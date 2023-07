Horror en Córdoba: dos dogos se escaparon, atacaron y mataron a una chica de 15 años

El hecho ocurrió en el barrio Estación Flores, Córdoba. Luego de una seguidilla de dramas con perros, dos dogos argentinos se escaparon de una casa, atacaron a una adolescente (Trinidad) y a un hombre en la calle, y se metieron a otro domicilio donde casi muerden a una niña.

Luego de atacar a “Trini”, el padre de la segunda víctima alcanzó a defender a su hija del ataque, por lo que tomó un cuchillo y mató a los dos animales. Las víctimas de estos canes debieron recibir atención médica.

"Trini", la joven víctima. Foto: cba24

Sin embargo, la joven que fue atacada en un principio, de 15 años de edad, murió como consecuencia de las graves heridas recibidas, en la madrugada de este lunes. La chica que había sido mordida en la cabeza fue trasladada en ambulancia del 107 hasta el Hospital de Urgencias, donde fue atendida y quedó internada, señalaron los voceros a La Voz.

En el barrio hay mucha indignación por lo ocurrido.

LA CRÓNICA DEL ATAQUE DE LOS DOS DOGOS

Si bien el caso está bajo investigación, y resta precisar circunstancias, se sabe que dos dogos se escaparon de un domicilio ayer al mediodía. Al parecer, el matrimonio dueño de los perros se había marchado de viaje y los animales quedaron bajo cuidado de una hija.

En circunstancias a determinar, los dogos se escaparon a la calle y sorprendieron a una chica de 15 años que iba caminando y que resultó con heridas en el cráneo. Varios vecinos salieron a prestar ayuda, pero lamentablemente no lograron contener a los animales, siendo atacados en el intento de defensa.

Cómo quedó el frente de la casa de los dueños de los perros tras el ataque. Foto: eldoce

Acto seguido, los dogos corrieron a una casa y quisieron atacar a una chica de unos 7 u 8 años de edad. Según fuentes oficiales, el padre de la joven tomó al menos un cuchillo y, en defensa de su hija, se enfrentó con los peligrosos perros, por lo que ambos canes terminaron muriendo producto de las puñaladas.

Mientras algunas personas llamaban a la Policía, otras dieron parte a una ambulancia que acudió al lugar. A todo esto, apareció la hija del matrimonio dueño de los perros quien contó todo lo sucedido a los policías, argumentando un robo, según informó el diario Perfil.

Cabe mencionar también que al mismo hospital ingresó un hombre de 50 años que había sido mordido en el rostro por los dogos. Este hombre había intentado salvar a la vecina. De esta manera, el caso está siendo investigado por la Policía y la Justicia local.

Allegados a Trinidad se hicieron presentes en el lugar de los hechos para pedir justicia. Foto: cba24

El caso causó conmoción en la provincia de Córdoba, debido a que no es la primera vez que perros peligrosos adiestrados para seguridad de hogares protagonizaron graves episodios en la ciudad.

EL DOLOR DE LA FAMILIA DE LA VÍCTIMA

“Estamos muy mal. No se puede entender esto. Salió sola a caminar, a sacar dos perros de casa. Y vuelven los perritos y ella no viene”, manifestó Noelia, tía de la joven fallecida. En diálogo con Mitre Córdoba, la mujer agregó: “Le mordieron dos arterias, parte de la cara, las orejas. No aguantó. Era una persona con mucha luz, que le daba amor a mucha gente”.

La tía de la víctima. Foto: cba24

TESTIMONIOS

En declaraciones a la emisora cordobesa, un vecino del barrio detalló: “Dejaron mal cerrado el portón. No es como ellos dicen que quisieron entrar a robar. Salieron y atacaron a la nena, la agarraron de la cabeza”.

Y continuó: “Saltó un hombre de la vuelta, no sé si era el hijo o amigo de él, a querer intentar sacar a la chica de la boca del animal. Y el animal se volvió, a uno le agarró la cara y le hicieron cinco puntos y al otro le mordió la mano”.

Al respecto, el hombre precisó que el ataque a la joven duró “entre 5 y 10 minutos”. “Venía por la calle, porque ella venía a la placita. Estaba solita. El día anterior vino porque le dieron de comer, ella volvió. Tuvo la mala suerte de que se soltaran los perros”, aclaró el hombre a Mitre Córdoba.

Vecino de los dueños del par de canes. Foto: cba24

Además, el vecino consideró que “el animal no tiene la culpa”. “Lo que pasa es que ellos los trajeron del campo y son animales que están entrenados para pelear con jabalíes y con los pumas. Desde chiquito ya eran así. Casi agarraron a la mitad de la cuadra. Cuatro meses atrás, a mí me quisieron agarrar del cuello”, explicó el hombre.

De este modo, el entrevistado aseguró que “son más de cinco denuncias” las que tienen los propietarios de los perros. “Cuando sueltan a la nena, se quisieron meter en la casa del frente que no lo lograron. Ahí se vinieron para este lado. A media cuadra había unos nenes jugando”, dijo el vecino.

Y concluyó: “Salieron unos perros míos, los torearon y se volvieron para adentro de mi casa. Buscan entrar a mi casa. Agarraron a los cuscos. Mi hermano tuvo que tomar la decisión de sacrificarlos porque estaban descontrolados”.

Por su parte, el hombre que mató a los dos animales argumentó que en su domicilio estaba toda su familia. Para justificar su decisión, el hombre comentó: “En lo único que pensé cuando lo vi al perro en la puerta fue en salvar a mi familia. Yo tengo a mi vieja, mi hijo, mi sobrino, mi hermano”.

