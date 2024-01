Crimen de Tomás Tello en Santa Teresita: afirman que la premeditación está casi probada

El abogado de la familia de Tomás Tello, el joven que fue asesinado en la localidad balnearia de Santa Teresita, dijo que “la premeditación” en el crimen “está casi probada”.

“Se trata de un hecho que ocurrió el 23 de diciembre y continúa el 1 de enero. Por eso decimos que la premeditación la tenemos casi probada”, sostuvo Miguel Ángel Pierri a la salida de la Fiscalía Descentralizada de Mar de Ajó.

El letrado hizo referencia al episodio ocurrido el pasado 23 de diciembre, según la versión de Samanta, madre de la víctima, cuando su hijo no dejó entrar a una fiesta a los agresores ahora detenidos.

Samanta Ferreyra, madre de Tomás Tello

“Ellos van a la casa de Tomi para entrar a la fiesta y él no los deja entrar, inclusive me lo contó mi hijo el 24, me dice ´mami sabés que un amigo se peleó con tres chicos de Buenos Aires en la joda que hice, pero yo no los dejé entrar porque iba a ser para quilombo´”, comentó la mujer.

Este miércoles, Samanta fue a declarar esa situación ocurrida ante el fiscal del caso, informó la agencia Noticias Argentinas.

“Solamente dije lo que hablé con mi hijo la noche previa del 24. Me pidieron que diga solo eso y si él conocía a los chicos o no. Si había hablado con los amigos de Tomi para ver si pueden dar testigos”, relató Samanta ante la prensa y a la salida de la fiscalía.

En tanto, Pierri informó que el fiscal trabaja sobre tres líneas de autoría: “Para evitar conjeturas, les cuento que el fiscal ha trazado tres líneas de autoría, coautoría y partícipes necesarios y hemos conocido roles y autores, pero no voy a dar nombres”.

Tomás Tello, el joven de 18 años asesinado en Santa Teresita durante los festejos de Año Nuevo (Gentileza)

El letrado también adelantó que este jueves declararán ante la justicia los dos menores de edad que están detenidos.

Los antecedentes de todos los detenidos por el crimen de Tomás Tello

*Gonzalo Federico Brandan (22) vive en Isidro Casanova, La Matanza, y tiene antecedentes por diversos hechos delictivos como: 18/05/2020, hurto agravado en Moreno; 26/05/2020, robo en Moreno, aunque a fines de diciembre salió en libertad; 02/03/2023, daño agravado en San Isidro; 07/08/2023, delito sin especificar en Moreno.

Brandan fue detenido en dos ocasiones en mayo de 2020, por hurto agravado y robo, apenas se flexibilizaron las medidas más estrictas de aislamiento obligatorio en el país por la pandemia de coronavirus que regían a nivel nacional por decisión del ex presidente Alberto Fernández.

*Carlos Omar Amestoy (29) es de Moreno, Buenos Aires y no tiene en su contra ninguna captura vigente.

*Roberto Nicolás del Jesús Ochoa (27) vive en Moreno y tampoco posee antecedentes. Ochoa fue sindicado en las últimas horas por un testigo, amigo del último de los detenidos, Diego Cejas, como el autor de la estocada letal que recibió Tello en el amanecer del 1° de enero pasado.

*Dario Javier Espinosa (33) radica en el partido de La Costa, en Santa Teresita, y el sistema de capturas indica resultado negativo.

*Damián Kopelian (21) tiene una detención por cometer el 07/02/2023 el delito de tentativa de hurto agravado en Dolores. La Justicia sospecha que es la persona que mató a Tello.

*Avedi Kopelian (57) vive en Santa Teresita y cuenta con un delito en su contra por tentativa de hurto simple en Pinamar.

*Aram Kopelian (27) no tiene antecedentes y Darío Cejas, el último detenido, tiene antecedentes, aunque no fueron informados hasta el momento.

Los menores de edad aprehendidos

M.D.C. de 16 años vive en Lavallol, Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires, y no figura en el sistema de capturas vigentes.

Por su parte, T.M. (17) reside en Santa Teresita y tampoco posee antecedentes penales.