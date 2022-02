Soledad Pastorutti invitó a cantar a Francisco Benítez y le confesó: “Necesitamos artistas como vos”

Soledad Pastorutti sigue adelante con su gira de verano por los festivales de Argentina. En General Roca (Río Negro), y tal como pasó en varios recitales anteriores, la cantante invitó al escenario a Francisco Benítez, ganador de “La Voz Argentina”. Ambos fueron ovacionados por una multitud en el cierre del Festival de la Manzana 2022.

A mitad del show realizado en la noche del domingo, la jurado de “La Voz Argentina” presentó al joven cordobés para interpretar juntos la balada “Aunque me digas que no”, de autoría de La Sole e incluida en el reciente álbum “Parte de mí”. Una multitud de personas aplaudió la presentación a dúo, tal como se ve en el video a continuación:

Vale recordar que minutos antes, Francisco Benítez había dado su recital como artista principal de la grilla, lo que evidencia su crecimiento en popularidad tras la fama en televisión.

“Te agradezco mucho por lo que todo el mundo sabe, que sin vos yo no sería...”, dijo Francisco. Soledad lo frenó y destacó el talento innato del ganador: “Eso es mentira, Francisco. Yo tuve la suerte de que él me eligiera a mí. Desde ese día, Montaner me dijo ‘tenés el ganador’. No seas como esta mujer que le cuesta subirse al escenario, vos creétela. Necesitamos artistas como vos en este país”.

Debido a la insistencia de los espectadores, La Sole y Francisco cantaron otro tema más: la chacarera “Déjame que me vaya”, clásico del repertorio folclórico y también popularizado por la oriunda de Arequito en su carrera.

La Sole y los exparticipantes de La Voz Argentina

En la Fiesta de la Salamanca de Santiago del Estero del fin de semana, Soledad Pastorutti también había invitado a cantar a los exconcursantes de La Voz Pablo Araujo y Santi Costas, con quienes interpretó chacareras. Pero antes ya ha estado con varios de los jóvenes que pasaron por el programa de Telefe en 2021.

En el Movistar Arena de octubre, La Sole sumó a Luna Suárez y Álex Freidig, dos semifinalistas de su equipo en “La Voz Argentina”. Luna unió su poderío vocal en “Quién dijo” -original a dúo con Kany García-, mientras que Álex acompañó a su excoach en una zamba a piano y voz.

Otro que fue invitado al concierto por Soledad es Patricio Mai, con quien cautivó al público en una nueva versión de “Adonde vayas”, canción lanzada en 2003.

Soledad Pastorutti junto a Luna Suárez, semifinalista de La Voz Argentina - Instagram

Magdalena Cullen y Soledad Pastorutti en "La peña de morfi"

Por último, Magdalena Cullen, la querida “trovadora” del talent show, estuvo en el Movistar Arena y también en “La peña de morfi”.