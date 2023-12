Andrés Lombardi: “La Unión Mendocina debería evaluar la renuncia de Janina Ortiz”

Finalmente, la diputada provincial de La Unión Mendocina, Janina Ortiz, perdió sus fueros como tal en la sesión llevada adelante esta mañana. El presidente de la cámara baja, Andrés “Peti” Lombardi, fue más allá y tensionó contra la fuerza política que encabeza Omar De Marchi. “Creo que LUM debería evaluar la renuncia de Ortiz”, lanzó.

Para el alfil de Alfredo Cornejo, la votación unánime fue “una señal contundente de las instituciones” y sostuvo que la exfuncionaria lasherina “no tiene más el privilegio de seguir escondiéndose detrás de los fueros para evitar a la Justicia”.

“No se le puede decir primero a la Justicia que no puede seguir avanzando y después venir a la Legislatura a manifestar que no hace falta sacar los fueros. Eso es una mentira de personas que no tienen actitudes dignas que revistan para pertenecer a esta cámara”, enfatizó.

Entonces, sostuvo que el próximo paso que tomará el oficialismo será evaluar una posible suspensión. Para tal medida no hace falta una solicitud de la Justicia y se aplicaría sí Ortiz efectivamente es imputada en alguna de las causas que se la acusan por coacciones o defraudación a la Administración pública.

“Considero que se abre un proceso de evaluación de suspensión. Creo que una persona de bien, debería haberse allanado al proceso de desafuero y no haber chicaneado todo el tratamiento legislativo, como lo ha hecho. Los legisladores no nos podemos amparar en los fueros por delitos comunes”, manifestó Lombardi.

Entonces, el presidente de la UCR le envió una advertencia a sus pares de LUM. “Me parece que no está bien, ni habla bien de las instituciones. En muchos casos y por cuestiones menores, los partidos que han llevado a legisladores así a la Cámara de Diputados, les han solicitado la renuncia”.

“Creo que La Unión Mendocina debería evaluar esa posibilidad, antes de que empiece el proceso de analizar si la conducta de la diputada es digna de seguir perteneciendo a la cámara y sí corresponde la suspensión o no, que es el artículo 3 que se aprobó hoy”, puntualizó.

“LUM debería evaluar que la diputada renuncie y asuma el que corresponde en esa lista, y no seguir tensionando las instituciones de Mendoza en este sentido”, sentenció.

Vale decir que, en la lista de diputados provinciales por el Primer Distrito, secunda a Ortiz el presidente del Partido Libertario, José Caviglia, quién recientemente anunció la salida de su fuerza del frente demarchista. Es decir que LUM perdería a un legislador “puro” de su espacio, sí se concreta ese movimiento de fichas.

La vicepresidenta del bloque del PJ, Verónica Valverde, fue consultada sobre este mensaje de Lombardi y comentó al respecto: “Uno es respetuoso de lo que haga LUM porque es otro frente electoral. De ninguna manera podría opinar en función de otra fuerza política. Yo hablo de mi partido y mi bloque, dónde nosotros decidimos acompañar el despacho”

“Creo que la Justicia debe investigar a fondo las cuestiones y que ellos determinen efectivamente qué ha sucedido. Esto nos va a dar tranquilidad, sobre todo a los que somos vecinos de Las Heras”, completó la legisladora.