codo, apoyando al gobierno nacional”.

“Quiero agradecerle al señor Presidente esta mirada federal tan necesaria para la Argentina. Cuente con este servidor para seguir apoyando esta mirada humanitaria frente a la pandemia”, dijo.