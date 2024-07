Piden que una intérprete “oficial” traduzca a otros jugadores del equipo de los rugbiers franceses imputados por abuso sexual

Los abogados de la mendocina que denunció a dos integrantes de la selección de rugby de Francia solicitaron a la Fiscalía de Delitos Contra la Integridad Sexual que el intérprete que participe de las declaraciones de otros jugadores galos sea una traductora que esté registrada en el Poder Judicial de Mendoza o en su defecto, en otra provincia.

A pedido de los abogados defensores de los deportistas de élite Hugo Auradou (20) y Oscar Jegou (21), quienes cumplen con el beneficio de prisión domiciliaria en una casa de la Quinta Sección de Ciudad, algunos jugadores de seleccionado francés van a declarar desde su país a través de Skype.

Se trata de deportistas que estaban alojados en las habitaciones del hotel Diplomatic cercanas a donde habría sido abusada sexualmente la denunciante. La defensa busca saber si hubo ruidos que pudieran haber sido escuchados por otros jugadores.

Por otro lado, ha pedido que declare un recepcionista del hotel y que el fiscal haga una inspección ocular del lugar para establecer si desde las habitaciones colindantes se podría haber escuchado, por ejemplo, ruidos extraños o gritos.

El abogado de la denunciante, Mauricio Cardello, presentó un escrito solicitando un traductor “oficial” y explicó que si bien para informes técnicos, como las pericias psicológicas realizadas a los imputados, aceptó que tradujera una mujer de San Rafael que propuso la defensa, “para realizar testimoniales deber ser una intérprete que determine el Ministerio Público Fiscal y que esté registrada en el Poder Judicial”.

El Ministerio Público Fiscal de Mendoza no tiene un traductor de francés registrado, por lo que deberá contactar a alguien que tenga ese tipo de aval en otra provincia, o bien continuar con la intérprete que ha venido utilizando hasta ahora.

Por lo pronto, el viernes próximo vencen los 10 días para que se haga la audiencia de prisión preventiva, aunque el fiscal Darío Nora puede pedir que se amplíe ese plazo a otros días más.

La denuncia de los presuntos abusos

Los presuntos abusos habrían ocurrido en la madrugada del domingo 8 de julio pasado, luego de que el equipo galo, conocido como Les Bleus, le ganara a Los Pumas, en el estadio Malvinas Argentinas.

A modo de festejo los deportistas europeos fueron al bar Beerlín donde integrantes del seleccionado bebieron whisky, vodka, gin y cerveza, hasta pasadas las 2 de la madrugada.

Un grupo más pequeño fue al boliche Wabi, donde también estaba la denunciante con otra amiga. Allí Auradou comenzó a charlar con ella y le ofreció beber un trago. La quiso convencer de ir al baño del boliche, pero ella se negó, según la declaración de la mujer.

Cerca de las 5 de la madrugada, el rugbier la invitó al hotel Diplomatic a seguir tomando tragos. Viajaron en Cabify con otro rugbier y una chica mendocina.

Al llegar al hotel los captaron las cámaras de seguridad en los pasillos y el ascensor, donde Auradou y la mujer se besaron y él quiso quitarse la ropa.

Subieron al sexto piso. En la puerta de la habitación 603, el deportista se dio cuenta de que no tenía la tarjeta para abrir. Decidió bajar solo al lobby para pedir una copia. La mujer lo esperó en el pasillo. Cuando regresó Auradou, ingresaron a la habitación.

“Abrió la puerta y solamente había botellas de agua, pero no bebidas. Le pedí ir al baño. Sin mediar palabras me tomó de ambos brazos y me tiró a la cama. Le pedí que me dejara ir a mi casa, se lo decía en inglés, pero me decía que no”, declaró la víctima.

“Me quitó la ropa, me empezó a ahorcar, me pegó cachetadas en la cara y me abusó sexualmente, sin usar preservativo”, denunció la mujer.

Y luego detalló que a los 40 minutos ingresó a la habitación el otro rugbier, compañero de habitación. “Un rubiecito (sería Jegou) quien al verme, se desnuda, me arrastra, y empieza a abusarme. Yo les pedía por favor que no lo hicieran y que me dejaran ir”, recordó.

En su denuncia judicial la víctima describió que fue violada seis veces a lo largo de la noche. Que la golpearon en la cara y la cabeza, la arrastraron, la obligaron a realizarles sexo oral e intentaron asfixiarla en la habitación del hotel.

Los moretones y rasguños quedaron documentados en los estudios forenses después de que la víctima hiciera la denuncia.