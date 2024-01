Tensión en La Unión Mendocina por un acercamiento de De Marchi hacia Cornejo

Después de un año marcado por durísimos cruces entre La Unión Mendocina y Cambia Mendoza, con causas judiciales y hasta el desafuero de la diputada Janina Ortiz de por medio, el líder opositor Omar De Marchi planteó un sorpresivo giro discursivo en el inicio del 2024. Lo que a Jorge Difonso, uno de sus principales aliados, no le cayó para nada bien y abre un debate puertas adentro.

El nuevo secretario de Relaciones Parlamentarias del gobierno de Javier Milei dijo que es necesario establecer “interlocución” entre su espacio y el Ejecutivo provincial, a la vez que se mostró dispuesto a aportarle “gobernabilidad” a Alfredo Cornejo. Por su lado, el diputado sancarlino dijo que fueron votados para ser una oposición crítica, que oficie de “contralor” y no para “cogobernar” con el radicalismo.

En diálogo con Los Andes, De Marchi explicó: “Nosotros siempre queremos que a Mendoza le vaya bien y aportar gobernabilidad forma parte de nuestro esquema, pero para eso tiene que haber una interlocución ordenada con el Gobierno”.

Entonces mencionó que “al Gobierno provincial le conviene que La Unión Mendocina esté consolidada y no intentar bombardearla todo el tiempo, sino al contrario. Será la única manera en la que va a tener interlocutores válidos para poder trabajar en los temas importantes de la Provincia”.

“Si lo que intentas hacer es dinamitar a quien tenés en frente, cuando quieras acordar, tenés a 20 o 30 dispersos. Por eso estamos absolutamente dispuestos a ayudar a que Mendoza le vaya bien y acompañar los proyectos que sean positivos, y que se nos escuche cuando haya visiones distintas”, señaló.

El excandidato a gobernador marcó una vuelta de página y se alejó de la confrontación. “La campaña siempre tiene cosas fuertes, pero sobre la pirotecnia, están los intereses de los mendocinos y el horno no está para bollos. Mendoza está mal, tiene problemas múltiples y la mitad de los mendocinos están en la pobreza”, añadió.

“Queremos aportar para que las cosas mejoren y para eso queremos que haya un intercambio de opiniones, ideas y proyectos. Ser escuchados para poder acompañar o incorporar visiones distintas. Depende básicamente del Gobierno, quien conduce estas decisiones son ellos. De ellos depende que nos convoquen a hablar, pensar juntos y compartir ideas o inclusive estar ellos abiertos a escuchar disidencias”, manifestó.

Entonces sostuvo que haber obtenido el 30% de los votos “no es poco” y que la tarea como oposición significa también “plantarnos firmes en aquellos temas que veamos mal”. Y puso como ejemplos el control presupuestario para que los “recursos sean bien utilizados”.

A pesar de este último punto, a Difonso no le cayó para nada bien el concepto de “gobernabilidad” y consultado por este medio, respondió: “La Unión Mendocina tiene una alta responsabilidad institucional de contralor de los actos de gobierno de Cornejo. No nos han votado para cogobernar con él, sino para controlarlo”.

Entonces, comentó que pueden haber “matices” diferentes en las expresiones de cada integrante, pero la “responsabilidad que tenemos como segunda fuerza es ser implacables en el control y la defensa de Mendoza, no en cogobernar”.

Está claro que el nuevo rol nacional de De Marchi le implica salirse del papel confrontativo con el oficialismo provincial, para garantizar los votos de los legisladores radicales a los proyectos de Milei. En ese aspecto, Difonso respetó la “decisión a título personal” que tuvo el lujanino para asumir ese cargo, pero advirtió que se abre a la par un debate por el nivel de afectación que puede haber sobre LUM.

“Seguramente vamos a tener que darnos un debate dentro de LUM para ver cómo seguir porque el factor unificante es Mendoza y esa es la prioridad, para ver dónde pararnos. Si esto nos lleva a desperfilarnos, será un tema de debate en los primeros meses para ver como configuramos el 2024″, consideró.

El líder de Unión Popular mantiene su posición crítica hacia el oficialismo y esta semana cuestionó a Cornejo por no haber viajado a Buenos Aires para llevar él mismo las discusiones con la Nación por las retenciones al vino. “La defensa que está haciendo el gobierno provincial respecto a las retenciones al vino es muy débil. Al enviar al ministro de Producción (Rodolfo Vargas Arizu) y no ir el gobernador en persona, se dieron ventajas y el resultado negativo que se trajo, dejó claro que falta más firmeza”, sostuvo y agregó que están en riesgo muchos puestos de trabajo e ingresos para la Provincia.

De Marchi descartó la renuncia de Ortiz

El pasado 20 de diciembre, la Cámara de Diputados votó por unanimidad quitarle los fueros a Janina Ortiz, a raíz de la solicitud de dos fiscales que la investigan por causas de defraudación a la administración pública y coacciones, respectivamente. En ese marco, el presidente del cuerpo, Andrés Lombardi, advirtió que tras el receso legislativo se analizará una posible suspensión de la exfuncionaria lasherina y se animó a sugerirle a LUM que directamente impulsen su renuncia.

“Considero que se abre un proceso de evaluación de suspensión. Creo que una persona de bien, debería haberse allanado al proceso de desafuero y no haber chicaneado todo el tratamiento legislativo, como lo ha hecho. Los legisladores no nos podemos amparar en los fueros por delitos comunes”, manifestó Lombardi tras esa sesión.

Entonces, el presidente de la UCR le envió una advertencia a sus pares de LUM. “Me parece que no está bien, ni habla bien de las instituciones. En muchos casos y por cuestiones menores, los partidos que han llevado a legisladores así a la Cámara de Diputados, les han solicitado la renuncia”.

“Creo que La Unión Mendocina debería evaluar esa posibilidad, antes de que empiece el proceso de analizar si la conducta de la diputada es digna de seguir perteneciendo a la cámara y sí corresponde la suspensión o no, que es el artículo 3 que se aprobó”, puntualizó y remarcó: “LUM debería evaluar que la diputada renuncie y asuma el que corresponde en esa lista, y no seguir tensionando las instituciones de Mendoza en este sentido”.

Sobre esto, De Marchi le restó valoración y sostuvo que la renuncia no está entre las posibilidades. “Es una chicana que no corresponde a la investidura de quien conduce la Cámara. Es una pequeñez, no es válido”, sentenció. A la vez aseguró que el exintendente de Las Heras, Daniel Orozco, “sigue siendo parte” de La Unión Mendocina, a pesar de su alejamiento público.