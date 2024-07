Las pericias psicológicas de los rugbiers franceses y de la madre de uno de ellos, claves para que les den domiciliaria

Las pericias psicológicas a los rugbiers franceses acusados de abuso sexual –y también la madre de uno de ellos que será su “cuidadora”- serán uno de los elementos claves para que en los próximos días Hugo Auradou (20) y Oscar Jegou (21) reciban el beneficio de la prisión domiciliaria.

Ayer los dos deportistas de elite comenzaron a ser entrevistados por psicólogos y psiquiatras de Cuerpo Médico Forense y estudios similares fue sometida también la madre de Hugo Auradou, quien tendrá que quedarse a vivir en la provincia durante el tiempo que dure el proceso, ya que cumplirá con el rol de “cuidadora”, ya sea en una casa que deberá alquilar o bien en alguna vivienda que algún mendocino del ambiente de rugby local les facilite.

Hugo Auradou y Oscar Jegou, los jugadores franceses acusados de abuso.

La estrategia de los abogados defensores Rafael Cúneo Libarona y Germán Hnatow busca el beneficio de la domiciliaria desde antes de que fueran imputados y lo ratificaron el viernes pasado, cuando los jugadores galos fueron imputados por la fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual Cecilia Bignert por “abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos personas”, delito que tiene penas que van de los 8 a 20 años de cárcel.

El pedido de domiciliaria no ha sido rechazado por los abogados querellantes por lo que, en principio, la tendría vía libre para otorgar la domiciliaria. “Mientras estén en Mendoza, y los peritajes indiquen que no hay riesgo de que se escapen y que tengan pulsera electrónica, no veo ningún problema”, publica en su edición de hoy el diario deportivo francés L’Équipe, tomando las declaraciones de Natacha Romano, un abogada especialista en Derecho de Familia que asiste a la denunciante junto al abogado penalista Mauricio Cardello.

“Los pasaportes (de los acusados) están en posesión de la fiscalía. Por tanto, el riesgo de fuga es mínimo, sobre todo porque los padres de Hugo están aquí en la provincia”, afirmó la letrada.

Si existiera una oposición de los querellantes, no se descarta que la situación sea resuelta por un juez de Garantías, durante la audiencia de prisión preventiva que se realizará antes del 26 de julio.

Como fuere, si las pericias de los franceses y de la madre de Hugo marca que están “aptos” la Fiscalía deberá evaluar la cuestión procesal; contraponer por y contras por los cuales los franceses puedan dejar de estar detenido en la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Es.Tra.DA), ubicada en el Polo Judicial, y pasen a una vivienda cuya dirección no se dará a conocer pero que podría ser en la Quinta Sección de Ciudad o bien en Chacras de Coria, según ha trascendido.

Así, se deberá analizar los posibles riesgos de fuga, teniendo en cuenta la grave condena –hasta 20 años- que podría recibir, de llegar a un juicio.

A favor de los acusados se puede decir que el rol de la “cuidadora” es un punto favorable, como así también que los deportistas no hablan castellano y se encuentran aislado. Otro punto que ha dejado en claro en los medios Cuneo Libarona es el riesgo que podrían correr los dos extranjeros en una cárcel común y, si esto pasara, los problemas internacionales que esto generaría para la provincia y para el país.

Los testigos y el estrés post traumático de la denunciante

Por lo pronto hasta el viernes la fiscal Bignert seguirá tomando declaraciones a testigos. Ayer se presentó en el Polo Judicial el chofer de Cabify que en la mañana de domingo 7 de julio pasado llevó a la denunciante desde el hotel Diplomatic de Ciudad –lugar donde se habrían cometido los abusos- hasta su casa.

El hombre no aportó datos significativos, ya que dijo no recordar qué habló con la pasajera, ni recordó si la mujer tenía algún tipo de lesiones. “Fue un viaje normal”, dijo, tras declarar,

Se espera que entre hoy y el viernes declara una amiga de la denunciante –la que estuvo con ella en el boliche al boliche Wabi de Luján donde conocieron a los rugbiers galos- y la madre de presunta víctima.

Un testimonio de gran interés será el de la médica que el domingo 7 de julio constató las lesiones que, para la Fiscalía “son compatibles con la versión que dio la denunciante”.

“Le dieron el alta el sábado a la tarde. De nosocomio lo trasladaron al psiquiatra particular de ella y está con estrés postraumático, al menos con tres medicamentos para contenerla con su salud mental. Obviamente está con tratamientos y con estudios pendientes”, dijo ayer en el polo judicial Natacha Romano, un abogada especialista en Derecho de Familia que asiste a la denunciante junto al abogado penalista Mauricio Cardello.

Los medios franceses sigue el “Affaire Jegou-Auradou”

Prestigiosos medios franceses como L’Équipe o Le Figaro, siguen día a día las novedades del “affaire Jegou-Auradou”, tal como han bautizado el caso que los medios argentinos replican como “el caso de los rugbiers franceses”.

Le Figaro/Sport publica una entrevista de AFP, en la que el abogado defensor Rafael Cuneo Libarona sostiene la inocencia de sus clientes “porque surgen nuevas pruebas, cada día salen vídeos e imágenes” y porque en los celulares de denunciantes y acusados habría videos que se podrían conocer cuando los aparatos sean peritados.

“Hay pistas importantes que aparecieron hace tres o cuatro días y que ya nos indicaban que había algo, y ahora han aparecido pruebas muy, muy importantes”, dijo el abogado, crípticamente, agregando “No tengo ninguna duda de que no cometieron ningún delito, sin duda. Hasta ahora, las pruebas en vídeo son muy positivas, tenemos que recopilarlas todas y unirlas”.