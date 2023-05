Balearon a otro colectivero en Escobar: el pasajero no quiso pagar el boleto y le disparó en la pierna

La inseguridad no tiene descanso y continúa la ola de ataques a choferes de colectivos en el conurbano bonaerense. En esta ocasión, un chofer de la línea 276 en la localidad de Escobar resultó herido de bala en la pierna por un pasajero que intentó viajar sin pagar el pasaje. Como respuesta a esta brutal agresión, los trabajadores de la empresa Metropol decidieron realizar una huelga exigiendo mayor seguridad. Según informes, el agresor fue detenido minutos después por la policía.

El hecho tuvo lugar en la intersección de la ruta 25 y la calle Independencia, en la entrada de Escobar, en una zona conocida como El Reloj. Un joven de aproximadamente 25 años abordó el autobús con número interno 1701 e intentó subirse sin abonar el pasaje. El conductor, identificado como Jorge Piñeiro, inició una discusión con el pasajero para evitar que se subiera al vehículo, sin imaginar que la disputa se tornaría violenta.

Los colectiveros son foco de la delincuencia. Foto: captura de video.

Al darse cuenta de que el conductor no le permitiría viajar sin pagar, el pasajero sacó un arma y le disparó en la pierna izquierda, para luego huir del lugar. Sin embargo, minutos más tarde, la Policía de la Comisaría Primera de Escobar detuvo al agresor en las cercanías del lugar del ataque. Se le acusa de lesiones y uso indebido de arma de fuego.

Un testigo grabó los momentos posteriores al ataque, aunque se desconoce si se trataba de otro pasajero o un compañero del conductor. En las imágenes se puede observar al conductor sentado en uno de los asientos del autobús, sobre un charco de sangre, mientras se aplica un torniquete para detener la hemorragia. Luego fue trasladado al Hospital Zonal Dr. Enrique Erill, donde se encuentra en proceso de recuperación.

Foto: Pilar a Diario.

Nuevo ataque a colectivero en Buenos Aires: lo golpearon y le gatillaron en la cabeza tres veces

Hace poco más de un día, Claudio “El Ruso” (58), conductor de la línea 440, estaba finalizando su turno nocturno de recorrido. Sin pasajeros a bordo, se aproximó a una de las terminales de autobuses de la empresa “La Primera de Grand Bourg S.A.”. Se detuvo en una parada donde un pasajero estaba esperando para subirse “Me acerco y le paro y atrás de ese chico, suben dos más”. Así comenzó la pesadilla.

Los colectiveros de La Matanza piden por mayor seguridad.

El chofer contó a Radio Mitre el violento hecho: “Uno con un revolver me gatilló en la cabeza, tres veces y, al ver que la bala no salió, me abalancé: me la jugué. Y ahí me pegaron el culatazo en la cabeza” Los delincuentes le robaron su documentación personal, una mochila con sus pertenencias, su teléfono y un bolso de mate.

Por la agresión, Claudio sufrió cortes en la cabeza, por lo que tuvo que ser atendido en el hospital Malvinas Argentinas, donde le realizaron seis puntos de sutura. Uno de los delegados de la empresa comentó sobre la situación: “Fue una desgracia con suerte, pero de todos los días”.