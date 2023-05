Nuevo ataque a colectivero en Buenos Aires: lo golpearon y le gatillaron en la cabeza tres veces

Cerca de la medianoche, Claudio “El Ruso” (58), conductor de la línea 440, estaba finalizando su turno nocturno de recorrido. Sin pasajeros a bordo, se aproximó a una de las terminales de autobuses de la empresa “La Primera de Grand Bourg S.A.”. Se detuvo en una parada donde un pasajero estaba esperando para subirse “Me acerco y le paro y atrás de ese chico, suben dos más”. Así comenzó la pesadilla.

El chofer contó a Radio Mitre el violento hecho: “Uno con un revolver me gatilló en la cabeza, tres veces y, al ver que la bala no salió, me abalancé: me la jugué. Y ahí me pegaron el culatazo en la cabeza” Los delincuentes le robaron su documentación personal, una mochila con sus pertenencias, su teléfono y un bolso de mate.

Por la agresión, Claudio sufrió cortes en la cabeza, por lo que tuvo que ser atendido en el hospital Malvinas Argentinas, donde le realizaron seis puntos de sutura. Uno de los delegados de la empresa comentó sobre la situación: “Fue una desgracia con suerte, pero de todos los días”.

Los colectiveros de La Matanza piden por mayor seguridad. Foto. Twitter.

Al igual que el colectivero Daniel Barrientos, que fue asesinado en la localidad bonaerense de Virrey del Pino, a Claudio le falta un año para poder jubilarse. “Una vecina escuchó el ruido y me dijo que se sintió, te gatillaron tres veces y no salíó, pero yo en ese momento no lo sentí, no sé si por miedo o producto de la desesperación. Al verse ellos que me les abalancé encima, porque en estos colectivos los asientos no se corren bien y estamos medio encerrados, me pegan el culatazo y me robaron todo. Me arruinaron, en una palabra”, comentó entre lágrimas.

Como resultado de esta situación, los empleados de la compañía de transporte optaron por iniciar una huelga por tiempo indeterminado que afecta no solo a la línea 440, sino también a las líneas 740 y 315, todas pertenecientes a la empresa La Primera de Grand Bourg S.A. “El conductor se encuentra en buen estado de salud pero muy asustado”, declaró Gonzalo Riera, delegado de los trabajadores del transporte.