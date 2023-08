En una semana robaron dos veces en una bodega de Maipú: “Veía a los ladrones por las cámaras y la policía no llegaba”

En menos de 7 días unos ladrones robaron dos veces una bodega de Fray Luis Beltrán, llevándose más de 50 cajas de vino. Los dueños creen que los delincuentes tenían datos certeros sobre el funcionamiento del establecimiento por cómo se movieron, ya que quedaron registrados en las cámaras de seguridad. Las alarmas sonaron pero la policía llegó cuando los ladrones ya se habían marchado.

“Nosotros el año pasado sufrimos algunos robos, cuatro en todo el año, nos robaron vino y también el motor de una bomba. Frente a esto tomamos varias medidas de seguridad en la bodega”, explicó Julia Halupczok, enóloga y gerenta general de Casir Dos Santos, ubicada en Perito Moreno 11382, Fray Luis Beltrán, Maipú.

Es por eso que frente a esta situación la empresa decidió montar un sistema de seguridad complejo: mejoraron las cerraduras, pusieron cámaras de seguridad, alarmas comunicadas con la empresa de seguridad y con la policía, además de una caseros que habitan una casa ubicada unos 50 metros de la bodega.

“También pusimos el año pasado, guardia de seguridad, durante la cosecha porque los robos eran por el fondo y para nosotros resguardar la seguridad de la gente es lo más importante”, explicó la enóloga.

Pero estas medidas de seguridad fueron violadas en la noche del viernes pasado, cuando tres delincuentes rompieron un portón de la bodega y eligieron los que consideraron como los mejores vinos y se llevaron casi 50 cajas de vino.

La alarma no sonó y los caseros no escucharon nada raro por lo que el lunes por la mañana los empleados notaron el portón dañado y el faltante de mercaderías. Cuando fueron a ver el registro de las cámaras y vieron todo el accionar delos tres delincuentes que sacaban las cajas y las subían a un vehículo.

Luego de que se denunciara el robo la enóloga posteó en su cuenta cierto malestar por la obsoleta forma en que le pidieron las pruebas de caso: @MinSegMendoza. Entraron a robar a la bodega y no solo tengo que llevar las pruebas (grabaciones de las cámaras) yo, sino que me las piden en DVD... DVD!!!!!!!!!! En el 2023!!!!! Me voy a vivir a Uganda.

El segundo robo

Pero ayer la bodega Casir Dos Santos volvió a registrar otro robo, el segundo en menos de una semana. Cerca de las 21 las alarmas sonaron, el casero sintió ruidos y movimientos extraños y llamó al 911, atendiendo al pedio de sus jefes de no moverse de la vivienda para no poner en riesgo su vida.

“Me llamaron de la empresa de monitoreo diciéndome que habían llamado a la policía el casero había hecho lo mismo. Y yo estaba viendo a los 6 delincuentes llevándose la cosas y la policía no llegaba”, explicó la enóloga.

La mujer cree, a juzgar por el registro de las cámaras, que los tres ladrones del primer robo son los mismos de segundo que sumaron a otros tres sujetos para llevarse cajas de vino, unos parlantes y un caloventor.

“Los parlantes y el caloventor estaban ocultos y fueron directamente a buscarlos por lo que me parece que tenían ese dato. Podría ser gente que ha trabajado acá en épocas que hubo mucha rotación de personal. No quiero pensar que haya otras colaboraciones”, especuló Julia Halupczok.

“Hoy volvieron a entrar (nos tienen de hijos) Dos llamados a la policía, mientras los veía por las cámaras. La policía nunca fue”, publicó ayer la gerenta de Casir Dos Santos en su cuenta de Twitter.

En realidad, la policía –efectivos de la comisaría de Fray Luis Beltrán, ubicada a unos 6 kilómetros de la bodega, llegó tarde y le explicaron al casero que habían sido desplazados a otro robo que se había producido en la zona.

“La verdad es que es muy frustrante porque con la industria golpeada por factores climáticos, se está haciendo un gran esfuerzo y que vengan a robarte con tanto impunidad, la verdad, es injusto. Uno termina resignándose porque no le pasó nada a la gente pero con eso no hacemos nada”, reflexionó la víctima.

