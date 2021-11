Soledad Pastorutti explicó por qué sus hijas van a la escuela pública

Además de su talento, canciones y carisma indiscutido, Soledad Pastorutti es una de las artistas más celebradas en el país también por sus decisiones en el ámbito familiar y social. En la vereda contraria a muchos famosos, la artista opta por transmitirle a sus hijas, Antonia y Regina, parte de su humilde infancia y la vida de bajo perfil en Arequito, Santa Fe.

Es que La Sole eligió que las chicas de 11 y 8 años acudan a una escuela pública del pueblo, tal como hizo ella de pequeña con su hermana incondicional Natalia.

“Los días de Antonia y Regina en Arequito son como los de cualquier niño criado en un pueblo del interior. Van al mismo colegio al que fui yo y no tienen doble escolaridad, porque eso no existe acá. Es una escuela pública y van todos los chicos de diferentes clases sociales. Eso se puede hacer aún porque al ser tan chiquito el pueblo, nos conocemos todos”, reveló tiempo atrás la intérprete en revista Pronto.

Soledad Pastorutti, su esposo Jeremías Audoglio y sus hijas Antonia y Regina. Los cuatro viven en Arequito. / Archivo

En una entrevista reciente brindada a La Voz, le preguntaron a La Sole sobre la viralización en redes sociales de este aspecto de su vida familiar y explicó por qué eligió repetir su experiencia educativa en sus hijas.

“Yo nunca me fui de acá, y entonces la gente está acostumbrada a verme. Mis hijas van a la misma escuela que fue mi abuelo, mi papá, mi suegro, Jere (su marido)… y acá no hay otra opción tampoco. Hay tres escuelas públicas”, dijo.

“Hacemos una vida totalmente normal y por eso decidí vivir acá. No me imaginaba en Buenos Aires. Yo ahora estoy con calzas y zapatillas; y cuando termino la nota, me voy al gimnasio en bicicleta desde mi casa, y no pasa nada”, detalló Soledad, quien por estos días anda de gira en Córdoba y Rosario en el marco de su show “La música de mi vida a la carta”, un recital a voz y piano.

Soledad Pastorutti, con gira musical, nuevo álbum y radiante a los 41 años.

La Sole, feliz por el crecimiento de Francisco Benítez

Tras resultar campeón de “La Voz Argentina” en 2021, Francisco Benítez de a poco expande su incipiente carrera profesional. Días atrás, miles de personas disfrutaron su show en la Fiesta Provincial de la Tradición, celebrada en San Carlos (Mendoza), y ya tiene varios recitales en agenda para los festivales de verano en distintos puntos del país.

La Sole, quien ofició como su coach y lo apoya en este camino, repasó algunos consejos para los jóvenes que alcanzaron la fama en el programa de Telefe y ahora deben seguir adelante.

“Que sepan que la tele genera una cosa maravillosa cuando estás al aire, sos tendencia, todos hablan de vos… pero cuando termina el programa, todo eso desaparece y uno tiene que seguir. Yo les dije que no se crean todo lo que pasaba antes y que uno tiene que laburar todo el tiempo”, admitió la intérprete de “El bahiano”.

Soledad Pastorutti junto a Francisco Benítez, ganador de La Voz Argentina. Cantaron juntos en uno de los shows de La Sole en el Movistar Arena. / Instagram

“Francisco, para mí, va a ser algo diferente porque siento que él despertó algo diferente en la gente. De hecho, en el verano va a estar en un montón de festivales y le está yendo súper bien. Pero como en cualquier laburo, todos los días te tenés que levantar a trabajar y ver en qué podés crecer”, manifestó Soledad.