Un policía denunció a un custodio de Soledad Pastorutti por supuesto acoso sexual

Un policía de Río Negro denunció que un custodio de la cantante Soledad Pastorutti intentó abusar de él en una habitación del hotel, en la previa de la Fiesta de la Manzana 2022, celebrada el fin de semana pasado en General Roca.

Según informó diario Río Negro, la denuncia penal fue radicada el domingo 6 de febrero en la Comisaría 48 del barrio Mosconi en Roca.

El jefe de la Comisaría 48, comisario Luis Alfaro, confirmó la existencia del testimonio y relató que el denunciante ”vivió una situación anormal con un empleado de la artista Soledad Pastorutti y denunció que esta circunstancia pasó entre las 16 y 19 horas mientras prestaba tareas en un servicio adicional en el Casino Del Río”.

La presunta víctima detalló que el episodio sucedió mientras cumplía sus funciones como parte del servicio adicional en el hotel-casino de la ciudad. En ese lugar, la Policía había trabajado conjuntamente con el equipo de la artista para garantizar la seguridad personal.

Comisaría 48 del barrio Mosconi, donde fue realizada la denuncia contra el custodio - Gentileza / Diario Río Negro

Siempre según quedó radicado en la denuncia, el custodio le habría pedido su número de celular al policía para coordinar tareas y/o diligencias respecto a la seguridad de la cantante. Pero las intenciones habrían sido otras. El custodio habría llamado al uniformado para que se dirigiera al interior del hotel. El efectivo entró y pidió permiso para poder acercarse hasta la habitación, creyendo que el objetivo era coordinar cuestiones de seguridad.

El policía expuso en su declaración que el custodio le pidió que cerrara la puerta y empezó a preguntarle sobre las funciones que tenía dentro del operativo. En medio de esa confusa circunstancia, el empleado del staff le habría ofrecido dinero a cambio de mantener relaciones sexuales, según consta en la denuncia.

El custodio “me preguntó qué rol cumplía en la seguridad y le comenté que hacía adicionales en el predio para evitar que se junte gente en el hall. Se me acercó y me preguntó si alguna vez me habían ofrecido tirarme la goma (en referencia al sexo oral), y me pregunta ¿cuánto me cobrás por tirarte la goma?”, precisó el denunciante, según amplió el medio LM Neuquén.

El efectivo rechazó esa propuesta e intentó irse, pero el hombre se habría abalanzado sobre él, impidiéndole la salida y bloqueando la puerta. El joven logró escapar de la habitación ejerciendo fuerza física contra el atacante.

Desde la comisaría informaron que se notificó a la fiscalía de turno para que iniciaran las investigaciones correspondientes.