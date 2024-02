A dos meses del debut legislativo, La Unión Mendocina buscan mantener su cohesión interna

El 10 de diciembre asumieron legisladores y legisladoras de La Unión Mendocina, el espacio que prometió ser una fuerte oposición el Gobierno provincial. Hay matices y algunas diferencias, pero hasta el momento existe cohesión interna entre las distintas patas del espacio.

El rol de Omar De Marchi, líder de la coalición, como funcionario de la gestión de Javier Milei, implica otras responsabilidades y compromisos. Varios coinciden en que se activarán agendas y temas después de la Vendimia. Las medidas de Milei y su impacto en la provincia podrían marcar diferencias puertas para adentro.

“La Unión Mendocina llegó para quedarse” fue el mensaje a coro de todos los dirigentes luego de la derrota electoral de setiembre del año pasado. La fórmula Omar De Marchi y Daniel Orozco no llegó a la Gobernación pero obtuvo bancas en la Legislatura de Mendoza y en los Concejos Deliberantes.

El desafío era mantener la unidad opositora porque además, puertas para adentro, convivían distintos espacios. Y Cambia Mendoza no iba a cesar en acusarlos de “rejunte”. Después llegó el ofrecimiento para que De Marchi integre el gabinete de Javier Milei como Secretario de Relaciones Parlamentarias.

Con todos estos elementos, los distintos sectores dentro de La Unión Mendocina coinciden en que el trabajo conjunto, diálogo y debate, se lleva adelante en muy buenos términos. “Hoy es la oposición más clara y contundente a juzgar cómo se van desarrollando las cosas en la Legislatura”, remarca el funcionario nacional a Los Andes.

Omar De Marchi y La Unión Mendocina

Sus dichos son compartidos por otros integrantes, que no lo vienen acompañando desde el Pro. “Estamos muy bien y la manera de verlo es por los votos. El bloque de senadores siempre vota en conjunto, plantea las mismas cosas. En todos los temas hubo críticas”, dice Ariel Pringles, de extracción gremial y uno de los peronistas del espacio.

En ambas cámaras hay interbloques de La Unión Mendocina y dentro, conviven monobloques o sectores minoritarios. Esos elementos fueron usados como semillas de dudas sobre la unidad, por parte de otros partidos. “En Cambia Mendoza hay monobloques o bloques chicos, pero de ellos no se dice nada”, retruca una voz del frente que quedó segundo en los comicios.

Bajo perfil y ajustes

En el Senado hay un Interbloque de La Unión Mendocina presidido por Germán Vicchi, quien lidera el bloque de Juntos por la Libertad acompañado de Gabriel Pradines, Valentín González y Martín Rostand. Y tres dirigentes de distintos espacios formaron un bloque en común llamado “La Unión”, liderado por el peronista Ariel Pringles y acompañado por Flavia Manoni (Compromiso Federal) y Marcos Quattrini (Coalición Cívica).

Por afuera decide jugar Armando Magistretti con el monobloque del Partido Demócrata. “La Cámara habla de bloques”, dice el presidente del PD excusándose en el reglamento. Igualmente, juega en tándem con LAUM con las votaciones.

Mientras que en la Cámara Baja son tres los bloques que también le dan vida al interbloque de La Unión Mendocina que preside Jorge Difonso. El sancarlino integra uno llamado de la misma manera, junto a Rolando Scanio y Janina Ortiz. El Partido de los Jubilados es un monobloque del que forma parte Edgardo Civit Evans y Juntos por la Libertad aporta el mayor número de diputados, todos del Pro: Gustavo Cairo, Laura Balsells Miró, Cintia Gómez, Stella Huczak y Jimena Cogo.

Con distintas miradas, sus integrantes destacan que hay diferencias con algunos temas pero eso no jaquea a la unidad. Uno de ellos es la minería y la fuerte oposición que tiene el diputado Jorge Difonso al tema y que remarcó nuevamente cuando se trataron las autorizaciones para la exploración de cobre en tres proyectos ubicados en Malargüe.

Germán Vicchi y Jorge Difonso quedaron como jefes de los Interbloques de La Unión Mendocina en la Legislatura. En la foto, posan con el ex intendente de Luján de Cuyo, Sebastián Bragagnolo. Foto: José Gutierrez / Los Andes

“Varios lo acompañamos a pesar de que en nuestra filas está Difonso que se opone. Rostand es especialista en derecho minero y lo explicó muy bien. La Unión Mendocina no es una oposición destructiva. Indudablemente preocupa que seamos una oposición seria. No hacemos escándalo mediático ni alharacas. No tenemos la lengua filosa”, avisó.

Fueron mucho más ruidosas las votaciones durante la campaña, luego de la ruptura de algunos con Cambia Mendoza. Se la veía ir a la demócrata Mercedes Llano por un lado y al resto, por otro. “Oficialmente, La Unión Mendocina arrancó el 10 de diciembre y desde ahí, hemos votado”, aclara Jorge Difonso.

