El pueblo de Albondón, en Granada, España, se volvió viral por su polémico regalo en las fiestas patronales del municipio. Es que el Ayuntamiento entregó una botella de vino a los hombres y una taza con un repasador a las mujeres. Para apaciguar la polémica, el alcalde de Albondón, José Sánchez, se rectificó en un reconocido programa de televisión.

“Todos los años hacemos un pequeño homenaje a los mayores. Como bien dije en el comunicado, ha sido un total error”, mencionó en la entrevista.

Un alcalde español tuvo que salir a pedir disculpas por regalar trapos de cocina a las mujeres y licor a los hombre.

“Pido perdón porque es un auténtico error este detalle. Somos un partido que evoca por la igualdad, y estoy gobernando junto a tres mujeres y apostamos por la igualdad”, continúo su disculpa.

Además, José Sánchez se ha señalado a él como único responsable desde el programa de Cuatro: “Lo he cometido yo. Lo asumo yo, pues no se ha equivocado nadie, nada más que el alcalde”.

Aun así, el funcionario explicó: “Al terminar el acto me abrazaron y me felicitaron, nadie me comentó nada del regalo”. “Comprendo que el regalo está mal, soy el responsable y pido perdón”, finalizó.

