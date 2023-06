Gloria Romero acusó al padre de Cecilia de ser “amigo del clan Sena” y de recaudar dinero con cuentas falsas

En símbolo de reclamo, la imagen de Gloria Romero circula por todos los medios tras el desesperado pedido de esclarecimiento del hecho que involucra a su hija, Cecilia Strzyzowski. Sin embargo, hasta el momento llamaba la atención la nula participación del padre de la joven, quien salió a escena en boca de Gloria, luego de acusarlo de utilizar la muerte de su hija con el fin de estafar.

Al respecto, la madre Cecilia aclaró: “Hace 24 años que no ve a sus hijas”. Y advirtió que “es amigo personal de los Sena y Acuña”, acusados por el crimen en Chaco. Gloria acusó al progenitor en una serie de stories que publicó a última hora de ayer en su cuenta de Instagram, tras “la aparición de cuentas de parte del padre”.

En su comunicado, Gloria manifestó: “Quiero aclarar que yo no pido plata nunca a través de ninguna cuenta. Ahora resulta que aparecen cuentas de parte del padre. El padre y yo nos divorciamos hace 24 años. En 24 años jamás tuvo contacto con las nenas ni pasó cuota de alimento. Así que no es el padre del año”.

Además, la mujer advirtió que el padre de Cecilia “fue compañero” de Patricia Acuña, hermana de Marcela. Y agregó: “Es amigo personal de los Acuña y de los Sena. No tengo nada en contra de él, pero no quiero que usen la muerte de la hija para sacar plata”.

Y continuó: “La muerte de mi hija no es un negocio. No lo voy a permitir. Yo quiero justicia por mi hija y que esa gente vaya presa. Estoy indignada. No caigan en trampas. Yo si en algún momento pido algo lo voy a hacer por acá. Nada del tema del padre de Cecilia tiene que ver conmigo”.

Al finalizar, Gloria aclaró que “crio sola” a sus hijas y que recibió solamente la ayuda de su madre. “Hace 24 años que no le veía la cara al padre y ahora apareció. Así que por favor no le den plata. No donen plata a nadie porque yo no lo pido”, pidió la madre de Cecilia.

Y concluyó: “Las van a estafar porque son tan hijos de puta que usan la muerte de una criatura para estafar. Son basuras. Antes de donar, comuníquense conmigo”.

