A casi dos meses de la desaparición de un jubilado en San Rafael, la familia vive “una incertidumbre total”

El 6 de marzo pasado Juan Carlos Garro, un jubilado de 79 años que vive cerca del cementerio de San Rafael, fue visto por última vez por sus familiares que, desde entonces, viven “en la incertidumbre total”.

Garro –separado y padre de nueve hijos- fue visto en la planta potabilizadora de agua de la ciudad sureña y luego su bicicleta apareció a unos 20 kilómetros, en La Nora, donde también fue visto por unos vecinos.

Según su familia, Juan Carlos estaba en buen estado psicofísico, vivía solo y salía con frecuencia en su bicicleta a hacer trámites y compras.

Ya han pasado casi dos meses y la familia no pierde las esperanzas de encontrarlo, al tiempo que viven intranquilos. “Si me preguntas qué siento, no sé qué decirte. Es muy difícil vivir así”, cuenta a Los Andes Adrián Garro, uno de los hijos.

“Hace un tiempo vino mi hermana del Sur a ayudar en la búsqueda, pero se tuvo que ir por cuestiones laborales. Estamos todos con una incertidumbre… Nadie informa nada, no sabés dónde buscar. No es fácil vivir así, ya son muchos días sin tener noticias”, afirma.

Juan Carlos Garrro, el jubilado desaperecido en San Rafael.

Luego de haber ordenado búsquedas con perros, caballos y drones, desde la fiscalía de San Rafael creen que Garro no fue víctima de un robo ni de otra situación violenta. No descartan que se haya perdido en una zona rural y apelan a los vecinos que puedan aportar algún dato esclarecedor,

Adrián, uno de los nueve hijos del jubilado desaparecido, explica ayer que después de la desaparición de su padre se hicieron varios operativos policiales en La Nora, un paraje rural ubicado a unos 20 kilómetros de la Ciudad de San Rafael.

“Al principio lo buscó la Policía por esa zona, después dicen que siguieron buscándolo pero yo tengo muchos amigos en La Nora y nadie ha visto movimientos”, sostiene Adrián.

Incertidumbre

Inicialmente, un chico de 12 años y una mujer reportaron haber visto a Garro en La Nora, caminando, sin la bicicleta que usaba para movilizarse habitualmente. Cinco días después de que desapareciera, su hijo Adrián, luego de hacer una nota por la radio LV4 de San Rafael, recibió un mensaje de un oyente donde le decía que había encontrado una bicicleta que podía ser la de su padre.

“Era la bici de mi papá, no tenía ningún faltante, estaba con el inflador. Estaba en la calle, estaba también una bolsa con mercadería. Él siempre salía a comprar con una bolsa, no faltaba nada”, explica Garro hijo, sugiriendo que no había señales violentas o de robo.

La Policía sureña lo buscó inicialmente por el paraje El Usillal y cuando se encontró la bicicleta se inició una búsqueda en La Nora, con personal de Cuerpos Especiales, de comisarias, de Investigaciones y drones.

Además de las búsquedas realizadas con uniformados, la familia también realizó otras por su parte. “Como tengo amigos en La Nora, me prestaron caballos y salimos como 15 o 20 personas a buscarlos por las fincas, en un zanjón, por todos lados pero no tuvimos ningún resultado.

Los investigadores tienen en su poder registros de cámaras de seguridad de la noche del 7 de marzo, donde se ve al jubilado en la planta potabilizadora de agua, ubicad en Deán Funes y Los Filtros, de la ciudad sureña.

“Son imágenes que me mostró la policía si salieron en un programa de televisión de San Rafael. Yo lo reconocí en las imágenes: se ve cuando entra con la bicicleta y habla con un empleado. Se nota que está desorientado, lo vi desorientado, se nota que andaba dando vueltas. Tal vez haya estado buscando el Cementerio, porque él vivía a dos cuadras”.

Por otra parte, el hijo explicó que había solicitado a la Policía que pidieron las cámaras de seguridad de los colectivos Iselín que pasan por La Nora, porque los testigos lo ubican en una parada de colectivos preguntando por los horarios de los micros. “Yo las pedí pero es algo que hizo tarde porque los cámaras solo guardan archivos de los últimos 10 días y ya había pasado muchos días cuando fueron a buscarlas”, afirmó.

El trabajo de la fiscalía

Desde la Fiscalía de San Rafael –el caso está a cargo del fiscal Javier Giaroli- explicaron que, “lamentablemente no hay novedades sobre el paradero de señor Garro”.

Luego explicaron que el hombre estaba perdido o desorientado la noche en la que conversó con el sereno de la planta potabilizadora de agua, quien le dio indicaciones para ir para el Cementerio pero no denunció el caso a la policía.

Luego Garro, con buen estado físico, se subió a la bicicleta y se fue. Una cámara de seguridad del CEO lo captó en Deán Funes y Los Sauces, con rumbo oeste, para el lado opuesto a su casa, en dirección a El Toledano.

“Debe haber realizado como 30 kilómetros porque la bicicleta apareció en La Nora, apoyada en un árbol, con una bolsita con dos kilos de azúcar colgada en el manubrio y el inflador. Eso nos la pauta de que no hay signos de robo o violencia”, explicó una fuente judicial.

Luego repasó los trabajos de búsqueda realizados con perros, caballos y drones, en La Nora y también en Colonia Elena, donde algunos vecinos dicen haberlo visto.

Además se sabe que no ha cobrado la jubilación y no estuvo en ningún hospital o centro asistencia, y que las colectivos de zonas rurales no tiene cámaras de seguridad por lo que “el pronóstico de encontrarlo en esas zonas no es, por ahora, optimista”.

Pedido de paradero

Según se informó oficialmente el 12 de marzo pasado, Juan Carlos Garro fue visto por última vez el 6 de marzo pasado.

“Le solicitamos a los distintos medios de comunicación la difusión mediante los diferentes canales digitales de la fotografía del ciudadano Juan Carlos Garro de 79 años de edad, de quien a la fecha se desconoce el paradero”, comunicó el Ministerio Público Fiscal ese día.

Garro fue visto por última vez el 6 de marzo a las 20.30 en el cruce de calle San Martín y Gutenberg, del departamento sureño. El jubilado buscado tiene una estatura de 1,70 metros, es de contextura delgada, tez trigueña, cabello castaño oscuro y ondulado con canas. Se desconoce la vestimenta que utilizaba cuando fue visto por última vez.

Se solicita a la comunidad que, ante cualquier dato que permita dar con el paradero de Garro se mantenga inmediata comunicación con la línea de emergencias 911, o con la oficina fiscal y/o dependencia policial más próxima a su domicilio.