Una foto de los rugbiers franceses hizo que los abogados de la denunciante presentaran una “queja” en la Fiscalía

Los abogado de la mujer que denunció a los rugbiers franceses hicieron una presentación en la Fiscalía de Delitos Contra la Integridad Sexual alertando sobre un posteo en la red social X que realizó uno de los abogados de los deportista, donde se lo ve abrazados y sonrientes, tras lograr el beneficio de la prisión domiciliaria.

“J’ai confiance á 100% en son innocence” (“Tengo 100% de confianza en su inocencia”), dice el epígrafe que acompaña la imagen que habría sido tomada en el patio de la casa de la Quinta Sección de Ciudad, donde el segunda línea de Pau, Hugo Auradou (20), y del tercera línea de La Rochelle, Oscar Jegou (21), permanecen en calidad de detenidos, acusados de haber cometido un abuso sexual agravado cuya denunciante es una mendocina de 39 años.

“Hemos hechos reserva en la fiscalía para evaluar esa actitud al momento de que un juez determine si es procedente que se revea la domicliaria al momento de que se dicte la prisión preventiva”, explicó Mauricio Cardello, quien defiende los intereses de la denunciante junto a la abogada Natacha Romano.

El letrado indicó que “la víctima vio esa publicación y la tomó mal. Lo que decimos es que si bien no se puede evitar que el periodismo exprese su parecer, esto no deben hacerlo las partes. La fiscalía dice que no debe revelarse información que fue afecta a la víctima”.

Hugo Auradou y Oscar Jegou, los jugadores franceses acusados de abuso.

Es que existe una prohibición de acercamiento tanto personal como de contacto virtual, o incluso por terceros, referida a las redes sociales de la víctima. Además de no ventilar información que pueda afectar la integridad psicofísica de la denunciante.

Testigos de interés que ya declararon

Cardello explicó que ayer declaró en la investigación que lleva adelante la fiscal Cecilia Bignert –subrogando al fiscal Darío Nora, quien se haría cargo de la causa la semana que viene- la médica del Cuerpo Médico Forense que realizó la pericia física de la denunciante en sede judicial, ratificando el informe que consta en el expediente calificado como “abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos personas”, delito que tiene penas que van de los 8 a 20 años de cárcel.

Previamente había declarado la madre de la denunciante, la primera persona en verla después de los presuntos abusos, refiriéndose al estado físico y emocional en que la vio y diciendo que fue quien la acompañó a denunciar el hecho.

Para el letrado también resultó de interés la declaración de una amiga de la víctima, una mujer que estuvo en el boliche el boliche Wabi, de Luján de Cuyo, lugar donde se relacionaron con los deportista galos. Este testigo entregó su teléfono donde hay un diálogo entre ambas vía Whatsapp, en la que la denunciante le cuenta sobre los presuntos abusos, dando la misma versión que, horas más tarde, relataría en una oficina fiscal de Ciudad.

El miércoles 17 de junio por la tarde la fiscal Bignert decidió darles a Hugo Auradou y Oscar Jegou el beneficio de la prisión domiciliaria.

La medida tiene que ser cumplida en una casa de la Quinta Sección en la que también reside la madre de Auradou, a cargo de la tutela de los deportistas.

Los jóvenes acusados llevan una tobillera con GPS para que sus movimientos sean monitoreados las 24 horas de día.

Como medida para evitar una fuga fuera del país, sus pasaportes siguen retenidos por la Justicia. Además debieron poner una fianza de $5 millones cada uno.

A través de un comunicado, el Ministerio Público Fiscal señaló: “Teniendo en cuenta el nivel de prueba alcanzado y la inexistencia de riesgo procesal, resulta viable el otorgamiento de la detención domiciliaria con una caución personal para cada uno de ellos. Asimismo, ambos contarán con pulseras de movimientos”.