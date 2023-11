A un mes de la denuncia, una joven vuelve a pedir que imputen a dos juveniles de Godoy Cruz que la habrían abusado

A casi un mes de que se denunciara por abuso sexual a dos jugadores de la reservada de Godoy Cruz, la presunta víctima solicita por tercera vez a la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual que los impute y que sea declarado nulo el acta de avoque.

A través del abogado Pablo Cazabán, la denunciante –una joven de 21 años que trabaja en el sector gastronómico- presentó ayer una escrito para que se profundice la investigación y se anule el avoque por lo que ahora un juez de garantías deberá tomar cartas en el asunto.

El 20 de octubre pasado la trabajadora denunció a dos jugadores del Tomba, un defensor de 18 años que juega por izquierda y derecha y un volante de creación de 19 años. Ambos juegan en la reserva de Godoy Cruz, son de San Rafael y residen en un departamento céntrico, donde se habrían consumado los abusos.

Los Andes consultó ayer a las autoridades del Club y prefirieron guardar silencio sobre el asunto que es vox populi en la institución. Por otra parte, uno de los juveniles denunciados ha borrado todas las fotos e historias que tenían en sus redes sociales.

La causa en la cual “no están imputados” los deportistas está caratulada como “abuso sexual agravado por acceso carnal y por la participación de dos personas”, delito que tiene como penas que van de los 8 a los 20 años de cárcel, de ser encontrados culpables.

La historia comienza el 20 de octubre pasado cuando la trabajadora junto a una amiga fueron a bailar al boliche Wish, ubicado en San Martín 19 de Ciudad. Allí conocieron a los futbolistas. A la salida, cerca de las 6, la denunciante les dijo que se tenía que ir a cambiar para ir a trabajar. Ellos les ofrecieron su departamento para que lo hiciera pero la habrían abusado conjunta y repetidas veces, según la denuncia.

Al salir del departamento de los deportistas, la joven se reúne con la amiga que había ido al boliche y van juntas a poner la denuncia. Además los identifican, ya que los jóvenes les habían compartido sus redes sociales, ofreciendo fotos y especificando el domicilio.

La chica fue sometida a los protocolos establecidos para casos de abusos y además los médicos del Cuerpo Médico Forense la revisaron, no constataron lesiones compatibles con abusos sexual y a través de hisopados obtuvieron muestras de semen y antígeno prostático, lo que confirma que hubo contacto sexual.

Tras dos semanas sin tener novedades, la joven fue a consultar al abogado Pablo Cazabán, quien se constituye en querellante y solicita por escrito que se los impute. Luego vuelve a repetir el pedido.

Días más tarde, el fiscal Nora realiza un aboque como los que habitualmente se realizan cuando se imputa a una persona, pero no los imputa. Es decir que el fiscal repasa los hechos denunciados, le otorga una calificación legal (“abuso sexual agravado por acceso carnal y por la participación de dos personas”), e indica la gravedad de hecho es decir un delito no excarcelable.

Luego establece el mantenimiento de libertad de oficio (porque son jóvenes, no tienen antecedentes y no hay riesgo de obstaculizar la investigación o de fuga) y fija una medida menos grave: una fianza de $1.000.000. También ordena una prohibición de acercamiento a la víctima, personal como por vía telefónica o por redes sociales. Además, no pueden salir del país ni de la provincia.

Por último, ordena que denunciantes y denunciados se sometan a pericias psiquiátricas y psicológica

Ayer el abogado Cazaban se opuso al aboque por lo que un juez de garantías deberá decidir si es válido o no. Cazaban fundamentó su oposición advirtiendo que no hay imputación, que les dio la libertad de oficio, que no están sujetos a proceso, que no ha acreditado que vivan en Mendoza o se hayan fugado, y que la caución no ha sido rendida, según explicó a Los Andes.

Además sostiene que hay medidas irreproducibles ante las cuales los denunciados no se van a poder defender, ni controlar con peritos.

La grave denuncia

La chica había estado divirtiéndose en la céntrica discoteca Wish con una amiga y cuando salió del boliche fue abordadas por los jóvenes que también habían estado en el mismo lugar, según consta en su exposición.

Durante una charla, la joven les advirtió que tenía que irse a trabajar y necesitaba cambiarse por lo que los deportistas la invitaron a cambiarse en el departamento ubicado en 9 de Julio al 300 de Ciudad. La joven aceptó la oferta.

Ya dentro de la vivienda, siempre según la denuncia, uno de los jóvenes le dijo que se sentara y comenzó a tocarla y a besarla. La chica le dijo “no estoy para esto” pero el joven comenzó a manosearla por debajo de la ropa, tocándole la ropa interior.

En la exposición judicial la joven relata que luego uno de ellos fue a cerrar la ventana de la habitación y comenzó a sacarle el pantalón y la ropa interior para luego realizar tocamientos en la zona genital y, finalmente, la habría accedido sexualmente, mientras la sujetaba por el cuello.

La mujer asegura que le dijo que no quería tener relaciones sexuales con los dos, que se quería ir porque tenía que trabajar pero en ese momento el otro jugador ingresó a la habitación totalmente desnudo, detalló la denunciante.

Según consta en la denuncia, luego la pusieron de espalda y simultáneamente la habrían violado por vía anal y vaginal, mientras uno de ellos le tapaba la boca para que no gritara. El abuso sexual continuó, porque también habría sido sometida a que le practicara sexo oral. Finalmente uno se retiró y el otro habría seguido con los abusos, ante la negativa de la joven.