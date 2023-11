Nueva denuncia complica a la maestra de La Plata acusada de acosar a sus alumnos: la habrían apartado de su cargo en otra escuela

A principios de noviembre una docente de La Plata identificada como Daniela Mujica fue denunciada por grooming y acoso sexual de menores. Según informaron diferentes medios, la maestra contactaba a sus alumnos de 12 y 13 años por medio de redes sociales y mantenía conversaciones inapropiadas con ellos. Ahora, el caso de la mujer 33 años suma un revés judicial, ya que una madre denunció que en otra escuela también habrían tenido complicaciones con ella.

Tras las primeras acusaciones, se abrió una causa caratulada como “captación por medios tecnológicos de menores de edad con fines sexuales”. Pero en las últimas horas, María, una madre de 34 años, acusó a la docente de querer “enseñarle a ‘chapar’” a su hija y reveló que la mujer habría sido apartada de su cargo en otra institución educativa por conflictos de la misma índole.

María ejerce como peluquera y, cuando su hija le mostró las interacciones que mantenía por medio de redes sociales con Mujica, comentó la situación a una de sus clientas. Para su sorpresa, esta segunda madre le informó que su hijo estudia en el colegio María Luján Sierra de La Plata, institución donde la docente también había ejercido.

“Me preguntó cómo se llamaba la docente en cuestión. Cuando le dije ‘Daniela Mujica’ se sorprendió, dado que su hijo tuvo conflictos de similares características, y por ello fue apartada del cargo”, contó. Y agregó: “No entendía cómo podía estar ejerciendo. Mi clienta me pidió reservar su identidad dado que está transitando un tratamiento de salud y teme que esto la afecte”.

Los chats de la docente. Foto: TN

La reciente denuncia de una madre a la docente acusada por grooming y acoso

Según contó ante la Justicia, Z, su hija de 12 años, cursa sexto grado división “C” en la Escuela N°58 de La Plata. A mediados de junio, notó que el comportamiento de su hija había cambiado y que la menor manifestaba conductas inadecuadas. Por este motivo, María solicitó una reunión con las autoridades escolares, quienes le informaron que se trataba de una actitud generalizada entre los estudiantes.

“Los directivos me apartaron del grupo de padres, planteándome que mi hija tenía comportamientos agresivos. Por esta circunstancia mantuve una charla con mi hija y decidimos que viviera un tiempo con su padre”, rescató el medio TN sobre su declaración.

Sin embargo, al transcurso de un mes y medio María no observó mejoras y decidió ir a hablar con Mujica. De acuerdo con la madre, la docente “minimizó la situación” y le aseguró que su hija era molestada por el resto de sus compañeros masculinos porque “están en una edad ‘de pajeritos (Sic)’”.

Captura de WhatsApp del chat que mantenía Daniela Mujica con una alumna de 12 años de la Escuela N°58 de La Plata. Foto: Gentileza TN

Además, la maestra le aseguró que no se trataba de nada grave y le aconsejó que “le reste importancia”. “Me resonaron las palabras que la docente utilizó”, precisó.

Algún tiempo después, María se enteró de los inapropiados chats que Mujica mantenía con Z cuando la menor le contó que se había peleado con un compañero que le gustaba, a causa de que la docente le envió capturas por medio de Instagram en las que se ve al alumno “engañándola”.

“(Con) J., el chico que le gusta, se habían peleado y él no iba a asistir a su fiesta de cumpleaños. Se habían peleado porque la profe Daniela le dijo que la estaba engañando y que él no era para ella”, relató la madre. Además, denunció que Mujica “le preguntaba si sabía ‘chapar’ y mi hija le respondió que no. Entonces le dijo que le iba a enseñar. Z. me cuenta que Mujica le dijo a J. (delante de ella) que también le iba a enseñar a ‘chapar’”.

