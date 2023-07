Más calor local en la previa de las PASO

Hace un par de semanas en este espacio definíamos a las primarias nacionales de agosto como una suerte de testeo para las fuerzas locales que competirán en las generales provinciales de setiembre. Esto, debido a la expectativa que genera la puja en el país, entre un oficialismo cada vez más desorientado y una oposición principal, la de Juntos por el Cambio, que mantiene el enorme desafío de mostrarse indivisible una vez que se sepa quién ganó la interna presidencial. Y porque la política de Mendoza tiene el privilegio de contar con varios actores de primer nivel en la escena nacional. Lo cierto es que los movimientos que dan los protagonistas nacionales siempre repercuten por estos lados. Veamos.

¿Qué pasará con Schiaretti después de las primarias si, como dio a entender hace pocos días, no descarta apoyar a Horacio Rodríguez Larreta si éste resulta electo candidato presidencial por Juntos por el Cambio?

La oferta no es para nada despreciable. Aquel acuerdo que proponía el jefe de Gobierno porteño, que fue bruscamente frenado por el enojo que le produjo a Patricia Bullrich y por la resistencia que puso el entonces candidato a la gobernación de Córdoba Luis Juez, renace como posibilidad. La diferencia es que ahora el cordobés es precandidato presidencial y podría superar con comodidad el porcentaje que exige la ley electoral para seguir en carrera hacia las presidenciales si, como dicen algunas encuestas, mide unos 5 o 6 puntos porcentuales. Para nada despreciable el convite si esas son las perspectivas.

Ante la novedad, algunos se preguntan qué postura adoptará el schiarettismo mendocino. Para las PASO de agosto hay una lista de precandidatos al Congreso que encabeza el economista Raúl Mercau, puesto a correr políticamente nuevamente para una aventura electoral que tiene como signo distintivo marcar distancia con el peronismo kirchnerista y tratar de ganar voluntades para Schiaretti y asociados.

Ahora, si el cordobés promete tejer un acuerdo preelectoral con Rodríguez Larreta si éste vence a Patricia Bullrich y queda proclamado candidato por Juntos por el Cambio, las perspectivas cambian. Y es por ello que ya hay mendocinos enrolados en esa corriente que esperan una definición de Mercau. Si Schiaretti hace un pacto con Rodríguez Larreta, ¿con quién se uniría aquí la lista de ese espacio? Cambia Mendoza tiene una sola lista nacional y pone un huevo en la canasta de Bullrich y otro en la de Larreta.

Con el precandidato porteño parecen estar más alineados los radicales de la ciudad de Mendoza, pero más que nada por cercanía con Gerardo Morales, su precandidato a vice. Será cuestión, entonces, de observar los números que surjan de las urnas la noche del 13 de agosto: cuántos fueron para Bullrich-Petri y cuántos para Rodríguez Larreta-Morales. Y en qué departamentos. Se comenta mucho que la fórmula del porteño y el jujeño puede sorprender tanto en Capital como en Luján. Es una de las tantas curiosidades que surgen en el sendero hacia las elecciones.

Dicen que en su reciente visita Gerardo Morales tomó con calma el escenario local que genera en el radicalismo la puja presidencial en Juntos por el Cambio. “Zafó con elegancia”, sostienen algunos. Lo mismo le ocurrió poco antes a Rodríguez Larreta, que también vino a la provincia en viaje de campaña. Es que Cornejo anticipó su voto a favor de Patricia Bullrich y ese anuncio, tratándose de un dirigente de tanto porte no es un sonido menor o lejano.

Lo más importante, sostienen varios radicales, es que hay una lista de unidad para diputados de la Nación que representa a los tres principales sectores internos actuales de Mendoza; mejor dicho, a los referentes que trascienden más. Después unos votarán por Bullrich y otros por Larreta.

Sin embargo, el favoritismo del radicalismo capitalino por Morales se advirtió claramente en las redes sociales con la promoción de la charla que el norteño brindó en la sede tradicional partidaria de esta provincia y de otras actividades que cumplió. Gran parte de los promotores eran radicales de la ciudad capital. La misión era arropar al jujeño para que no creyera que aquí son todos bullrichistas.

Como señalábamos en un párrafo anterior, donde no gane Bullrich el 13 de agosto se podría llegar a advertir quién hizo campaña por Rodríguez Larreta. El porcentaje que obtenga ese supuesto larretismo mendocino incomodará o no a Cornejo, que dice no molestarse por las opciones de su dirigencia. Pero, hay quienes opinan que Cornejo, al expresar su apoyo a Bullrich, dio la sensación de haber querido marcar la cancha.

En cuanto a otras opciones, hay bastante expectativa entre los demócratas, que acompañan la candidatura presidencial de Javier Milei encabezando la lista de diputados nacionales. Tienen el primero y el segundo lugar y luego siguen representantes libertarios. Si bien hasta el momento el desempeño de los candidatos que respondieron Milei en algunas provincias no fue para nada alentador, lo que se debe tener en cuenta es que ahora sí su imagen estará presente en las boletas partidarias.

Es en la próxima instancia, las PASO de agosto, cuando verdaderamente el camino electoral comenzará a ser recorrido por la aventura de La Libertad Avanza. Todos, en su entorno, suponen que lo que más influirá entre los votantes es el nombre y la foto de Milei.

Para los demócratas, encabezados por Mercedes Llano, no deja de ser una buena oportunidad para resurgir, aunque sea en parte, luego de varios años silenciosos, en los que formaron parte de Cambia Mendoza, y por añadidura de Juntos por el Cambio en el orden nacional, con consecuencias en algunos casos dolorosas por rupturas internas que se originaron, principalmente, por el alcance del apoyo político a Cornejo y Suárez.

Los dirigentes del PD, como los que dicen ser libertarios de línea directa con Milei, también forman parte del armado provincial de La Unión Mendocina, pero en un claro término medio si se compara con esta oportunidad que les otorga el proceso electoral nacional.