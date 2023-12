Janina Ortiz no se presentará ante la Justicia: los motivos para evitar la imputación

La novela judicial que tiene como protagonista a la diputada provincial Janina Ortiz tendrá más capítulos. Con el desafuero consumado, el Ministerio Público Fiscal citó a la ex Secretaria de Gobierno de Las Heras para proceder a la imputación en la causa de las cooperativas pero no irá.

El 20 de diciembre pasado, Ortiz perdió los fueros que le corresponden por ser legisladora electa, tras someterse a votación con un resultado de 45 votos a favor, ninguno en contra y tres ausentes. El pedido había llegado por parte del fiscal Flavio D’Amore, quien pudo avanzar con las imputaciones en contra de la ex Secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Las Heras y esposa de Orozco.

La citación para notificar a Ortiz sobre su situación judicial que incluye la imputación le llegó el 21 de diciembre para que se presente el 27 de diciembre. Sin embargo, no asistirá según confirmó su abogada Elena Quintero a este medio.

La letrada presentará un recurso debido a que la ex funcionaria de Las Heras fue notificada antes del fin de semana navideño, concretamente el 21 de diciembre. De acuerdo al argumento de la letrada, deben correr tres días hábiles como plazo para presentar recursos y apelará una resolución de la jueza de Garantías Dolores Ramón. El tiempo que incluía el 27 de diciembre.

La magistrada rechaza una serie de planteos hechos por Quintero, incluso también rechaza el sobreseimiento de Mauro Homan. El funcionario del gabinete de Francisco Lo Presti está imputado en la misma causa que Ortiz.

Lo cierto es que a Ortiz la esperaban mañana para decirle, en una audiencia, que está formalmente imputada en la causa por “presunta comisión del delito de fraude en perjuicio de la Administración Pública en la modalidad de Administración infiel, previsto y sancionado por los Arts. 174 inc 5° en función del Art. 173 inc 7° del C.P., “atribuible prima facie - en carácter de coautora - a la ciudadana Janina Ortiz Occhiero”, o mejor conocida como la causa de las cooperativas.

El argumento de la defensa

Quintero plantea un inconveniente a la citación: la misma está establecida para el 27 de diciembre, antes de los tres días hábiles. La letrada tenía previos cuestionar la resolución de la jueza Ramón. Lo hará en las próximas horas y “es de carácter suspensivo”. Es decir que hasta tanto no se resuelva, no pueden citar a Ortiz. Con respecto al recurso que presentará la defensa, la abogada adelantó a Los Andes que es por: “La falta de tratamiento de extremos que se ventilaron en la audiencia”.

“Si yo no presentara una apelación, el jueves la pueden citar porque quiere decir que yo no ejercí el derecho al recurso, pero no lo puede hacer antes que a mí se me venza el plazo. Entonces presento la suspensión de la audiencia de mañana y le digo, mire, está en plazo de apelar, usted no la cite”, contó a Los Andes la abogada Quintero. “Voy a ir hasta el final”, agregó.

La otra causa que enfrenta Ortiz es por “coacciones” dado que la diputada está sospechada de haber obligado a una empleada a tener relaciones sexuales con un funcionario a cambio de obtener información. Esta causa se tramita en la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.

La abogada aseguró que “los fiscales le habían advertido de que para avanzar en la causa se necesitaba el dictamen de la SCJM, pero ahora me dicen que no”. El máximo tribunal entra en feria judicial, por lo que se espera que hasta febrero no haya ningún tipo de pronunciamiento por los magistrados.

Janina Ortiz sigue ejerciendo su labor como diputada provincial porque sólo ha perdido sus fueros ante la justicia por las causas mencionadas. Por el momento no será suspendida pese a que era el plan inicial del radicalismo: votar desafuero y suspensión.