La respuesta del padre de Tomás Tello a la crítica del ministro de Seguridad de Buenos Aires: “Es un caradura”

El padre de Tomás Tello, el chico de 18 años que fue asesinado por una patota en Santa Teresita, cruzó al ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, por sus dichos sobre el caso.

“Es un caradura. Esto se hubiese evitado si él y la gente que trabaja para él hubiesen estado trabajando”, afirmó Daniel Tello. En su declaración a un medio radial, el hombre sostuvo que al momento del brutal ataque no hubo policías.

Tomás Tello, el joven de 18 años asesinado en Santa Teresita durante los festejos de Año Nuevo (Gentileza)

“Tenían que estar cuando los necesitaba la gente de Santa Teresita, no estar de vacaciones o que los policías que mandó a trabajar estuvieran festejando Año Nuevo”, dijo. “En el Partido de la Costa se ocultan muchas cosas”, expresó en el mismo sentido.

Qué dijo el ministro de Seguridad de Buenos Aires

Este cruce se originó después de que el ministro Alonso habló sobre la fiesta de Navidad, las amenazas y la diferenciación en el caso de Tello con el de Báez Sosa.

“Ellos se conocían previamente. Entonces, no es la misma situación que pasó con Fernando, donde fue otra dinámica, otra organización, otros responsables”, dijo.

Asimismo, responsabilizó a Daniel de no haber llevado a su hijo a denunciar las amenazas que recibieron tras la pelea.

Conmoción por el crimen de Tomás Tello, un joven de 18 años en Santa Teresita en la Costa Argentina

“Lamentablemente nos lo comunican después del crimen, si hubiesen asistido a la comisaría antes, tal vez hubiésemos podido protegerlo, hubiésemos buscado detener a estas personas antes de que ocurriera”, agregó.

Por estas declaraciones, el padre de Tomás expresó: “No pensé en hacer la denuncia porque no fue nada. Es un cara rota, no me puede decir esto ahora, ¿mataron a mi hijo por mi culpa? ¿Eso quiere decir?”.