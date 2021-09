La sorpresiva elección de Soledad Pastorutti para educar a sus hijas: “Van a una escuela pública”

Soledad Pastorutti es una de las cantantes más importantes del país. Su carisma y su voz han logrado que millones de argentinos sean sus fanáticos. Sin embargo, poco sabemos de la vida íntima de la jurado de “La Voz Argentina”.

Lo que sí conocemos es que “La Sole” formó su familia junto a Jeremías Audoglio (40) en Arequito, la pequeña localidad de Santa Fe, y es también donde se convirtieron en los padres de Antonia (11) y Regina (8).

La Sole y la educación "antiestrés" que elige para sus hijas - Web

Su vida se encuentra repartida entre la Ciudad de Buenos Aires, por sus trabajos en televisión; Arequito, su ciudad natal; y cientos de lugares del país donde la artista brinda sus shows.

“Probé la experiencia de vivir en Capital y cuando fui mamá, decidí que mis hijas se criaran en el campo y que tuvieran una niñez sana y libre como la que tuve yo”, contó la cantante en la revista Pronto, sobre su elección de restablecerse en su lugar natal.

Tratando de mantener siempre la intimidad de su círculo familiar, la artista no brinda muchos detalles sobre sus hijas. Sin embargo, en una reciente entrevista confesó la particular elección que hizo respecto a la educación de Antonia (11) y Regina (8).

“Los días de Antonia y Regina en Arequito son como los de cualquier niño criado en un pueblo del interior. Van al mismo colegio al que fui yo y no tienen doble escolaridad, porque eso no existe acá. Es una escuela pública y van todos los chicos de diferentes clases sociales. Eso se puede hacer aún porque al ser tan chiquito el pueblo, nos conocemos todos”, reveló la intérprete de “La música de mi vida”.

Soledad Pastorutti junto a sus hijas Antonia y Regina -

También declaró los reclamos de sus pequeñas cuando ella “no hace la tarea”: “Voy a las reuniones de padres y si no llego a ir, mi hija menor me empieza a reclamar. A mí no me gustaba cuando mi papá no iba, lo cual era entendible porque se levantaba a las cuatro de la mañana para ir a laburar y por ahí las reuniones eran a las 8 de la noche”.

“Sin embargo, tengo una experiencia que no es muy alegre. Un día, con mi hermana Natalia lo agarramos a nuestro papá y le dijimos de todo porque no había ido a una reunión. Entonces, él se subió a la única bicicleta que teníamos y ese día se la robaron. Nos dolió tanto y nos dio tanta culpa que nunca más le reprochamos nada”, contó la cantante, tras revivir esa escena.

¿Cómo es la relación de Soledad Pastorutti con sus hijas?

Según contó a la revista Caras, el vínculo que tiene con sus dos niñas es muy especial y admitió que siempre está acompañada por ellas: “Previo a cada show, Anto y Regi vocalizan y se pintan conmigo. Al terminar el concierto, actúan de periodistas y me hacen los reportajes. Esta profesión es muy solitaria y poder compartirla con ellas y “Jere” es impagable. Ser madre fue lo más perfecto que hice. Mi mejor elección fue tener hijos y haber formado una familia. No sé si toda la vida voy a cantar profesionalmente, ojalá que sí. Pero estoy segura que nunca voy a dejar de ser madre”.