El titular del interbloque remarca que “frente a distintas visiones hay mucho debate. Nuestro deber institucional es pararnos como control al gobierno de Cornejo”. Cuenta que son frecuentes las reuniones de Interbloque y se trabaja en una agenda para que coincidan los espacios en ambas Cámaras.

Algunas voces consultadas reconocen que hay algunas fallas en la comunicación de proyectos y de opiniones sobre distintos temas. Sin embargo, le ponen fichas a los primeros días de marzo cuando pase la Vendimia. En definitiva, el año político mendocino arranca en esos días.

No hubo grandes debates promovidos por el oficialismo, aunque la oposición tampoco impuso su agenda. Sólo se instaló el tema de la inseguridad, el pedido para que funcionarios vayan a la Casa de las Leyes bochado por el oficialismo y la conformación de la Comisión Bicameral, sin respuestas aun.

El consultor Elbio Rodríguez enfatiza en esta área. “El tema seguridad puede echar a perder un gobierno porque en la medida en la que esto se vaya complicando económicamente…”, advirtió ante Agenda Los Andes días atrás.

Tanto senadores como diputados de LAUM insistirán con la conformación de la comisión, más aun luego de los incidentes en la plaza independencia con los violentos hinchas del Colo-Colo. Varios pedidos de informes sobre distintos temas esperan respuestas. Si hay demoras, prometen que habrá reclamos enérgicos.

Liderazgo y las dudas a futuro

Una de las grandes dudas que se generaba alrededor de La Unión Mendocina era el liderazgo ¿Conduciría Omar De Marchi? ¿Se armaría una mesa chica? “La conducción es horizontal”, dice Difonso. “Omar es un referente porque no se agotan los temas en él”, apunta Pringles.

“El líder es claramente él”, dice Gustavo Cairo, del Pro, sobre el lujanino. Aunque, remarca que por las responsabilidades que tiene, no está en el detalle fino de los temas. Hay reuniones por Zoom con frecuencia.

Al margen de estas miradas, lo cierto es que no hubo, aun, temas urticantes que hagan crujir el frente y que eso se manifieste en las votaciones. Podría haberlos más adelante en función de las leyes que mande el gobernador Alfredo Cornejo. De hecho, se espera un álgido debate por la reforma en salud.

Otro ojo está puesto en lo que pase a nivel nacional. El discurso de La Unión Mendocina fue siempre el de ser una alternativa 100% mendocina. “Todos hemos tenido que hacer renunciamientos de nuestro pasado”, dicen.

Omar De Marchi y la selfie con el presidente Javier Milei luego de la reunión en la Casa Rosada.

¿Qué pasará cuando las medidas de Javier Milei impacten en la provincia? “En La Unión Mendocina vamos a avalar lo que beneficie a Mendoza y oponernos a puntos que no le conviene. Eso está claro”, dice con seriedad el sancarlino Difonso de inocultables vínculos massistas.

Es decir, no descarta expresar sus disidencias ante un Gobierno que integra otro socio del frente. “Omar ha tomado a título personal el cargo. No se ha avalado en el organismo del frente”, indicó.

Elbio Rodríguez fue crítico en ese punto. Sostiene que tanto Milei como Cornejo “tienen nada enfrente” y explicó que las oposiciones no logran transformarse en algo distinto al pasado. “De Marchi ha decidido jugar sus cartas ahí”, indicó.

Otro tema que pondrá a prueba la unidad será lo que suceda con Janina Ortiz. La ex secretaria de Gobierno de Las Heras está en la mira de la Justicia. Sus compañeros del frente bancaron su estrategia con sucesivas apelaciones y apoyando el discurso de persecución política.

Un pedido de informe para distintas fiscalías que están bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal fueron firmados por diputados de distintos espacios con la intención de contar con copia de “todas las actuaciones que se encuentren en dichos obrados a partir del pedido de desafuero allí recaído”.

Janina Ortiz, sin fueros legislativos, podría ser suspendida en la Cámara de Diputados. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Entre las firmas, está la de Laura Balsells Miró, del Pro dentro de LAUM. “Lo firmamos todos los miembros de LAC. Ya lo hablé con Janina. Es para tener la información de cómo sigue la causa. No tiene nada de malo saber cómo sigue”, dijo a este medio la integrante de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales.

El oficialismo pretende suspender a la esposa del ex intendente de Las Heras, Daniel Orozco, que no tiene fueros desde el 20 de diciembre. Buscarán contar con pruebas sobre la actitud de Ortiz, que según entienden en Cambia Mendoza, es sumamente escurridiza.

De la respuesta que provenga por parte de la Justicia dependerá el avance contra la banca ocupada por la lasherina y también, la reacción de La Unión Mendocina. “No hay que olvidarse que un mes antes de irse, Orozco era el mejor intendente de de Las Heras desde el 83. Eso dice todo”, recuerda Pringles.